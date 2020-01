Cinq plats à emporter des réserves All-Star de la NBA

Je ne me souviens pas d’une fois où j’ai été aussi excité à l’idée que la liste des réserves All-Star soit publiée – c’est juste idiot et surtout sans conséquence. En fait, c’est exactement ce dont cette semaine avait besoin. Je trouve une vraie joie à Bam Adebayo de franchir des jalons, et je trouve que la distraction agréable à Jaylen Brown est snobée. Les réserves de l’Est sont Jimmy Butler, Kyle Lowry, Ben Simmons, Khris Middleton, Jayson Tatum, Bam Adebayo et Domantas Sabonis. Dans l’Ouest, nous avons Damian Lillard, Donovan Mitchell, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Brandon Ingram, Russell Westbrook et Chris Paul.

La NBA expérimente à nouveau le format

À la lumière du décès de Kobe Bryant dimanche, la NBA a annoncé un nouveau format de jeu en son honneur.

Voici le nouveau format All-Star Game, via la NBA. De nouvelles incitations pour réellement, vous savez, jouer un peu la défense, plus un hommage à Kobe et un don à une œuvre de bienfaisance. pic.twitter.com/LvGmjZ6XmA

– Howard Beck (@HowardBeck) 30 janvier 2020

C’est un peu bizarre, mais il n’y a aucun tort à essayer quelque chose de nouveau. Le jeu des étoiles est déjà rompu, et des incitations supplémentaires se traduiront, espérons-le, par des efforts supplémentaires.

Les trois plus gros snobs

Jaylen Brown me fait souhaiter qu’il y ait une place supplémentaire. Nous pourrions l’appeler la carte la plus folle. Cela ne pourrait s’appliquer qu’à l’Est, et nous ne pourrions le faire qu’une seule fois. Je m’en fiche. C’est assez spécifique à Jaylen. Il n’y a pas une seule réserve que je me sente à l’aise pour faire de la place à Jaylen, mais je sais avec une certitude absolue qu’il a eu une saison de calibre All Star. Boston a déjà deux représentants dans le jeu avec Kemba Walker et Jayson Tatum, mais il n’y a pas de vrai totem pour les Big Three des Celtics. Il tourne jeu par match. Jaylen est souvent celui qui prend le relais, bien que ses statistiques soient loin de celles de ses coéquipiers.

Pendant ce temps, Bradley Beal des Wizards est un cas classique de «d’une part, d’autre part…» Le cas pour lui est:

Il est neuvième au pointage! Dans toute la ligue!

Il fait la moyenne des sommets de sa carrière en points (28,6) et en passes décisives (6,3)!

Il mérite de faire partie d’une équipe avec d’autres talents, pour une fois!

L’argument contre Beal est le suivant:

Bien sûr, il marque un groupe à Washington; il n’y a pas beaucoup d’autres options!

Il fait la moyenne des sommets de sa carrière en points et passes décisives, mais il fait aussi une moyenne en carrière en tir à 3 points (31,8%) et en record de carrière (3,3)!

Ne le plains pas de ne pas jouer avec talent quand il a Rui Hachimura!

Le snob le plus choquant est Devin Booker, qui n’a probablement pas été sélectionné en faveur de Russell Westbrook, bien que celui-ci puisse se sentir comme un snob dans les deux sens, car les deux affichent des moyennes similaires (27,1 points pour Booker; 26,3 points pour Westbrook). Et tandis que Booker est un tireur considérablement plus efficace, les contributions de Westbrook sont plus complètes. Et Booker pourrait encore y arriver – Luka Doncic subit une IRM vendredi pour une blessure à la cheville qu’il a subie à l’entraînement. S’il est sorti et que tout le monde gagne une place, Booker sera sûrement le premier.

Les ajouts évidents «ne pensez pas trop»

À ce stade, le lobbying contre Kyle Lowry est devenu prévisible. Il reçoit le même manque de reconnaissance que Damian Lillard en Occident, sauf que Lowry ne fait pas de rap à ce sujet. Ce n’est peut-être pas lié à la saison régulière: Lowry, maintenant champion de la NBA, a souvent été appelé pour s’étouffer en séries éliminatoires. Peut-être qu’il a été éclipsé par ses coéquipiers. Il a joué avec DeMar DeRozan pendant de nombreuses années, puis Kawhi Leonard et maintenant Pascal Siakam. C’est peut-être qu’il ne mesure que 6 pieds de haut. Je veux dire, c’est vraiment court. Il existe un biais de hauteur. C’est la taille minimale que la plupart des gens mettent sur les profils de rencontres, et Lowry joue au basket professionnel pour gagner sa vie. Mais ne pensez pas trop à la sélection All-Star de Lowry. Il tient les Raptors ensemble afin qu’ils puissent avancer; s’il s’agissait d’un film, ce serait lui qui resterait pour sauver son groupe d’une foule de méchants en criant à Siakam et Fred VanVleet to Go! Courir!! Sauvez-vous / le monde (selon le genre de film que c’est) !!! Il est la colle et la gomination, mais c’est aussi une star – ceux-ci ne s’excluent pas mutuellement.

Ensuite, il y a Ben Simmons. Je suis tout aussi frustré que vous de la licorne à moitié cuite. Je veux qu’il tire 3s. Les Sixers veulent qu’il tire 3s. Peut-être que les Sixers ont même besoin de lui pour tirer 3s. Mais là où nous nous perdons, c’est que les Sixers ont également besoin de lui tel qu’il est. Nous avons besoin de lui tel qu’il est. Il est l’un des meilleurs meneurs de jeu depuis des années et il continue de s’améliorer. Les analyses avancées l’aiment tous – il a des notes élevées en VORP, BPM et ICouldMakeTheseUpAndYouWouldn’tKnow – et il est grand temps que nous l’aimions pour qui il est aussi.

L’association la plus amusante

L’encouragement original de Netflix – une émission sur l’équipe de cheerleading du Navarro College – m’a présenté le terme «conversation de tapis». Cela signifie encourager les gens sur le tapis même si vous êtes sur la touche. Alors que Cheer a peut-être donné un nom au concept, Jimmy Butler l’a longtemps vécu (… bien qu’il n’encourage pas toujours de manière positive, mais à sa manière). Regarder Butler courir le sol avec Bam Adebayo cette saison, l’encourager, le hype, plaisanter et dominer à ses côtés, a été plus amusant que l’équipe de Paul George et Kawhi Leonard. C’est peut-être parce qu’ils ne jouent jamais en même temps, mais ne leur enlevons pas le moment de Bam et Jimmy.

Les gars qui méritaient de le faire mais nous ne nous attendions pas à être ici il y a un an

Bam Adebayo et Brandon Ingram ont montré un potentiel en 2018-19, mais les deux ont été quelque peu étouffés. Le Heat a eu un problème avec Hassan Whiteside la saison dernière sur son alignement, et Erik Spoelstra n’a pas pu libérer pleinement Bam comme il l’a fait cette saison. Ingram, quant à lui, avait juste besoin d’un changement de décor. Il a été le premier des jeunes pélicans à épater les gens, un rôle qui était censé être celui de Zion Williamson. La Nouvelle-Orléans était toujours terrible en l’absence de Zion (ils sont 2-2 avec lui), mais Ingram a prouvé qu’il peut être plus qu’un tireur très dégingandé et très inégal, ce qui rend l’attente supportable. Ish.

D’autres joueurs qui auraient pu le faire, mais qui finalement ne le méritaient pas, mais disons quelque chose de bien à leur sujet ici

Zach LaVine est quatrième au total avec 1 257 points. Je suis tellement content pour lui, mais il est dans la même situation que Beal, mais avec moins de piquant. Eric Bledsoe connaît l’une des saisons défensives les plus sous-estimées de tous les gardes. Aussi heureux pour lui, mais il prendrait la place de Khris Middleton pour entrer, et Middleton mérite le signe de la tête pour garder les Bucks intacts pendant que Giannis est assis. Malcolm Brogdon est déjà devenu un élément clé pour l’Indiana lors de l’absence de Victor Oladipo pour blessure, en supposant que bon nombre des lacunes restaient derrière. Particulièrement heureux pour lui, mais il a raté 14 matchs.

