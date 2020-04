Christian McCaffrey vient d’être payé. Va-t-il en valoir la peine pour les Panthers?

L’an dernier, Christian McCaffrey était candidat MVP et son équipe a terminé 28e en DVOA offensif. Les équipes auraient dû comprendre maintenant que le succès de leur demi offensif et le succès de leur offensive étaient plus divorcés que jamais, mais ici nous redescendons dans le terrier du lapin. Lundi, les Panthers ont fait de McCaffrey le joueur le mieux payé de l’histoire du football:

Christian McCaffrey de Caroline signe une prolongation de quatre ans, en moyenne 16 millions de dollars par an, ce qui en fait le porteur de ballon le mieux payé de l’histoire de la NFL, ont déclaré des sources à ESPN.

– Adam Schefter (@AdamSchefter) 13 avril 2020

À présent, nous devrions tous savoir pourquoi la valeur du porteur de ballon a diminué: au cours des dernières années, les équipes ont commencé à remarquer que le fait d’avoir un bon porteur de ballon ne se traduisait pas directement par un succès global. Les running backs peuvent toujours être des stars, car ils touchent le football une tonne et marquent des touchés, mais ils dépendent fortement de leurs lignes offensives et de leur schéma offensif. De plus, se précipiter est réduit en importance en passant offensif – donc le talent de quart-arrière, le talent de récepteur large et le plan encore une fois. Dans l’ensemble, se précipiter n’est plus aussi précieux qu’auparavant, et les arrières sont encore moins.

Mais les Panthers diraient sûrement que McCaffrey n’est pas un ancien porteur de ballon. Il est un meneur de jeu déployant n’importe où dont la polyvalence peut transformer une infraction. Il y a une part de vérité: McCaffrey vient de devenir le premier joueur depuis Marshall Faulk en 1999 à enregistrer 1 000 verges au sol et 1 000 verges au cours d’une même saison. Les Panthers peuvent le déplacer dans la formation, dans la fente, à l’extérieur ou juste là dans le champ arrière pour créer et exploiter les décalages. Ce n’est pas un porteur de ballon, c’est une arme.

Cependant, la même chose a été dite à propos de Todd Gurley en 2018 lorsqu’il a signé sa prolongation de 57,5 ​​millions de dollars sur quatre ans avec 45 millions de dollars garantis; à propos de David Johnson lorsqu’il a signé sa prolongation de 39 millions de dollars sur trois ans avec 32 millions de dollars garantis la même année; et sur Le’Veon Bell quand il a accepté son contrat de 52,5 millions de dollars sur quatre ans avec 27 millions de dollars garantis au printemps dernier. Toutes ces offres ont vieilli comme du lait. Même le contrat de 90 millions de dollars sur six ans d’Ezekiel Elliott (avec 50 millions de dollars garantis) a presque empêché les Cowboys de conserver Dak Prescott et Amari Cooper, deux joueurs qui sont beaucoup plus cruciaux pour le succès de l’équipe. Les équipes continuent de chercher un porteur de ballon qui peut devenir l’exception à la règle. Ils n’arrêtent pas d’en trouver un.

McCaffrey est plus similaire à ceux ci-dessus que vous vous attendez. Alors que ses 1000 verges de réception en 2019 éclipsent le chiffre de tout autre porteur de ballon, CMC n’est pas un récepteur large. McCaffrey s’est séparé 58 fois l’an dernier, bon pour la quatrième place parmi les coureurs, mais c’était une fois de moins que… Gurley. Il n’y avait également que huit clichés de machines à sous de plus que les Chargers à temps partiel qu’Austin Ekeler avait pris l’an dernier, et Ekeler vient de recevoir un accord qui lui paiera plus de 6 millions de dollars par an pour les quatre prochaines saisons. En ce qui concerne les contrats en cours d’exécution, Ekeler est le modèle à suivre par les équipes.

Il y a également très peu de chance pour McCaffrey de répéter le succès qu’il a remporté cette année. Depuis 2007, seulement 16 coureurs ont obtenu 370 touches ou plus en une saison. Presque tous ont vu leur production décliner l’année suivante:

Prenez de ce que vous voulez, mais c’est une liste complète de tous les RB avec 370+ touches en une seule saison depuis 2007 et ce qu’ils ont fait la saison suivante: pic.twitter.com/vAzKv98Fgq

– Mike Clay (@MikeClayNFL) 13 avril 2020

Si pour les prochaines saisons, les Panthers retirent de McCaffrey une production similaire à sa performance de 2019, son accord en vaut la peine, mais encore une fois, même sa saison historique ne s’est pas traduite par le succès de l’équipe. Et si sa production tombe, l’équipe pourrait regretter l’accord de McCaffrey plus tôt que tard.

Il y a seulement cinq ans, les Panthers ont aligné une équipe 15-1 avec le huitième meilleur DVOA offensif. Leur principal adversaire cette saison était Jonathan Stewart, et il totalisait moins de la moitié du total des verges de mêlée (1088) que McCaffrey en 2019 (2392). Cela n’avait pas d’importance, cependant, car les demi-arrières n’ont tout simplement pas un impact très important sur la réussite de l’équipe. Il n’y a pas de meilleur dos sur lequel parier pour briser le moule typique du porteur de ballon que McCaffrey, mais cela ne ressemble toujours pas à un très bon pari.