Cicinho et son alcoolisme pendant son séjour au Real Madrid: «Il buvait 10 bières par jour»

L’ancienne partie brésilienne Cícero Joao de Cézare, dit Cicinho, ancien joueur d’équipes comme le Real Madrid, Roma ou Villarreal, entre autres, a avoué dans une rubrique du journal de l’Etat de Sao Paulo qui souffrait d’alcoolisme depuis près de 20 ans. Un problème qu’il dit avoir laissé derrière lui il y a huit ans, grâce au soutien de sa femme aujourd’hui. “Elle m’a encouragé à connaître les principes que j’avais, qui étaient orientés vers la parole de Dieu, et c’est ainsi que j’ai eu ma transformation”, confesse-t-il.

«J’ai commencé à boire avec 13 à 14 ans, quand je suis allé au Botafogo de Ribeirao Preto. Ils m’ont dit que la bière était bonne et j’ai bu. Tout a commencé avec le premier verre et je n’ai pas arrêté jusqu’à l’âge de 30 ans. Près de 20 ans de consommation d’alcool », explique Cicinho dans une chronique dans la presse brésilienne. L’équipe a atterri dans le football européen en 2005 pour rejoindre le Real Madrid, bien qu’un an et demi plus tard, il soit allé à Rome.

Cicinho a commencé avec la bière parce que “il n’avait pas d’argent”, mais après “Il est allé tout boire.” «Et le cigare. J’ai fumé pendant 11 ans, de 1999 à 2010. Je n’ai fumé que lorsque j’ai bu, mais regarde ce que j’ai bu…. Toute la journée”, avouer Cependant, tout a changé quand il a rencontré sa femme. «Elle m’a encouragé à connaître les principes que j’avais, qui étaient orientés vers la parole de Dieu, et c’est ainsi que j’ai eu ma transformation», dit-il.

Vous voulez aider avec votre expérience

Cicinho a raccroché les bottes en 2018 après plusieurs blessures au genou. Bien qu’il ait eu une offre sur la table pour continuer à jouer, le Brésilien a décidé que cette étape du footballeur se terminait et que maintenant ce qu’il veut, c’est sensibiliser les jeunes à leur problème et servir d’exemple.

«Le football a été une phase de ma vie. Maintenant, ma phase consiste à montrer mon témoignage et à aider les gens à ne pas tomber sur la route où je suis tombé. Je donne des conférences de motivation. Je ne suis pas en mesure de jouer, mon esprit est celui d’un ancien footballeur, mon corps y est déjà habitué », dit-il.

Un Cicinho transformé, qui a laissé ses problèmes d’alcoolisme et qui veut inspirer les autres à ne pas tomber dans le même panier. «Je n’ai plus de problèmes d’alcool et de cigarettes depuis huit ans. Je ne trahis pas ma femme, je vis les principes que Dieu me demande. J’espère que les gens le regardent pour de l’aide parce que c’est triste de voir de grands footballeurs brésiliens et mondiaux avec le pouvoir d’influencer le bon côté, et qu’ils le font du mauvais côté«Il conclut.