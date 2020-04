Cinq grandes promesses du football sud-américain

1. Argentine – Thiago Almada

La grande promesse que le football a aujourd’hui est le coup d’État qu’il joue à Vélez Sarsfield. Ce joueur de 18 ans s’est déjà fait une place au Fortín grâce à son énorme talent qui nous rappelle souvent Burrito Ortega. Il a de la personnalité et un énorme potentiel.

2. Brésil – Gabriel Veron

Le Brésil est une usine de grandes promesses et a deux joueurs qui ont encore moins de 20 ans pour le Real Madrid. Cependant, dans le football national, nous nous retrouvons avec ce projet de crack pour Palmeiras, un attaquant de 17 ans qui commence déjà à être suivi par les plus grands d’Europe.

3. Colombie – Luis Sinisterra

Le football colombien a mis en évidence des joueurs importants ces dernières années et plusieurs d’entre eux sont déjà en Europe. Celui qui apparaît le plus est l’attaquant de 21 ans né à Once Caldas qui en 2018 a été acheté par Feyenoord. Un joueur déséquilibré qui a fait sa marque dans le sub 20 et a déjà fait ses débuts dans les majors.

4. Uruguay – Brian Rodríguez

Formé à Peñarol, Brian Rodríguez est devenu l’une des passes les plus chères de l’histoire du football uruguayen, passant au Los Angeles FC en 2019 pour plus de 10 millions d’euros. Il a 19 ans et est un attaquant avec une énorme projection.

5. Paraguay – Iván Franco

Au Paraguay, nous trouvons cette fissure que le PSG et le Borussia Dortmund visent déjà. Un attelage classique de seulement 19 ans qui se démarque par ses capacités avec le ballon dans les pieds et sa vitesse.