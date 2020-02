Cinq joueurs de football vétérans qui continuent de le briser

1. Zlatan Ibrahimovic

À 38 ans, le meilleur suédois de tous les temps continue de parler. Lorsqu’il semblait plus proche de la retraite que jamais, il a accepté le défi de revenir à Milan et loin d’avoir un rôle de soutien, il marque toujours des buts et est utile à une équipe en crise. En 6 matches de Serie A, il a déjà marqué en double.

2. Fabio Quagliarella

Ce ne sera pas le meilleur attaquant qui ne savait pas depuis longtemps, mais avec 37 ans, c’est suffisant pour continuer à briser les réseaux dans une ligue de très haute compétitivité comme l’est l’italien. En 20 matchs joués par la Serie A cette saison a marqué 7 buts et 4 passes décisives

3. Roque Santa Cruz

38 ans et une validité étonnante pour cette légende de l’activité du football paraguayen. Olimpia a le luxe de jouir d’un attaquant d’une hiérarchie énorme qui, en dépit d’être un vétéran en 2019, a marqué la marque incroyable de 26 buts en 34 matches de championnat local et jusqu’à présent en 2020, déjà ajouté 7 en cinq matchs.

4. Claudio Pizarro

Il y a très, très peu de footballeurs qui, avec 41 ans, ont le repos physique et la hiérarchie pour continuer à être considérés dans l’une des ligues les plus importantes du monde comme celle de l’Allemagne. Le Péruvien a participé à 14 des 22 rencontres de son Werder Brême en Bundesliga.

5. Joaquin

38 ans également pour cette icône du Betis et du football espagnol depuis deux décennies. Même avec son âge, il a joué 69% du temps dans la Ligue et a marqué 7 buts en 23 matchs, un nombre qui impressionne vraiment.