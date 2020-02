Cinq réflexions sur l’accord record de Tony Romo sur CBS

CBS a signé Tony Romo pour un accord d’une valeur d’environ 17 millions de dollars par an–cinq fois ce qu’il faisait et le montant le plus élevé jamais payé à un annonceur, même en tenant compte de l’inflation. L’argent est incroyable. Mais ce qui est vraiment intéressant, c’est pourquoi CBS a toussé. Voici cinq réflexions:

1. La «maquette» la plus courante pour la guerre d’enchères de Romo était celle dont John Madden avait joui en décembre 1993. Madden se vit offrir le no. 1 emploi par trois réseaux (un a offert de jeter une voiture de train pour le transporter entre les matchs) et a fini par être payé plus par Fox que n’importe quel joueur de la NFL à l’époque.

Voici la différence: les réseaux poursuivant Madden en 1993 venaient de signer de nouveaux accords sur les droits de la NFL. Les prétendants de Romo tentent de signer de nouveaux accords sur les droits. Ils considéraient l’embauche de Romo comme leur offre d’ouverture. En devenant un agent libre avant le début des négociations, Romo a eu un timing incroyable. C’était le genre de superbe chance qu’il n’avait jamais vraiment eue en tant que joueur.

Les deux soumissionnaires de Romo, CBS et ESPN, étaient désespérés pour des raisons différentes. Pour CBS, la nouvelle signature de son accord avec la NFL n’est rien moins qu’un impératif existentiel pour le réseau. CBS doit conclure un nouvel accord sans Robert Kraft, le copain Les Moonves, qui est parti après des témoignages de harcèlement sexuel et d’agression. De plus, le ViacomCBS nouvellement fusionné est minuscule (d’une valeur d’environ 25 milliards de dollars) par rapport à des concurrents comme Disney et Comcast. “Avec le départ de Moonves, ils doivent montrer qu’ils sont toujours en activité”, a déclaré une source informée des négociations avec Romo.

Débordant de Star Wars et d’argent Marvel, pendant ce temps, ESPN et Disney ne sont pas si désespérés. Mais ils ont une énorme liste de courses pour les prochaines négociations de la NFL. Ils veulent ajouter des matchs éliminatoires (ils en ont actuellement un par an); se frayer un chemin dans la rotation du Super Bowl; ajouter des horaires flexibles pour Monday Night Football; mettre les matchs du dimanche ou peut-être du jeudi soir à leur horaire; et poursuivre la «réinitialisation» plus large des relations de ligue que leurs dirigeants ont reculée pour poursuivre.

De plus, ESPN voulait que Romo fasse de Monday Night Football une émission de télévision plus regardable. “Je pense qu’ils croient [Romo] les aide avec tout ce qui concerne la NFL », a déclaré la source alors qu’ESPN était encore à la chasse.

2. Il y a une semaine, Romo n’avait que 50-50 ans pour retourner à CBS. “Bob Bakish” – le président et chef de la direction de ViacomCBS – “s’est fortement impliqué dans l’augmentation de l’argent”, a déclaré la source. «Lui et Shari Redstone» – la présidente de ViacomCBS – «l’ont perçu comme un incontournable afin de maintenir leur position sur le rétablissement de leurs droits dans la NFL».

Le salaire de Romo a grimpé à 17 millions de dollars la semaine dernière, a indiqué la source, permettant à CBS de le signer avant la fermeture de leur fenêtre exclusive le 3 mars.

3. CBS a donc signé Romo. Le fait est que cela ne garantira pas au réseau un nouvel accord sur les droits de la NFL. La NFL, qui a un effet de levier maximal sur ses partenaires aux derniers jours de la télévision en réseau, ne distribue pas d’offres car elle aime la façon dont Romo peut prédire les jeux.

La meilleure façon de penser à la signature de CBS Romo est en tant que réseau finalisant ses préparatifs de pré-négociation avec style. CBS croise les t et les points par i – “améliorant les micro-choses pour obtenir la macro transaction qu’ils veulent”, a déclaré la source.

4. Les salaires des annonceurs sont difficiles à déterminer. Mais CBS ne peut pas signer Romo pour deux fois ce que ses homologues du réseau A auraient fait et ne pas s’attendre à ce que cela ait des effets secondaires. Le plus gros est que chaque annonceur qui se considère comme Romo-adjacent va demander une augmentation. Comme, lundi. Romo s’apparente à un quart-arrière indépendant qui vient de réinitialiser le marché, sauf que les réseaux de télévision n’ont pas de plafond salarial. “Si vous pensez à Troy Aikman ou à l’une de ces personnes, cela devient:” Hé, et moi? “”, A déclaré la source.

En raison du grand nombre d’ego à ESPN, la signature de Romo aurait présenté un énorme défi interne pour le président Jimmy Pitaro. Si ESPN avait payé 15 millions de dollars ou plus pour Romo, pourquoi, par exemple, Kirk Herbstreit ne demanderait-il pas une bosse? Comment l’accord de Romo aurait-il affecté Stephen A. Smith, qui vient de signer pour être la personnalité la mieux payée d’ESPN en déclarant «Je me considère comme le rêve américain»? Pitaro a perdu un annonceur mais a évité un énorme mal de tête.

5. Un deuxième effet secondaire de l’appel d’offres Romo: les dirigeants du réseau se souviennent de l’importance de développer un non. 2 analyste. Dans un monde idéal, chaque chef des sports du réseau aurait un non. 2 prêt à être promu si le no. 1 annonceur a changé de réseau, est devenu président de l’équipe de la NFL ou a tout simplement manqué de jus, comme Phil Simms. Il était une fois, John Lynch et Matt Millen étaient solides non. 2 – essentiellement les quarts de sauvegarde de leur réseau.

Ce que l’enchère Romo a révélé, c’est qu’aucun des réseaux n’en a. 2, ils se sentiraient à l’aise de promouvoir. (CBS a Dan Fouts; Fox a Charles Davis; ESPN et NBC montrent un match par semaine.) C’est pourquoi deux réseaux ont plié le genou devant Peyton Manning; pourquoi les cadres attendent les départs à la retraite d’annonceurs potentiels comme Drew Brees, Philip Rivers et Greg Olsen; pourquoi Jay Cutler – que Fox a embauché comme non. 2 avant qu’il ne revienne jouer pour les Dolphins – peut avoir une autre chance d’être dans une émission de télévision qui ne met pas en vedette sa femme.

Pour tous les discours sur les 17 millions de dollars, la grande guerre des enchères Romo restera dans les réseaux comme un récit édifiant. Lorsque vous n’avez pas de banc, vous devez surpayer les entrées.