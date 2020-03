Christian Martinoli et Luis García sont venus révolutionner la télévision

Christian Martinoli et Luis García ils sont devenus les commentateurs les plus charismatiques, populaires et controversés de la télévision sportive mexicaine au cours des dix dernières années. Pour cette raison, divers collègues les classent comme “Révolutionnaires” de leur métier. Cela est dû au nombre d’occasions où ils ont eu tendance à niveau national.

Cela a été expliqué Carlos Guerrero, qui a assuré que les deux personnages ont généré un impact jamais vu auparavant dans les sports au Mexique. De plus, il a noté que son style a été copié sans avoir été les mêmes résultats.

“Ce sont deux gars qui sont venus révolutionner complètement la façon de regarder la télévision et de profiter d’un match de football, ils ont généré un langage télévisé “, a déclaré le «Warrior declaró» dans une interview avec Luis García.

À cet égard, Guerrero a déclaré que, lorsque les deux décident de parler objectivement du football, il n’y a personne comme eux: “Quand ils doivent devenir sérieux, ils sont. Quand ils doivent critiquer, critiquer, mais quand ils sont détendus et que vous pouvez les voir détendus, vous pouvez voir le vrai Martinoli et le vrai Luis García ».

Enfin, il a souligné que sa paire peut durer au fil des ans car c’est un haltère qui s’apprend beaucoup. Il ne faut pas oublier que les deux Christian Martinoli comme «docteur» ont partagé un stand lors d’événements tels que la Coupe du monde, Jeux olympiques, Coupes Amérique, etc.