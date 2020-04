Cinq questions au sujet de Rob Gronkowski rejoignant les Buccaneers de Tampa Bay

Les Buccaneers de Tampa Bay se transforment officiellement en ex-patriotes. Après un an de retraite, Rob Gronkowski revient et en attendant un examen physique, il rejoindra Tom Brady dans une équipe communautaire / NFL après la retraite en Floride.

La décision de Gronk de se retirer n’est pas aussi surprenante que la décision de Brady de quitter la Nouvelle-Angleterre après six Super Bowls — Gronk a pris sa retraite à un âge inhabituellement jeune de 29 ans et a passé la majeure partie de son année hors du jeu à demi-soupçon d’un retour potentiel . Bien sûr, il a rejoint la WWE, a fait des spots télévisés, a colporté de l’huile de CBD et a beaucoup fait la fête … mais il a fait tout cela pendant qu’il était également actif dans la NFL, et il n’est même pas le premier Temple de la renommée de la fin retirer après une saison. Les rumeurs selon lesquelles Gronk se rendrait à Tampa étaient si répandues qu’il a été interrogé à ce sujet lundi soir lors d’une interview avec Andy Cohen de Bravo — pas le forum habituel pour les dernières nouvelles de la NFL.

Gronk a clairement indiqué à plusieurs reprises qu’il ne voulait jouer qu’avec Brady – il a refusé un échange avec les Lions il y a deux ans – alors quand Tom est allé à Tampa, c’est devenu sa destination la plus probable. C’est bizarre de voir l’un ou l’autre des joueurs dans un uniforme non-patriote, mais cela a presque plus de sens avec eux deux ensemble.

Gronkowski est techniquement toujours sous contrat avec les Patriots, donc Tampa Bay a dû mettre en place un échange pour lui.

Commerce, en attente physique: les Patriots échangent TE Rob Gronkowski et un choix de septième ronde aux Buccaneers pour un choix de quatrième tour, a déclaré la source à ESPN. – Adam Schefter (@AdamSchefter) 21 avril 2020

Les Patriots n’obtiennent qu’un quatrième tour en échange d’un futur Hall of Famer, ce qui semble mauvais. Mais il a trouvé de l’argent: Gronk était littéralement à la retraite sans aucune chance de revenir aux Pats, et la Nouvelle-Angleterre avait quelque chose pour lui. Compte tenu de la façon dont les Pats ont trouvé de l’or avec des choix de dernière ronde dans le passé, cela ne peut pas faire de mal. Pendant ce temps, les Buccaneers obtiennent l’un des meilleurs bouts serrés de tous les temps pour jouer le jeu, et ils le reconnectent avec le Hall of Fame QB qui a contribué à le rendre grand. Pour un choix de quatrième ronde.

Gronk a été en proie à des blessures tout au long de sa carrière, et il a maintenant une année complète à jouer pour récupérer. Brady a connu l’une des pires saisons de sa carrière en 2019, ce qui a amené beaucoup de gens à penser qu’il était finalement échoué; peut-être qu’avec Gronk de retour, il peut prouver que c’était juste un manque de talent de récepteur.

Il y a beaucoup de questions auxquelles il faut répondre sur la façon dont cela s’est produit, ce que cela signifie pour l’avenir et si Gronk sera également bientôt expulsé d’un parc de Tampa. En voici quelques rapides:

1. Gronk doit-il renoncer à son championnat WWE 24/7, qu’il a remporté à WrestleMania plus tôt ce mois-ci? Compte tenu des règles entourant la ceinture, il va de soi que si Gronk la fait entrer dans la ligue, tout joueur de la NFL qui le tacle et l’épingle pendant trois secondes deviendra le nouveau champion de la WWE 24/7. Développez ce processus un peu et nous pourrions potentiellement voir la ceinture de titre passer à travers toute la NFL. Est-ce la deuxième fois que Vince McMahon perd contre la NFL en deux semaines environ?

2. Gronk retourne-t-il au football parce qu’il pense avoir guéri son propre cas de CTE? Écoutez, je suis heureux que Gronk revienne, mais je veux juste m’assurer qu’il est parfaitement au courant des dernières connaissances scientifiques sur le cerveau.

3. Combien de patriotes de plus vont faire défection vers le Tompa – St. Zone métropolitaine de Gronkersburg? (Désolé, j’y travaille.) Wes Welker vient-il? Vince Wilfork? Julian Edelman? (Peut-être pas – il semble mal prendre les nouvelles.) Qu’en est-il de tous les ex-patriotes encore actifs disséminés dans la ligue, comme Malcolm Butler et Adam Vinatieri? Mike Vrabel va-t-il démissionner de son poste d’entraîneur-chef des Titans pour s’habiller? Que font exactement Matthew Slater et Bill Belichick en Nouvelle-Angleterre cette année qui sont si importants qu’ils ne peuvent pas voler pour rejoindre la fête des snowbirds sur la côte du golfe?

4. Est-ce que Zombie Gronk est meilleur que l’extrémité serrée actuelle des Buccaneers, O.J. Howard? Howard était un choix de première ronde en 2017 et est un athlète spectaculaire, tandis que Gronk a connu l’une des pires saisons de sa carrière en 2018 avant de passer un an loin du football.

5. Et une question de suivi: est-ce important? Toute l’expérience de Tampa Tom est un pari pour toutes les personnes impliquées. Les Bucs pourraient aussi bien faire tout ce qu’il faut pour mettre Brady à l’aise alors qu’il tente de recréer ses nombreuses gloires dans un endroit étrange.