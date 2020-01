Cinq points à retenir des débutants All-Star de la NBA

Ne perdez jamais espoir que le jeu des étoiles reviendra un jour à son ancienne forme amusante et compétitive. La NBA a annoncé les files d’attente de départ pour chaque conférence jeudi, et ce pourrait être l’année! (Luka Doncic a déjà accompli de nombreux exploits à seulement 20 ans, bien que rendre le jeu All-Star intéressant soit son défi le plus difficile à ce jour.) Qu’ils puissent ressusciter le divertissement du jeu ou non, ces listes All-Star en disent long sur ce est et n’est pas valorisé dans la ligue aujourd’hui. Voici les entrées de chaque conférence:

Conférence de l’Est:

Capitaine: Giannis Antetokounmpo

Trae Young

Kemba Walker

Joel Embiid

Pascal Siakam

Conférence Ouest:

Capitaine: LeBron James

Luka Doncic

James Harden

Kawhi Leonard

Anthony Davis

Et voici cinq points à retenir de ces listes de joueurs:

Les joueurs sont toujours snobés par catégories de position

Jimmy Butler n’a pas été snobé par les fans, les joueurs et les médias autant qu’il a été snobé par la NBA. La ligue désigne le groupe de positions dans lequel un joueur appartient – gardes ou zone avant – avant le début du vote. Butler est tombé dans le groupe de première zone, mais il aurait dû être un garde. En conséquence, il a été laissé de côté en faveur de Giannis, Embiid et Siakam. Ce n’est pas la première fois que les restrictions de position affectent de manière flagrante les chances d’un joueur de faire la formation de départ.

La polyvalence et les prouesses défensives de Butler – deux de ses qualités les plus précieuses – ont diminué ses chances d’étoiles car il est considéré comme un bouchon pour de nombreux trous, car Erik Spoelstra dépend de Butler pour être flexible dans différentes files d’attente. Le gardien de tir devrait être en moyenne 35 minutes pour le Heat, à égalité au 16e rang le plus élevé cette saison, et le temps qu’il passe avec le ballon est plus typique des gardes. Butler se classe 23e en temps de possession moyen cette saison; des 22 joueurs devant lui, 21 sont des gardes et un est LeBron. Les positions sont également souvent déterminées par qui le joueur garde, une idée qui est devenue moins fiable car le basket-ball sans position imprègne la NBA. Butler est souvent chargé de l’adversaire le plus coriace, quelle que soit sa position.

L’impact compte plus que le temps total passé sur le terrain

L’un des débats de vote annuels les plus bruyants des étoiles est la coupure du nombre de jeux qu’un joueur peut s’asseoir avant qu’il ne soit exclu pour faire de la place à quelqu’un qui a été en meilleure santé. Mais ce qui compte comme une quantité exorbitante de matchs manqués est différent pour tout le monde. Les débutants de cette saison suggèrent que la production d’élite compte plus pour les électeurs que les matchs joués. Trois joueurs qui ont été inclus dans cette discussion et qui ont finalement remporté des places de toute façon sont Joel Embiid (15 matchs manqués), Pascal Siakam (11 matchs manqués) et Kawhi Leonard (11 matchs manqués).

Par coïncidence, Embiid est actuellement actuellement blessé après avoir subi une opération à la main le 10 janvier. (Il a été autorisé pour des exercices sans contact jeudi dernier.) Le Sixers big a été élu démarreur dans toutes les catégories de votes, tout comme Kawhi. Et bien qu’Embiid ait raté le plus de matchs, Kawhi ayant reçu plus de votes que Nikola Jokic est le meilleur exemple de production surmontant une absence substantielle aux yeux des électeurs All-Star. Il a supporté la charge tout au long des blessures de Paul George et a assuré une présence sur le terrain plus visible que Jokic, en particulier compte tenu du lent démarrage de Jokic au début de la saison. Reconnaître Kawhi comme le MVP en titre de la finale a également joué un rôle – laisser l’un des plus grands joueurs de la ligue sur la liste des partants All-Star se serait senti icky.

Ne comptez pas les bonnes statistiques, les mauvais joueurs d’équipe

Shout-out à Trae Young, le premier Hawk a voté starter depuis Dikembe Mutombo en 1998. Young a mené tous les gardes de l’Est dans les votes au total malgré la position d’Atlanta 11-34 en dernier lors de la conférence. Young a été ravi de regarder cette saison, et malgré la malchance des Hawks avec des blessures et des suspensions, il a réussi en moyenne 29,2 points, 8,6 passes décisives et 4,7 rebonds.

Là encore, Kemba Walker qui gagne une place suggère le contraire. Boston est au quatrième rang avec un monde à la hausse, et Walker en est la raison principale. Mais Walker a été élu démarreur pour la première fois la saison dernière, lorsque les Hornets n’ont pas eu autant de succès que les Celtics de cette année: Charlotte avait 27-30 ans, pas même 0,500. Après de nombreuses années de médiocrité avec les Hornets, cela semblait être la récompense de Walker.

Giannis et LeBron sont des capitaines récurrents

Les plats à emporter ici sont les mêmes que l’an dernier, et tout aussi glorieusement symboliques: LeBron passant le flambeau à Giannis en tant que joueur le plus puissant, le plus influent et le plus déterminant de la ligue. Pendant les finales, ce joueur ressemblait à Kawhi. Pendant les moments de cette saison (je ne m’excuserai pas pour cette opinion, revenez me voir dans trois ans), ça ressemblait à Luka Doncic. Mais maintenant, Giannis a de nouveau le trône. Giannis était lâche et adorablement authentique lors du dernier repêchage des étoiles, taquinant LeBron en demandant: “N’est-ce pas une falsification?” Après que ce dernier ait sélectionné Pelican Anthony Davis. Nous voici, près d’un an plus tard, avec LeBron et AD enfin à Los Angeles ensemble. C’est la première fois que deux Lakers sont réunis dans une formation de départ des étoiles depuis Kobe Bryant et Dwight Howard en 2013. Tout est bouclé.

La programmation changerait définitivement si la ligue se débarrassait des désignations de conférence

La Conférence de l’Ouest, qui encourage plus de talents, est presque perdue à ce stade. LeBron a quitté l’Est il y a deux saisons, et maintenant Giannis et les Bucks ont une fiche de 39-6, dominant une conférence peu profonde. Le statut de top-heavy de l’Est fait le cliché selon lequel l’Occident est de nouveau mieux approprié. Le dernier point de départ à l’Ouest était beaucoup plus controversé que le débat Siakam contre Butler à l’Est; Embiid, même blessé, était une serrure. De nombreux fans veulent la liberté qui résulterait de la suppression totale des conférences et du vote pour les 10 meilleurs joueurs – similaire à l’idée que la NBA devrait également abolir les conférences pour la post-saison. Bien que cela garantirait probablement plus d’équité d’année en année (si Steph Curry avait été en bonne santé cette année, l’un de lui, Harden ou Doncic aurait été démarré pendant que Walker l’a fait), ce n’est pas vraiment le but du week-end des étoiles. C’est une pause pour les joueurs que la ligue peut monétiser déguisée en un événement important et important. All-Star ne sera jamais un accomplissement aussi sérieux que All-NBA, bien que les deux alignements se chevauchent presque toujours. La ligue voulant donner un coup franc aux joueurs de la Conférence Est ne produira pas nécessairement le jeu le plus divertissant, mais au moins c’est cohérent.

