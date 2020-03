Cinq plus grands chocs de l’histoire du Cheltenham Festival

Parier sur un cheval parce que vous aimez le nom n’est pas toujours la pire des actions.

Qui sait, un jour vous pourriez tomber sur Norton’s Coin, le tir 100-1 qui a remporté la Gold Cup en 1990.

Le festival de Cheltenham a été fait pour l’opprimé – et il y en a eu beaucoup au fil des ans.

Un parieur célèbre à Cheltenham alors qu’un pari gagnant arrive

C’est une semaine glorieuse en mars où les parieurs ont la chance de frapper les bookmakers s’ils parviennent à prédire un bouleversement.

Alors, voici un rappel pourquoi même les chevaux les plus improbables pourraient valoir un flottement effronté au Festival cette année…

Kirriemuir – 1965

Les chocs n’ont pas été beaucoup plus importants que cela en 1965.

Le prix de départ de Kirriemuir – 50-1 – était le plus élevé de l’histoire du Champion Hurdle à l’époque.

Compréhensible, étant donné qu’il courait aux côtés de National Spirit, de Grace de Hatton et de Sir Ken, qui étaient vraiment des chevaux emblématiques à l’époque.

Personne n’a vu celui-ci arriver, pas même son entraîneur – Fulke Walwyn.

Cue Card – 2010

Compte tenu de ce que nous savons maintenant sur Cue Card, ce n’est pas un choc qu’il ait remporté le Champion Bumper en 2010.

Ce qui est surprenant, cependant, c’est qu’il l’a fait à 40-1. Le cheval formé par Colin Tizzard a été sous-estimé par presque tout le monde, y compris les bookmakers, lors de ses débuts.

Cue Card est devenu un peu une légende, amassant neuf victoires de première année et devenant un peu une légende au Festival.

Cue Card a également atterri le Ryanair Chase à Cheltenham en 2013

Arctic Kinsman – 1994

Habituellement, le drame à Cheltenham s’intensifie progressivement avant d’atteindre la fièvre avant la Gold Cup vendredi.

Mais 1994 était la preuve que vous ne voulez rien manquer au Festival, pas même la toute première course.

Les parieurs étaient à peine dans leurs sièges lorsque ce tir de 50-1 a boulonné de huit longueurs chez le novice suprême.

Corps d’observateurs – 1989

Ce fut un choc pour de nombreuses raisons, notamment le fait que le Corps d’observateurs est entré dans le Cathcart de 1989 à 66-1.

Il n’avait pas couru depuis 11 mois, et même avant cela, le huit ans formé par John Edwards n’avait pas réussi à gagner une course dans ses quatre départs avant cela.

Il devait y avoir un sentiment de pure confusion quand il a galopé hors du champ et a gagné par huit longueurs.

Norton’s Coin – 1990

Le titre du Racing Post du lendemain disait “Choc du siècle” – et ils n’exagéraient pas.

Norton’s Coin reste le gagnant le plus cher de l’histoire de Cheltenham.

Son entraîneur, Sirrell Griffiths, avait juste quelques chevaux à l’entraînement, un peu comme un hobby plus que toute autre chose.

Et ce n’était pas une sorte de coup de chance bizarre. Norton’s Coin a affronté une concurrence féroce en haut de la colline de Desert Orchid, héros favori et en titre de la Gold Cup, ainsi que de Toby Tobias de Jenny Pitman.

Norton’s Coin a réussi le plus gros choc de son histoire

