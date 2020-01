Ciara et Russell Wilson annoncent qu’un bébé est en route

Russell Wilson a eu lui-même quelques bonnes semaines depuis sa défaite contre les Packers en séries éliminatoires.

Il s’est mérité une place dans le Pro Bowl, a profité de vacances à Turks and Caicos et maintenant, pour clore cette semaine, lui et sa superstar du R&B, Ciara, viennent d’annoncer qu’ils ont un troisième enfant en route.

Quelle séquence glorieuse.

Ils ont annoncé la nouvelle à travers une photo sur Instagram où Ciara en bikini montrant son bosse de bébé avec un beau ciel clair en arrière-plan.

Russell Wilson a pris la photo, bien sûr, comme tout bon conjoint.

Et Wilson devait en avoir un bon en lui, bien sûr.

.