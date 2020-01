Christian Eriksen doit “rester professionnel et donner 100% pour Tottenham” au milieu de l’intérêt de l’Inter Milan, déclare l’ex-joueur Louis Saha

Christian Eriksen peut quitter Tottenham mais doit être prêt à «donner 100%» à l’équipe pendant qu’il est encore là.

C’est le point de vue de l’ancien attaquant des Spurs, Louis Saha, qui a laissé entendre que le désir du Danois de quitter le club avait eu un effet sur ses performances cette saison.

Le contrat d’Eriksen chez Spurs doit expirer cet été, il y a donc eu beaucoup de spéculations autour de son avenir.

Eriksen devrait quitter les Spurs ce mois-ci

L’Inter Milan serait le premier à le signer et les Spurs voudront encaisser le joueur s’il ne veut pas signer un nouvel accord.

Spurs a obtenu la signature du prêt du milieu de terrain Gedson Fernandes plus tôt cette semaine, ce qui pourrait ouvrir la voie à Eriksen pour se rendre en Italie.

Cependant, le patron des Spurs, Jose Mourinho, a suggéré à Eriksen de jouer un rôle dans son match de Premier League à Watford samedi.

Et Saha a exhorté Eriksen à faire de son mieux, même s’il cherche désespérément à se déplacer ailleurs.

Saha a déclaré: «L’essentiel pour Eriksen est qu’il reste professionnel et donne 100% pour l’équipe. S’il est choisi pour jouer, il doit faire de son mieux.

«C’est une responsabilité dans son contrat qu’il doit le faire.

«Il n’a pas bien performé, je ne pense pas qu’il s’agisse d’un cas où il n’est pas motivé, il est normal que sa forme baisse et cette spéculation sur le transfert a atteint son paroxysme.

“Les joueurs ne sont pas des robots, ce sont des humains et il peut avoir une insécurité quant à son avenir.

«Il essaie toujours dur et court le plus de kilomètres de tous les joueurs. Il s’agit d’obtenir la bonne confiance.

“C’est un joueur formidable, Tottenham a besoin de créativité et en tant que joueur, il a besoin du sentiment de liberté pour jouer pleinement.”

