Cinq stars de la Liga qui pourraient être liées à la Premier League, y compris Chelsea, Manchester United et Arsenal

Certaines stars de la Liga pourraient être en route pour l’Angleterre cette année.

La plupart des clubs de Premier League chercheront à renforcer leurs équipes ce mois-ci et l’été – et il y a énormément de talents en Espagne.

Gareth Bale semble instable à Madrid

Des personnages comme David Silva, Sergio Aguero et David De Gea ont fait la transition de l’Espagne vers l’Angleterre au fil des ans.

C’est une ligue qui semble toujours attirer les meilleurs clubs d’Angleterre.

Ci-dessous, talkSPORT.com examine cinq stars de la Liga qui pourraient suivre les traces d’Aguero et co…

Jose Gaya (Valence)

L’athlète de 24 ans est lié à Chelsea depuis un an.

Les Bleus ont besoin d’un arrière gauche avec Frank Lampard qui ne semble pas convaincu par Marcos Alonso et Emerson.

Alonso n’a commencé que deux fois depuis début novembre et est actuellement mis à l’écart par une blessure musculaire.

Jose Gaya est l’arrière gauche de premier choix de Valence

Pendant ce temps, Emerson a été remplacé après seulement 34 minutes lors de la victoire 2-1 de Chelsea contre Arsenal le mois dernier.

Parfois, Cesar Azpilicueta a été déplacé vers l’arrière gauche, tandis que Reece James, diplômée de l’académie, joue à droite.

Gaya, qui a aidé Valence à remporter la Copa del Rey et à se classer parmi les quatre premiers la saison dernière, pourrait résoudre le dilemme de l’arrière gauche de Lampard.

Gareth Bale (Real Madrid)

Les histoires liant la superstar galloise à un retour en Premier League ne semblent jamais se terminer.

Il a été une cible signalée pour Manchester United et a même été lié à un retour à Tottenham depuis que Jose Mourinho a pris ses fonctions.

Les jours de Bale à Madrid semblent être comptés – il n’est clairement plus imaginé par Zinedine Zidane.

Gareth Bale devrait quitter le Real Madrid

Son avenir incertain semble avoir également affecté sa forme, avec seulement deux buts et deux passes décisives en 12 matchs de Liga cette saison.

Ce serait un risque de ramener un Bale sujet aux blessures en Angleterre, mais à la fin de la journée, il est toujours un joueur de classe mondiale.

Samuel Umtiti (Barcelone)

Umtiti a dû être opéré d’une grave blessure au genou après avoir aidé la France à remporter la Coupe du monde 2018.

Malgré son retour à la forme physique il y a 11 mois, il n’a pas réussi à retrouver une place de départ régulière dans la défense de Barcelone en raison de la forme de Clément Lenglet.

Umtiti n’a fait que sept apparitions pour les géants espagnols jusqu’à présent cette saison.

Samuel Umtiti peine à jouer à Barcelone

Arsenal, Manchester United et Tottenham – trois clubs qui ont un besoin urgent de puissance de feu supplémentaire en défense – seraient intéressés à signer le joueur de 26 ans.

Un Umtiti en pleine forme améliorerait considérablement la défense de tout club.

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)

Le milieu de terrain a été en forme impressionnante pour la Real Sociedad cette saison, marquant sept buts et aidant quatre buts en 19 matches de Liga.

Sa forme aurait attiré l’attention de Man City, qui se préparerait à vivre sans Leroy Sane.

Mikel Oyarzabal est une cible signalée pour Man City

L’as d’Allemagne continue d’être fortement lié à un transfert d’argent important au Bayern Munich.

Oyarzabal a une clause de libération de 68 millions de livres sterling, que la ville est prête à activer si Sane se déplace, selon les rapports.

Le joueur de 22 ans, qui peut jouer à l’extérieur ou en tant que n ° 10, a marqué deux fois en sept matches avec l’Espagne.

Martin Odegaard (Real Sociedad, prêté par le Real Madrid)

Odegaard semble enfin réaliser son potentiel dans un prêt avec Real Sociedad.

Signé à 16 ans pour 2,3 millions de livres sterling en 2015, les attentes étaient élevées pour le milieu de terrain, qui n’a fait qu’une seule apparition en Liga pour le Real Madrid depuis.

Il a eu deux périodes de prêt à Heerenveen et une à Vitesse et connaît son passage le plus réussi à Sociedad.

Martin Odegaard semble réaliser son potentiel à la Real Sociedad

Odegaard a joué régulièrement pour l’équipe espagnole et a quatre buts et cinq passes décisives à son actif.

Les rapports affirment que les loups et Man City ont exprimé leur intérêt à amener l’international norvégien en Premier League.

À seulement 21 ans, Odegaard ne fera que s’améliorer avec le temps.

