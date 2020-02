Cinq choses à attendre lors du week-end des étoiles NBA

Une pensée délirante s’est écrasée sur moi aujourd’hui. Je ne sais pas comment le dire autrement (heureusement, ce n’est pas comme si cette prise sera facilement consultable et connectée à jamais à mon nom sur la base de données permanente qu’est Internet) mais voici: je suis excité pour All-Star Weekend. Je suis enthousiasmé par l’événement proprement dit, le Rising Stars Game, le concours de dunk, le concours de 3 points et même le Skills Challenge. Fondamentalement, tout sauf le jeu des célébrités. Tu devrais l’être aussi. Voici cinq choses à espérer ce week-end, celle qui va – le dire dans l’existence – ramener All-Star à son ancienne gloire.

Vendredi soir: The Rising Stars Game

Le match d’ouverture existe pour récompenser les jeunes hors concours et augmenter leur exposition. Cette année, cependant, une poignée d’étoiles montantes sont déjà en tête d’affiche des éliminatoires.

Trae Young et Luka Doncic sont des débutants All-Star. Doncic est la meilleure offensive de la ligue. Jaren Jackson Jr. et Ja Morant sont les meilleurs buteurs des Grizzlies, qui ont quatre matchs d’avance sur les Trail Blazers pour la huitième place dans l’Ouest. Shai Gilgeous-Alexander est le meilleur buteur du Thunder. Tyler Herro et Kendrick Nunn jouent des rôles majeurs pour la chaleur surperformante. Et enfin: ZION! WILLIAMSON!

De plus, les jeunes joueurs se soucient. Les hommes de cette liste sont déjà vicieux et hyper-compétitifs. Peut-être que Jaxson Hayes vivra même l’événement en direct. Si vous n’êtes pas familier avec Devonte ’Graham en raison de la pénurie de jeux Hornets télévisés à l’échelle nationale, soyez prêt pour cela:

Samedi soir: Débutants dans le concours de 3 points

S’il y a une doublure argentée pour ne pas avoir Klay Thompson ou Steph Curry (ou Seth Curry) dans le concours de 3 points, ce sont les nouveaux joueurs qui prendront leur place. La victoire de Joe Harris l’année dernière a été l’histoire la plus réconfortante du week-end. Cette année, Duncan Robinson, Davis Bertans, Devonte ’Graham, Zach LaVine et Trae Young participent pour la première fois.

Ils ont également ajouté une nouvelle ride au concours, que j’appelle «la règle de Trae Young» parce que «la NBA corrige cet événement afin que Trae Young gagne» était trop long. En plus des règles normales (quatre racks avec des balles valant un point chacune; un rack au choix du joueur avec des balles valant deux points chacune), il y aura deux balles placées à 6 pieds derrière la ligne des 3 points. Ces coups valent chacun trois points. Lorsque les enfants qui ont grandi en regardant Curry entrer dans la ligue, la NBA le repoussera à 12 pieds. Jusque-là, mettez votre argent sur Young.

Samedi soir: Dame D.O.L.L.A. effectue

Damian Lillard ne participera pas au concours de 3 points, mais il joue toujours samedi en tant que Dame D.O.L.L.A. – un acronyme pour «Différent sur les niveaux que le Seigneur autorise». Mon scénario de rêve est qu’il utilise son temps sur scène pour se plaindre des arbitres de la NBA. La semaine dernière, Portland a perdu contre l’Utah après que les arbitres aient raté un gardien de but flagrant de Rudy Gobert. Étant donné que la ligue n’est pas disposée à le modifier, Lillard pourrait corriger l’erreur devant des milliers de fans et à la télévision en direct.

Selon Spotify, l’une de ses chansons les plus populaires est «Run It Up» de son album de 2017, CONFIRMÉ. Lillard rappe, “Je suis le papa Mac / Mac Daddy avec cerceau et rap.” Quelqu’un qui s’appelle Daddy Mac et Mac Daddy me suffit absolument pour regarder sa performance.

Dimanche soir: le nouveau format de jeu All-Star

La ligue a changé les règles du match des étoiles pour honorer le regretté Kobe Bryant. Via NBA.com:

«L’équipe Giannis et l’équipe LeBron s’affronteront pour remporter chacun des trois premiers trimestres, qui commenceront tous par un score de 0-0 et dureront 12 minutes. Au début du quatrième trimestre, le chronomètre de jeu sera désactivé et un score cible final sera défini. Le score cible final sera déterminé en prenant le score cumulé total de l’équipe dirigeante sur trois quarts et en ajoutant 24 points. … Les équipes disputeront ensuite un quatrième trimestre non chronométré et la première équipe à atteindre le score cible final remportera le match des étoiles de la NBA. »

Ce n’est pas aussi déroutant que cela puisse paraître: les trois premiers trimestres agiront comme n’importe quel match de la NBA, sauf que le score redémarre à zéro (?) Pour une raison quelconque. Si Team LeBron marque 30 points dans le premier, 30 dans le second et 30 dans le troisième, son score entrant dans le quatrième sera de 90 points. De là, l’horloge est désactivée et la première équipe au score cible gagne; le score cible est le total de points de l’équipe de tête plus 24. Dans ce cas, si Team LeBron était en tête, le score cible serait de 114.

Espérons que cela encouragera plus de compétition en fin de match, tout comme le fait que le jeu soit un hommage à Kobe. Plus largement, le All-Star Weekend sera émouvant car c’est la première fois que la ligue se réunit depuis la mort de Kobe et David Stern. Attendez-vous à ce qu’il soit rempli de nombreux souvenirs.

Dimanche soir: Jayson Tatum contre Kemba Walker

Inscrivez-vous au





La newsletter Ringer