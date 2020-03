Christian Yelich signera une prolongation de plus de 200 millions de dollars avec les Milwaukee Brewers

Christian Yelich pourrait rester toute sa carrière dans les Brewers | Jamie Schwaberow / .

La source confirme que Christian Yelich et les Brewers finalisent une prolongation qui ajoutera sept ans et environ 190 millions de dollars aux deux ans et 26,5 millions de dollars qu’il doit actuellement. Cela signifie neuf ans et environ 215 millions de dollars. @Ken_Rosenthal & @ Joelsherman1 y étaient les premiers.

– Mark Feinsand (@Feinsand) 3 mars 2020

En supposant que les chiffres définitifs sont comme ils disent @JeffPassan @ Joelsherman1 @Ken_Rosenthal 9 ans / 215 millions de dollars, Yelich sera relativement bon marché pour #Brewers. Aujourd’hui, 24 joueurs MLB gagnent 24 millions de dollars ou plus par an. Le salaire moyen de Yelich serait de 23,8 $.

– Enrique Rojas / ESPN (@ Enrique_Rojas1) 3 mars 2020