Cinq banquiers de retour au Festival cette année, dont le vainqueur de la Gold Cup

Ce ne serait pas le Festival de Cheltenham sans un couple de banquiers infaillibles et vêtus de fer.

Chaque année, il y a une poignée de chevaux que les parieurs adorent entasser – et chaque année, au moins deux ou trois font que les bookmakers sprintent à couvert.

Nous en avons sélectionné cinq qui pourraient faire ou briser le cœur des amateurs de course, alors que le plus grand spectacle sur le gazon se rapproche de plus en plus.

Tiger Roll

Le meilleur ami d’Aintree n’a pas besoin d’être présenté.

Tiger Roll a remporté les deux derniers championnats nationaux, les deux dernières courses de fond au Festival, et vise une extraordinaire cinquième victoire à Cheltenham au rebond.

La manière dont il s’est promené sur les quartiers de fromage et les haies éparses l’année dernière suggère qu’il sera très difficile à battre en cross-country mercredi – une course qu’il tentera d’atterrir pour une troisième fois record.

Déjà en désaccord, les parieurs se sont empilés dans la superstar chargée d’endurance après son excellente quatrième place au-dessus des obstacles le mois dernier.

Tiger Roll a remporté le Grand National au cours des deux dernières années

Et bien qu’il y ait sûrement un grand terrain, il ne semble avoir qu’un seul cheval à battre – le raider français Easysland.

Le cavalier exubérant de David Cottin a montré beaucoup de piquant sur la piste avant Noël, mais fait face à son test d’acide maintenant contre l’un des chevaux de course les plus polyvalents de tous les temps.

Tiger Roll a été là et l’a fait, et à dix ans, il ne montre aucun signe de ralentissement. Attendez-vous à ce qu’il fasse de nouveau tomber la maison.

Paisley Park

La machine à rester dure comme du teck d’Emma Lavelle nous a donné l’une des histoires du Festival de l’année dernière lorsqu’il a remporté la victoire dans le Stayers’s Hurdle.

Détenu par Andrew Gemmell – qui est aveugle depuis sa naissance -, il est venu avec une descente tardive flétrir pour abattre Sam Spinner dans les dernières affres du long métrage de jeudi.

Malgré son handicap, l’enthousiasme de Gemmell pour le sport ne connaît pas de limites et il était particulièrement spécial pour sa fierté et sa joie de remporter la victoire dans l’un des concours les plus prestigieux de la saison.

Paisley Park revient au Cheltenham Festival pour tenter de remporter le concours pour la deuxième fois au trot – et les parieurs pensent qu’il est à l’abri des bombes.

Ses courses d’échauffement pour cette épreuve ont certainement prouvé qu’il conserve toutes ses capacités et, au moins, la course de cette année est plus faible que la précédente.

Cependant, son succès pourrait dépendre de la destination de la jument star Benie Des Dieux.

Le multiple vainqueur de Willie Mullins est apparemment plus susceptible de se rendre au Close Brothers ’Hurdle mardi – bien que ce serait une menace énorme pour Paisley Park s’il était redirigé vers les Stayers.

Avec un peu de chance, cependant, cela ne se produira pas et la voie sera claire pour que le meilleur haie du pays reste pour tamponner à nouveau sa classe sur Prestbury Park.

Envoi Allen

Des voix irlandaises chanteront jusqu’aux petites heures si Envoi Allen fait l’affaire dans le Ballymore Novices ’Hurdle.

Gordon Elliott a généralement un puissant bataillon à portée de main et son excitant haie pourrait bien être au sommet de l’arbre.

Vainqueur du Champion Bumper de l’année dernière au Festival de Cheltenham, il a depuis franchi les plus petits obstacles comme un canard pour arroser avec trois victoires, dont le succès au plus haut niveau lors de sa dernière sortie.

Cette distance intermédiaire est parfaite pour lui et il a à la fois la vitesse et l’endurance nécessaires pour faire de lui un grand joueur.

Il est invaincu en sept débuts de carrière et bénéficiera des services de Davy Russell, dont le génie en selle est bien documenté et dont le record du Festival est sans égal.

Il y a toujours un grand espoir envoyé depuis l’île d’émeraude et ce cheval, comme Samcro dans cette course il y a quelques années, pourrait décider si les Irlandais ont une semaine à retenir ou une semaine à oublier.

Photo de Al Boum

Un autre cheval qui revient défendre sa couronne est Al Boum Photo, vainqueur électrique de la Cheltenham Gold Cup de l’année dernière.

La Gold Cup est le test ultime d’un cheval de course – vous devez sauter, voyager et avoir cette bouffée de vitesse supplémentaire pour vous voir sur la colline finale qui vous fait exploser les poumons. Al Boum Photo a toutes ces qualités, et plus encore.

Il a prouvé qu’il n’a rien perdu de son étincelle avec une belle victoire d’échauffement pour cela à Tramore, une course qu’il a gagnée avant la gloire de Cheltenham l’année dernière, et tout indique une course énorme.

Al Boum Photo a donné à Willie Mullins une première victoire en Gold Cup l’année dernière

Bien qu’il ne soit pas aussi court sur le marché que certains des autres banquiers de cette liste, il est l’acte de classe de la course, et, comme toujours, la forme précédente de Cheltenham est si vitale.

Il ne serait pas surprenant de voir ses soies jaunes et noires voler à nouveau sur la colline de Cheltenham dans le reportage de vendredi.

Thyme Hill

Il y a peu de meilleurs entraîneurs que Philip Hobbs, et il a fait un excellent travail avec Thyme Hill.

Son coureur de haut niveau a été une révélation cette campagne, gagnant à Cheltenham avant de frapper au niveau 1 dans le Challow Hurdle à Newbury.

Il y a peu de doutes sur son endurance en ce qui le concerne, et c’est exactement ce dont vous avez besoin dans l’obstacle des novices d’Albert Bartlett.

Trois milles dans un sol mou mettront vraiment à l’épreuve ces novices, mais il est aussi bon qu’un caillou et restera là quand beaucoup d’autres auront suffisamment pleuré.

