Cinq gouttes d’aiguille de bande originale de film. Plus: Robbie Robertson

L’art de placer de la musique dans un film est plus difficile qu’il n’y paraît. L’écrivain de l’équipe Ringer Rob Harvilla rejoint Sean pour explorer les règles d’une bonne goutte d’aiguille et les pièges d’une évidence, avant de partager leurs cinq moments préférés des films musicaux (0:42). Ensuite, Sean s’assoit avec le cofondateur du groupe Robbie Robertson pour discuter de ses collaborations avec Martin Scorsese, la relation entre les films et la musique, et Once Were Brothers: Robbie Robertson et The Band, un nouveau documentaire sur sa vie et sa carrière musicale (39:25 ).

