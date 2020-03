Cinq plats à emporter d’une semaine folle sur le marché QB

Pendant des mois, tous les signes indiquaient une intersaison mouvementée du mouvement QB dans la NFL. Mais même pour ceux qui s’attendaient à une vague de mouvements, cette semaine a été carrément sauvage. Tom Brady est un boucanier. Les jours de Cam Newton en Caroline sont terminés. Ryan Tannehill vaut 62 millions de dollars garantis. Imaginez avoir lu ces déclarations il y a un an. Avec plusieurs dominos QB majeurs – et quelques autres encore à tomber -, j’ai essayé de ralentir le carrousel QB et de comprendre ce qui s’est passé jusqu’à présent.

Tous les regards sont tournés vers le plan de succession des Patriots

Mardi était un enfer d’une journée dans le monde du football. Tout a commencé avec Tom Brady, le quart-arrière le plus accompli de l’histoire, annonçant son départ de la Nouvelle-Angleterre après deux décennies et six victoires au Super Bowl. Cela s’est terminé avec la nouvelle que Brady prévoyait de signer avec les Buccaneers – ce qui est encore difficile à saisir pleinement. Le départ de Brady laisse un vide monumental dans l’attaque de la Nouvelle-Angleterre, et maintenant, l’attention se concentre sur la façon dont Bill Belichick prévoit de le combler.

Les Pats n’ont peut-être pas Brady, mais ils ont toujours le meilleur entraîneur de football et un noyau de vétérans talentueux. Des contributeurs clés comme Kyle Van Noy, Jamie Collins, Duron Harmon et Danny Shelton sont tous partis en libre arbitre ou ont été échangés, mais la sécurité inconditionnelle de Devin McCourty demeure, gardant le secondaire stellaire de la Nouvelle-Angleterre presque intact. La défense des Pats est tombée un peu tard la saison dernière alors que le niveau de compétition QB auquel elle était confrontée s’est amélioré (et les performances défensives ont tendance à vaciller d’une saison à l’autre), mais ce groupe devrait toujours figurer parmi les 10 premiers en 2020 s’il peut rester en bonne santé . La Nouvelle-Angleterre a besoin d’un afflux important de talents qui attrapent les passes en attaque, mais les Pats ont déjà une base solide construite autour d’une ligne offensive solide comme le roc et d’une écurie polyvalente de dos.

Le bon quart-arrière pourrait probablement maintenir les Pats à flot dans l’AFC Est, mais il n’est pas clair qui serait ce quart-arrière. Belichick n’a jamais été du genre à bouger parce qu’il devait le faire, mais il ne s’est jamais non plus retrouvé dans ce type de situation. Des options de haut niveau comme Cam Newton et Jameis Winston sont toujours disponibles, mais la Nouvelle-Angleterre peut choisir d’éviter le risque d’un vétéran potentiellement cher et de faire preuve de patience avec son calendrier. Les membres de la communauté du repêchage ont déclaré que le choix de quatrième ronde de 2019 Jarrett Stidham était beaucoup plus talentueux que son statut de repêchage pourrait l’indiquer, et qu’il avait impressionné le personnel lors de sa première saison en Nouvelle-Angleterre. Belichick pourrait très bien rouler avec Stidham cette saison alors qu’il attend de voir comment la classe 2021 QB se déroule. Il pourrait également utiliser le coffre de choix ridicule de la Nouvelle-Angleterre pour progresser et assurer un QB de l’avenir dans le repêchage de cette année. C’est un territoire inexploré pour Belichick et les Pats, et il semble que tout résultat soit sur la table.

Philip Rivers et les Colts étaient censés être

Parfois, la réponse évidente est la bonne. Au moment où les Chargers ont annoncé que Rivers et la franchise se séparaient le mois dernier, Indianapolis est devenue la destination logique. Rivers a une histoire avec l’entraîneur-chef Frank Reich et le coordinateur offensif Nick Sirianni, qui l’ont tous deux entraîné pendant plusieurs saisons à San Diego. Et chaque fois que j’ai parlé à Sirianni au fil des ans, son admiration et son respect pour Rivers ont été évidents. Donc, ce n’était pas le moins du monde surprenant lorsque les deux parties ont officialisé les choses mardi avec un contrat de 25 millions de dollars sur un an. Le quart-arrière de 38 ans prendra la relève de Jacoby Brissett et gardera les Colts sur la trajectoire souhaitée.

Rivers a lancé 20 interceptions la saison dernière et a considérablement régressé sur la période, mais je ne lirais pas trop sa production de 2019. Tout au long de sa carrière, Rivers a affiché des tendances de balle de héros quand il a l’impression qu’il doit élever le talent autour de lui. Les Chargers comportaient de nombreuses armes pour attraper les passes l’année dernière, mais leur ligne offensive en ruine et leur défense défoncée ont joué un rôle dans la régression de Rivers dans de mauvaises habitudes. Il aura moins de talents à recevoir à Indy (sauf une sélection de circuits de leur paire de choix de deuxième tour), mais tous les autres aspects de l’attaque des Colts devraient aider à isoler Rivers d’une manière que les Chargers ne pourraient pas. Indianapolis possède sans doute la meilleure ligne offensive de la NFL, et la domination de ce groupe ne devrait se poursuivre qu’après avoir étendu l’attaquant gauche Anthony Castonzo. Les rivières auront probablement beaucoup plus de temps et d’espace pour travailler dans la poche cette saison qu’il n’en a depuis des années. Indy a également montré une capacité à s’appuyer sur son attaque précipitée pour enlever une charge du QB et saigner les défenses à sec. Cette option, combinée à un jeu de passes à frappe rapide qui comporte de nombreux lancers intermédiaires et des concepts conçus pour exploiter le milieu de terrain, devrait faire en sorte que Rivers se sente comme chez lui.

Il est juste de se demander comment un accord d’un an pour un quart-arrière approchant les 40 affecte les futurs plans QB des Colts, mais Rivers semble en fait correspondre à l’approche d’Indy. Le directeur général Chris Ballard a été judicieux en agence libre depuis qu’il a pris ses fonctions en 2017. Il a construit la liste des Colts de manière méthodique et dans le strict respect de son calendrier préféré. Dépenser 25 millions de dollars pour Rivers peut sembler une dérogation à ce plan, mais ce n’est pas le cas. La franchise a un espace de plafond à brûler, et la mise à niveau du quart-arrière permet aux Colts de continuer à s’appuyer sur le succès relatif qu’ils ont connu au cours des deux dernières saisons. Lorsqu’elle est en bonne santé, cette équipe est trop talentueuse pour toucher le fond et décrocher un quart-arrière parmi les 10 premiers au repêchage de l’année prochaine. En signant Rivers et en dépensant un bateau pour acquérir et étendre l’attaquant défensif Niners DeForest Buckner, les Colts ont décidé de faciliter la croissance de leur jeune noyau en essayant de rivaliser dès maintenant.

D’autres équipes ont prouvé ces dernières années qu’il n’était pas nécessaire de trouver un quart-arrière de franchise. Les Texans et les Chiefs étaient des équipes éliminatoires la saison avant de repérer Deshaun Watson et Patrick Mahomes. Je suis à peu près sûr qu’aucune des équipes ne désire les choix qu’ils ont échangés pour obtenir ces gars-là. Il n’y a également aucun moyen de savoir comment la classe de quart-arrière de l’année prochaine se développera. Baker Mayfield, Kyler Murray et Joe Burrow n’étaient certainement pas le non présomptif. 1 choix en vue de leur dernière saison universitaire. Des options plus prometteuses pourraient émerger aux côtés des prospects très vantés Trevor Lawrence et Justin Fields. Signer Rivers garde les Colts sur leur trajectoire préférée et ne les empêche pas de recommencer avec un de ces gars au printemps prochain. Et cela ressemble à une victoire.

Les Panthers n’ont aucune intention de tanker

Carolina s’est retrouvée à la croisée des chemins au début de cette intersaison. Avec une nouvelle propriété, un nouvel entraîneur-chef et une nouvelle structure de front office, les Panthers auraient pu prendre plusieurs directions différentes en tant que franchise. Le contrat de sept ans de Matt Rhule suggère qu’il aura beaucoup à dire – et beaucoup de temps – pour construire son programme, et avec la retraite de Luke Kuechly et Cam Newton entrant dans la dernière année de son contrat, le nouveau régime commençait avec un joli blanc ardoise.

Lorsque l’équipe a annoncé mardi qu’elle autorisait Newton à rechercher un échange, certains se sont demandé si cela signifiait que les Panthers supprimaient la liste dans le but de toucher le fond et de se positionner pour décrocher un quart dans le repêchage de l’année prochaine. Mais la décision d’accorder à Teddy Bridgewater un accord de 63 millions de dollars sur trois ans (avec 33 millions de dollars garantis) a rapidement écrasé cette notion. Attraper un quart-arrière de niveau intermédiaire comme Bridgewater peut sembler étrange pour une équipe qui a besoin d’un redémarrage, mais je peux comprendre pourquoi Rhule ne voudrait pas commencer son mandat avec une saison désastreuse hantée par un mauvais jeu de quart-arrière. Aller avec (et payer) Bridgewater plutôt que de rouler avec un gars comme Kyle Allen nuira activement aux chances des Panthers de décrocher un top-5 la saison prochaine, mais Rhule essaie d’établir une culture en Caroline. Lui et son équipe doivent également évaluer le talent sur la liste, et c’est beaucoup plus facile à faire avec un jeu de quart compétent. Le coordonnateur de l’offensive de première année, Joe Brady, faisait partie du personnel des Saints lorsqu’ils ont échangé pour Bridgewater en 2018, il connaît donc ses forces et ses faiblesses. Et sur les 33 millions de dollars de garanties de Bridgewater, 24 millions de dollars seront versés cette saison. S’il joue bien en 2020, Carolina sera en mesure de le faire fonctionner l’année prochaine et de verser à Bridgewater un salaire de base de 17 millions de dollars qui sera en fait inférieur à la valeur marchande. S’il joue mal, les Panthers peuvent chercher à le décharger (et son salaire raisonnable) la prochaine intersaison à une équipe de quart-nécessiteux.

Avant de dire que c’est peu probable, réfléchissez à ce qui s’est passé mercredi avec les Bears et Nick Foles. La signature de Bridgewater est probablement un mouvement latéral par rapport à Newton et sera probablement une option provisoire pour une équipe qui recommence. Mais même si ce n’était pas le mouvement analytique, je peux comprendre pourquoi les Panthers l’ont fait.

Nick Foles n’est pas Mitchell Trubisky – et c’est peut-être assez pour Chicago

Les Bears ont dû faire quelque chose pour améliorer leur situation de quart-arrière cette intersaison. À la suite de la saison 2019 décevante de Trubisky, il aurait fallu une illusion impressionnante au directeur général Ryan Pace pour donner le non. 10 un chemin clair vers l’emploi de départ cet automne. Chicago a apparemment lancé les pneus sur presque tous les QB du marché. Pace aurait proposé à Teddy Bridgewater un accord similaire à celui qu’il avait finalement pris en Caroline. Les Bears ont fait quelques appels initiaux au sujet de Cam Newton, mais n’ont jamais été de «vrais facteurs» – selon The Athletic’s Joe Person – en raison de préoccupations concernant la santé de Newton. En fin de compte, le choix se résumait à la négociation de Foles ou d’Andy Dalton, et à la fin, Pace a décidé que Foles était la meilleure option. Pour les fans de Bears, c’est une fin anticlimatique à une semaine qui regorge de potentiel.

Nick Foles va bien. Dans les bonnes circonstances, il a été un quart-arrière compétent qui a eu quelques étirements brûlants. Il a également été carrément mauvais à plusieurs arrêts dans sa carrière dans la NFL, avec un historique de blessures à damiers qui me fait remettre en question la position des Bears sur Newton. Les gens qui croient que les Bears obtiennent la version des Foles qui ont conduit Philadelphie au Super Bowl n’ont pas regardé beaucoup de matchs des Jaguars à la fin de la saison dernière. Foles n’est pas le gars qui a illuminé les Vikings et les Patriots en route vers un championnat. Et ce n’est probablement pas le gars qui a perdu son emploi de départ contre un choix de sixième ronde l’an dernier, non plus. Foles est un quart-arrière en bon état de service qui offre aux Bears une «concurrence» symbolique pour Trubisky. Il est meilleur que Trubisky à son meilleur. C’est un mouvement latéral dans le pire des cas.

Foles a des liens avec à peu près tous les membres du personnel offensif des Bears, ce qui fait de lui une option attrayante. Il a joué pour l’entraîneur des quarts John DeFilippo à Jacksonville et à Philadelphie. L’entraîneur-chef Matt Nagy faisait partie du personnel des Eagles lorsque Foles a été repêché en 2012 et a été l’entraîneur des Chiefs QB lorsque Foles était le remplaçant de Kansas City en 2016. Les Foles connaissent l’offensive de Chicago. C’est aussi un mec notoirement bon, qui ne devrait pas causer trop de faille dans les vestiaires alors qu’il pousse Trubisky pour le concert de départ. Sur le papier, cette décision a beaucoup de sens, même si elle a provoqué un haussement d’épaules de l’ensemble des fans.

Si Trubisky vacille, les Bears ont probablement de meilleures chances de rivaliser avec les Foles en 2020, mais l’homme, il n’est pas venu bon marché. Sans son bonus de signature de 25 millions de dollars à s’inquiéter, les Bears ne prennent pas le poids de l’accord onéreux (qui comprenait 50 millions de dollars garantis) que Foles a signé avec Jacksonville l’année dernière. Mais ils absorbent suffisamment pour que le front office Jags fasse des backflips. Beaucoup s’attendaient à ce que Jacksonville doive donner un choix de repêchage pour éviter de payer des Polonais; au lieu de cela, les Bears ont proposé un choix de quatrième ronde pour absorber le salaire de base de 15 millions de dollars des Foles (qui se transforme en un plafond de 20 millions de dollars lorsque son bonus de liste entre en jeu vendredi). Il a été rapporté qu’Indianapolis a offert aux Jags un choix de cinquième ronde pour les Foles, mais on m’a dit que l’accord n’était jamais officiellement sur la table. Donc, tout comme ils l’ont fait il y a trois ans lors de l’échange pour Trubisky, les Bears ont négocié contre eux-mêmes un quart-arrière pire que les autres options disponibles. Si Foles prend la relève pour Trubisky cinq matchs dans la saison et tire un Ryan Tannehill tout en menant les Bears aux séries éliminatoires, rien de tout cela n’aura d’importance. Si les deux gars échouent, Chicago peut sortir de l’accord avec les Foles au printemps prochain et chercher un nouveau quart-arrière dans le repêchage de l’année prochaine. Les Bears devaient faire quelque chose, mais de toutes les options potentielles, celle-ci devait me laisser froid.

Cam Newton et Jameis Winston peuvent rester debout lorsque la musique s’arrête

Le carrousel QB commençant à ralentir, deux anciens no. 1 choix n’a toujours pas de nouvelles maisons. Newton est dans une situation difficile alors qu’il tente de planifier sa carrière après les Panthers. Avec des mesures préventives à l’échelle de la ligue en place à cause de COVID-19, il ne peut pas se rendre dans les installations de l’équipe pour se faire soigner et assurer aux clubs intéressés que son pied réparé chirurgicalement progresse comme prévu. Cela élimine pratiquement tout commerce potentiel, et même si Newton est libéré, les équipes hésiteront à le signer avant de connaître son état de santé. Cela pourrait prendre beaucoup de temps avant que Newton ait une nouvelle maison, et si c’est le cas, il pourrait facilement devenir le vol de l’intersaison. Si Newton est en bonne santé, une équipe patiente avec une situation de quart incertaine (comme la Nouvelle-Angleterre, que Dieu nous aide) va être très heureuse.

Winston n’a pas de telles mises en garde pour expliquer son marché stagnant. À un niveau purement footballistique, les Bears auraient probablement mieux fait de choper Winston à un prix relativement bon marché au lieu de renoncer à un droit de payer 20 millions de dollars à Nick Foles. Mais les antécédents de Winston et son penchant pour les chiffres d’affaires ont probablement donné aux équipes une pause. C’est un quart talentueux qui n’a encore que 26 ans, mais ça commence à ressembler à Winston destiné à être un remplaçant en 2020.