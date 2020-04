Cinq joueurs qui ont marqué des buts lors de leurs débuts à River Plate

1. Javier Saviola

El Conejo avait 16 ans lorsque Ramón Díaz l’a envoyé au tribunal dans un match contre Gimnasia de Jujuy en 1998. River est tombé 2 à 1 jusqu’à ce que Javier semble prendre un tir croisé et réaliser le grand rêve de sa carrière.

2. Jerónimo Morales Neumann

Son court cycle au Millo a commencé de la meilleure façon possible. Le 30 avril 2006, dans un duel contre Gimnasia de La Plata pour le tournoi Clausura, l’homme de Mendoza est entré et a marqué un but avec un but à ses débuts. Ce serait son seul but en deux matchs.

3. Alan Marcel Picazzo

River est venu de perdre 3 à 0 contre Jorge Wilstermann en quart de finale de la Copa Libertadores 2017 et Gallardo est allé jouer San Juan contre San Martín avec des remplaçants. En seconde période, avec le match 2 à 1 en faveur, le jeune a fait ses débuts et condamné le match avec une définition précise.

4. Matías Suárez

L’un des meilleurs ajouts aux dernières années de River a rapidement commencé à restaurer la confiance que Gallardo lui accordait. Lors de son premier match contre Godoy Cruz à Mendoza, l’ex-Belgrano a marqué le quatrième et dernier but avec un beau coup dans la surface.

5. Hernán López Muñoz

Le dernier à faire ses débuts avec un but portant le maillot Millo était le petit-fils du neveu de Diego Armando Maradona lors d’une défaite contre Tigre en 2019. Bien que cela n’ait pas beaucoup aidé depuis que River a fini par tomber 3 à 2, personne n’a sorti Diego López la joie d’avoir marqué lors de ses débuts au Monumental.