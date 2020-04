Cinq révélations du deuxième jour du tournoi des joueurs NBA 2K

La NBA me manque. Voici une simulation: le tournoi NBA 2K Players a terminé son premier tour d’action dimanche. Animé par Ronnie “2K” Singh, directeur du marketing numérique pour 2K Sports et le visage du jeu, les quatre affrontements étaient Domantas Sabonis contre Montrezl Harrell, Rui Hachimura contre Donovan Mitchell, Michael Porter Jr. contre Devin Booker, et DeMarcus Cousins ​​contre Andre Drummond.

Les gagnants de dimanche étaient Harrell, Hachimura, Booker et Drummond. Ils rejoindront Derrick Jones Jr., Deandre Ayton, Trae Young et Patrick Beverley – qui ont tous gagné samedi – en quart de finale le mardi 7 avril sur ESPN 2. Les deux premiers jours de ce tournoi ont été les premiers que nous ‘ai vu beaucoup de ces joueurs depuis que la ligue a suspendu le jeu le 11 mars, bien que Sabonis ait été sur TikTok. Et bien que le gameplay ait été un peu terne, les conversations de dimanche comprenaient quelques révélations non-2K au cours des quatre (!) Heures de jeu:

1. Le rétablissement des cousins ​​est en bonne voie. Lorsque Drummond a demandé comment progressait sa rééducation – Cousins ​​a déchiré son LCA gauche en août avec les Lakers, sa troisième blessure à la jambe importante en trois ans – au cours de leur premier trimestre d’action, Cousins ​​a semblé optimiste et a dit qu’il s’améliorait chaque jour. Cousins ​​ne fait actuellement pas partie d’une équipe, mais il pourrait en être à son quatrième en quatre ans la saison prochaine.

2. Les joueurs ont présélectionné huit équipes parmi lesquelles choisir tout au long du tournoi, bien que chaque équipe ne puisse être utilisée qu’une seule fois. Parmi les choix de Drummond, il y avait les Cavaliers et les Wizards, deux équipes inférieures à la moyenne. (Lorsque la saison a été suspendue, Cleveland avait 19-46 ans et Washington 24-40 ans.) Inclure les Cavs est logique sur le plan sentimental; on dirait qu’un an s’est écoulé depuis que les Pistons ont traité Drummond à la date limite, mais c’était il y a seulement deux mois, et le commerce a révélé à quel point il était convaincu de la loyauté. Drummond a même prétendu qu’il allait sélectionner Cleveland avant de finalement choisir les Lakers. Mais les sorciers? Outre la connexion avec Ish Smith, c’est un défi merveilleusement aléatoire à se donner. Pourtant, les Lakers de Drummond ont battu les Cousins’s Nets par un score de 101 à 49. Donc oui, cela ne ressemble en rien à la NBA.

3. Booker était assis sur une chaise gamer. Combiné avec les éloges du jeu vidéo de Booker — il a joué Apex Legends en compétition contre des professionnels cet été — la configuration ne lui donne pas d’autre choix que de gagner le tout. C’est comme se présenter à votre salle de gym locale dans un uniforme complet des Lakers avec le bandeau violet. Vous ne pouvez pas perdre ce jeu de ramassage. C’est ce qui est en jeu pour Booker, un basketteur professionnel réduit à un joueur amateur: il ne peut pas perdre un tournoi contre quelqu’un qui joue sur un canapé à côté d’oreillers décoratifs. Cette manche, Booker a survécu, battant Porter de 10 points.

4. Rui aime le théâtre:

5. Harrell et Sabonis ont choisi leurs propres équipes, les Clippers et les Pacers, et tous deux ont été surpris par leur personnalité virtuelle. Ils ont discuté à l’avance de parfois détester se jouer sur l’écran 2K parce que si quelque chose se passe mal, ils se demandent s’ils sont vraiment si mauvais. Harrell était dans une agréable surprise: lorsque 2K Trez était sur la ligne des lancers francs, il a dit à Sabonis de surveiller sa forme. Ensuite, 2K Trez a fait le tir, et Harrell a dit: “C’est beaucoup mieux qu’avant!”

Sabonis, qui a admis qu’il n’avait pas joué beaucoup au 2K, ne se souciait pas de sa version 2K, suppliant par espièglerie son entraîneur de le retirer du jeu. Il a également taquiné sa pièce dans la vraie vie; après que 2K Sabonis soit entré, Sabonis a dit: “Je suis allé à droite pour que vous sachiez que c’est inexact.” Encore une fois: rien de tel que la NBA!

