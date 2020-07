Cinq points de discussion de Villarreal 1-4 Barcelone

Barcelone et Quique Setien sont entrés dans le match sous pression après trois matchs nuls en quatre matchs, ce qui a incité sans surprise l’entraîneur à effectuer des changements pour le match.

Le joueur de 61 ans a peaufiné sa formation, a fait entrer Sergi Roberto et Antoine Griezmann et a dû regarder avec plaisir le Barca dans un affichage bien amélioré

Annonces :

Luis Suarez et Grizemann ont tous deux marqué des buts brillants, tandis que Lionel Messi n’a pas eu la chance de voir un effort refusé pour un hors-jeu serré mais a quand même terminé le match avec deux passes décisives.

Le réglage de la formation de Setien a semblé faire ressortir le meilleur de Griezmann et, après une semaine difficile, offre un réel optimisme pour l’avenir.

Photo de David Aliaga / MB Media / .

La présence de Sergi Roberto au milieu de terrain a été un peu une surprise mais a certainement payé. Le polyvalent de 28 ans a ajouté de la poussée et de l’énergie et a mis en place le type de performance qui signifie qu’il peut garder sa place au milieu de terrain.

Roberto est passé à l’arrière droit en seconde période, mais a expliqué après le match comment sa position à gauche du milieu de terrain contre Villarreal lui convenait parfaitement.

«Tactiquement, cela fait un moment que je n’y ai pas joué. Parfois je joue au milieu de terrain mais à droite et aujourd’hui j’étais à gauche, là où je suis le plus à l’aise. C’est là que j’ai joué pour le Barça B. »

Setien a également fait l’éloge de Roberto après le match. Il a décrit la performance du Catalan comme «spectaculaire», ce qui suggère que Roberto a peut-être joué son rôle dans ses plans.

Messi est également entré dans le jeu sous un peu d’examen après ce rapport en milieu de semaine qui avait suggéré qu’il envisageait de partir à la fin de la saison prochaine après avoir eu marre des géants catalans.

L’international argentin n’a certainement pas semblé mécontent sur le terrain, produisant une superbe passe décisive pour préparer Suarez, puis une autre pour Griezmann avec une petite roue arrière délicate au bord de la surface de réparation.

Lionel Messi pour Barcelone contre Villarreal: ❍ La plupart des touches (113)

❍ La plupart des duels (10)

❍ La plupart des chances créées (6)

❍ La plupart des coups (4)

❍ La plupart des take-ons réalisés (2)

❍ La plupart des passes décisives (2) Messi, Messi, Messi. pic.twitter.com/soeyzAW6nP – Squawka Football (@Squawka) 5 juillet 2020

Messi a maintenant produit deux passes décisives dans trois de ses quatre derniers matchs à l’extérieur et a essentiellement dirigé le spectacle du début à la fin contre le sous-marin jaune.

Il a également atteint un record personnel de 19 passes décisives pour la saison et deviendra sûrement le premier joueur à atteindre 20 buts et passes décisives en une seule campagne.

Dimanche, Quique Setien s’est également souvenu d’utiliser correctement ses remplaçants. Suarez a été retiré à l’heure, tandis que Riqui Puig et Ansu Fati ont vu plus de temps de jeu.

Ansu a offert un autre rappel de ses talents avec son sixième but en Liga de la saison. C’était aussi une finition très soignée de la part du jeune.

Il est venu de la gauche et a inséré le ballon dans les jambes de Raul Albiol dans un mouvement qui a complètement mal tourné le gardien Sergio Asenjo.

Cela a également apporté un point de repère au Barca:

Le but signifie également que seuls Messi, Suarez et Griezmann ont marqué plus de buts que Ansu dans l’équipe première du Barça dans ce qui continue d’être une saison mémorable pour l’adolescent.

Le Barça est entré dans le match sept points derrière le Real Madrid après une autre victoire controversée pour Los Blancos dimanche et a dû gagner pour réduire l’écart et garder leurs espoirs de titre en voie de disparition.

L’équipe est dûment obligée et ne se rapproche que d’un point du Real Madrid mercredi si elle bat l’Espanyol au Camp Nou. Une victoire ou un match nul pour le Barça reléguerait également leurs rivaux locaux.

Gerard Pique a insisté après le match, son équipe a tout donné pour essayer de conserver son titre, mais la vérité est qu’avec seulement quatre matchs à disputer, ils auront besoin d’un effondrement du Real Madrid pour gagner la Liga.