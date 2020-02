Cinq footballeurs argentins passés de résistés à acclamés par leurs fans

1. Darío Benedetto

Son début à Boca n’a pas été facile pour Pipa. Il a fait ses débuts dans l’élimination contre Independiente del Valle et lors de ses premiers matchs, il a gaspillé des situations de buts très claires qui ont fait douter les gens. Au fil du temps, il est devenu le 9 plus meurtrier du football argentin et l’un des plus aimés par les fans xeneize.

2. Gonzalo Martínez

Quiconque met sur la rivière 10 sera plus exigé que tout autre joueur et cette exigence est plus lourde dans un club aussi exquis que le millionnaire. Cela a coûté la Pitié au début, mais il n’a pas baissé les bras et est finalement devenu l’une des plus grandes idoles de la glorieuse époque de Gallardo.

3. Federico Mancuello

Le flyer formé à Independiente ne s’était jamais démarqué dans le club d’Avellaneda depuis ses débuts en 2008, au point qu’il a été cédé à Belgrano lors de la saison 2011/2012. Après son retour, il occupait le devant de la scène et était même l’un des plus aimés des fans pour son sacrifice et son engagement au cours de l’année où il devait être en B. Ce que personne n’imaginait était le niveau qu’il allait avoir du retour à Première. Dans la seconde moitié de 2014, il a marqué 10 buts (presque autant que dans toute sa carrière), était une figure et a gagné une place dans l’équipe dirigée par Martino. Un an plus tard, Flamengo l’a acheté, mais ni avec la chemise Mengao ni avec la chemise de Cruzeiro n’était proche de cette version.

4. Gustavo Bou

Les fans de course lui ont résisté dès la minute 0 en soupçonnant que le club l’avait embauché pour la seule raison d’avoir le même représentant que Diego Cocca, l’entraîneur de l’époque.

La vérité est qu’un doublé dans le domaine de Boca dans le tournoi du titre 2014 a été son tournant et à partir de ce moment, il est devenu le joueur le plus important de l’équipe avec Diego Milito. Sa première étape dans le club a été si bonne qu’après un certain temps au Mexique, Racing l’a de nouveau engagé.

5. Nicolás De La Cruz

L’Uruguayen ne pouvait pas entrer dans l’équipe de Gallardo et les fans se demandaient pourquoi River avait investi autant d’argent dans sa passe. Le DT a passé le temps nécessaire et De La Cruz est aujourd’hui un acteur incontournable de la Doll.