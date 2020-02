Chris Smalling et sa famille ont le cœur brisé alors qu’un chien meurt dans un «empoisonnement présumé»

Le défenseur de Manchester United, Chris Smalling, a été dévasté après la mort de son chien dans un empoisonnement présumé.

Smalling, 30 ans, craint que son animal de compagnie Miley ne mange du poison à rat laissé dans l’enceinte de sa maison à Rome, où il joue en prêt cette saison.

Deux autres chiens de la famille sont tombés malades, mais ont réussi à s’en sortir, mais une source a déclaré au Sun que Smalling et sa femme Sam Cooke ont le cœur brisé.

Le couple essaie de déterminer qui a tué Miley avec Sam, affirmant que le chien était la victime d’un empoisonneur mystérieux.

Ils ont révélé que le croisement cocker-épagneul Jack Russell était l’un des trois chiens de la famille qui sont tombés malades après avoir parcouru le terrain de leur maison tentaculaire à Rome.

Il est entendu que Smalling et sa femme sont convaincus que tous les trois ont mangé du poison à rat qui avait été secrètement répandu sur leur terre.

Une source a ajouté: «Ce ne sont pas seulement des chiens, ils font partie de la famille.

Smalling joue actuellement à Rome

«Qui sait pourquoi le poison à rat a été éliminé de cette façon. Il n’y a aucun moyen qu’ils auraient laissé sortir leurs chiens s’ils étaient conscients que la substance était là. “

Pendant ce temps, Sam a écrit dans un article en ligne: «Lorsque Miley s’est effondrée, le vétérinaire a trouvé une tumeur et a provoqué le saignement interne qui a conduit à sa mort, mais il s’avère que ce n’était pas le problème.

«Quelques jours plus tard, Ruben et le chien de ma mère sont tombés malades et, bien que rejetés par les vétérinaires, nous avons réalisé qu’ils avaient tous mangé du poison à rat qui avait été mis négligemment dans notre jardin à notre insu.

«Évidemment, Miley étant plus âgée et plus petite a été la plus touchée.

«Ruben et Summer prennent des médicaments et se portent beaucoup mieux et vont récupérer complètement. C’est une situation horrible, mais nous nous débrouillons tous bien et essayons de mettre en œuvre les nombreuses leçons que cette triste situation nous a données.

“L’acceptation, le pardon, la foi et tirer le meilleur parti de la vie en sachant à quelle vitesse on peut en prendre quelques-uns.”

Smalling a connu un succès avec la Roma qui a fait 19 apparitions en Serie A pour eux ce trimestre, marquant deux buts dans le processus.

Cependant, il ne devrait pas rendre son prêt permanent et reviendra donc à Old Trafford cet été.

