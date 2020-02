Chris Robshaw révèle qu’il quittera Harlequins à la fin de la saison après 16 ans en tant que joueur puis capitaine

Chris Robshaw a annoncé qu’il quitterait Harlequins à la fin de la saison.

Le flanker a joué plus de 280 matchs pour le club et, en tant que capitaine des Quins, a mené l’équipe à la fois à l’Amlin Challenge Cup en 2011 ainsi qu’au titre de Premiership la saison suivante.

Robshaw a grandi en tant que fan des Harlequins, puis a levé le titre de Premiership en tant que joueur et capitaine en 2012

Dans une déclaration sur le site officiel du club, il a écrit: «En tant que garçon, vêtu de ma chemise Harlequins surdimensionnée, je n’aurais jamais imaginé avoir la chance de jouer pour l’équipe que j’admirais le plus. C’est pourquoi ce fut une décision particulièrement difficile pour moi de quitter le Club après 16 années extraordinaires.

«Je raccrocherai ma chemise Harlequins à la fin de la saison. Et bien qu’il me manque tellement de choses à jouer pour cette équipe, je serai toujours éternellement reconnaissant et fier d’avoir eu la chance de côtoyer des joueurs aussi extraordinaires. Pendant tout ce temps, étant soutenu par les meilleurs fans du monde.

«Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier tous les entraîneurs et tous ceux de Harlequins qui m’ont aidé à réaliser mes rêves, la Harlequins Academy et mes incroyables coéquipiers sans qui rien de tout cela n’aurait été possible. Malgré toutes les heures de formation intenses et les exigences émotionnelles et physiques du travail, cela n’a jamais ressemblé à du travail. Mettre la chemise Harlequins restera toujours le plus grand privilège de ma carrière professionnelle.

Robshaw a été capitaine de l’équipe d’Angleterre qui a battu la Nouvelle-Zélande en 2012

«Je tiens également à remercier mes amis, ma famille et surtout ma femme Camilla qui a toujours été mon plus grand supporter.

«J’attends avec impatience le prochain chapitre de ma vie et je vous tiendrai au courant. Mais où que j’arrive, je ferai de mon mieux pour vous rendre fier.

«Les Stoop & Harlequins seront toujours ma maison. Profitons des prochains mois. “

Robshaw a dirigé Harlequins un record de 92 fois en Premiership et, avec Mike Brown, est le seul autre joueur à avoir fait plus de 200 apparitions en Premiership pour le club.

Il a été nommé capitaine en 2010 et deux ans plus tard, il a été choisi pour skipper en Angleterre pour les Six Nations 2012 lors de son deuxième test.

Peu de temps après, il a conduit l’Angleterre à sa victoire historique contre la Nouvelle-Zélande en décembre 2012 et était toujours leader sur le terrain de la Coupe du monde de rugby 2015 en Angleterre.

Les Leicester Tigers l’ont qualifié de «digne adversaire».

“Félicitations pour une carrière fantastique et tout le meilleur dans votre prochain chapitre de nous tous ici à Leicester”, ont-ils tweeté, tandis que l’ancien coéquipier des Harlequins et de l’Angleterre Ugo Monye a déclaré: “Félicitations pour une carrière exceptionnelle, mon frère.”

Félicitations pour un frère de carrière exceptionnel x

– ugo monye (@ugomonye) 3 février 2020

