Cinq des six points positifs de l’équipe pour Covid-19 sont des footballeurs

C’était d’abord Valence, puis Alaves et maintenant Espanyol est tombé. Le club bleu et blanc a confirmé mardi soir le positif pour le coronavirus de six membres de son personnel. Ce mercredi, on sait que cinq d’entre eux sont des footballeurs.

Ces six membres d’Espanyol doivent soumettre maintenant 14 jours d’isolement à domicile, un régime encore plus strict que le confinement que traverse le reste de l’Espagne, après avoir été testé positif pour le coronavirus, comme l’a annoncé mardi soir le club des Bleu et Blancs.

Espanyol ne prévoit en aucun cas de rendre publics les noms des six personnes infectées, A moins que ce ne soit eux qui le révèlent naturellement, mais ils insistent sur le fait qu’ils vont bien, avec des symptômes bénins et confinés dans leurs maisons respectives.

Il s’agit spécifiquement de cinq footballeurs et un membre du personnel technique. Divers médias uruguayens assurent que l’une des personnes touchées par le coronavirus est Leandro Cabrera. Mais du club, ils ne confirment ni ne nient aucun nom propre, selon le journal As dans son édition numérique.

Atlético, Osasuna … l’effet domino

Ce qui est également inconnu, comme dans la grande majorité des cas, est le foyer de l’infection. Espanyol a commencé le mois de mars rrecevoir l’Atlético à Cornellà, la semaine suivante, il s’est entraîné tous les jours sauf le mardi et s’est rendu à El Sadar pour faire face à Osasuna et lors de la dernière avant la quarantaine, après deux séances au Sports City, l’équipe était concentrée à Navata (Gérone), dans une mini-saison qui Cela n’a même pas duré 24 heures, car l’alerte au coronavirus a été suspendue plus tôt que prévu.