Classement de chaque équipe par niveau; qui sont les favoris?

Nous sommes à mi-saison dans la saison 2019-2020 de la NBA, et bien que nous ayons encore un week-end incroyablement bon avec les NBA All-Star, il est temps de commencer à nous concentrer sur la ligue au cours du deuxième semestre.

Nous vous avons déjà donné un résumé de chaque équipe à la pause en utilisant un GIF pour chaque franchise, il s’agit donc plutôt d’une liste de classement de qui est un concurrent et qui commence déjà son travail sur qui ils pourraient prendre lors du repêchage de la NBA 2020, ainsi que chaque équipe entre les deux. Bien qu’il semble qu’il y ait beaucoup plus de concurrents que nous n’en avons l’habitude, c’est un bon moyen de séparer le grand du juste.

C’est parti:

Niveau 1: prenons cet anneau

1. Los Angeles Lakers (1er dans l’Ouest)

LeBron James fait des choses miraculeuses tout en menant la ligue en passes décisives par match, The Brow is The Brow, et le casting de soutien est trié. Même s’ils n’ont pas bougé à la date limite de transaction, ils ont pu trouver de l’aide dans le tas de rebuts de rachat. Ils entrent en seconde période en tant qu’équipe à battre.

2. Milwaukee Bucks (1er à l’Est)

Le MVP en titre – Giannis Antetokounmpo – aurait pu être MIEUX, Khris Middleton est une excellente deuxième option, ils ont de la profondeur à chaque position… que demander de plus à un concurrent?

3. Los Angeles Clippers (3e dans l’Ouest)

Comment puis-je mettre une équipe qui n’est même pas en lice pour la tête de série dans sa conférence ici? Facile. Nous n’avons pas vu ce qu’une équipe Clips en pleine santé peut faire. Cette équipe est conçue pour atteindre un autre équipement en séries éliminatoires.

Niveau 2: nous pouvons être les Raptors de cette année!

4. Toronto Raptors (2e dans l’Est)

Ne dormez pas sur les Raps ENCORE. Ils ont perdu Kawhi Leonard et Danny Green et les voici. Ils sont juste à un niveau inférieur parce que je ne suis pas sûr qu’ils puissent passer les Bucks … mais les douter est une mauvaise idée.

5. Denver Nuggets (2e dans l’Ouest)

Ils sont à quatre matchs de la première place dans l’Ouest… mais sont-ils réels? La profondeur est là et puis certains, mais peut-être qu’ils auraient dû échanger une partie de cela pour un grand nom. Quoi qu’il en soit, c’est du passé. Il est temps de se concentrer sur l’évitement du résultat des séries éliminatoires de l’année dernière.

6. Miami Heat (4e à l’Est)

Je continue de les appeler l’équipe que personne ne veut affronter et je m’en tiens à cela.

7. Boston Celtics (3e à l’Est)

Attendez, peut-être que c’est l’équipe que personne ne veut affronter? Jayson Tatum a clairement fait un grand pas en avant, Kemba Walker et Jaylen Brown sont tous les deux au-dessus de 20 points par match, Gordon Hayward a compris son rôle, Marcus Smart est son moi habituel … la seule préoccupation est la profondeur au milieu.

8. Utah Jazz (4e dans l’Ouest)

Je les ai presque mis dans le niveau suivant, mais c’est insultant pour l’équipe qui a tout compris après un départ désastreux, a enchaîné avec une séquence de cinq défaites et est entrée dans la pause après avoir remporté quatre matchs de suite contre des adversaires coriaces. Méconnu.

Niveau 3: bon travail! Bon effort!

9. Houston Rockets (5e dans l’Ouest)

Je ne peux tout simplement pas le secouer – l’expérience de la petite balle finira par s’écraser et brûler à un moment donné des séries éliminatoires, que ce soit contre Anthony Davis ou Rudy Gobert.

10. Dallas Mavericks (7e dans l’Ouest)

Mec, je veux qu’ils soient plus élevés. Mais tu sais quoi? Luka Doncic n’a pas encore atteint son plein potentiel. Il sera en finale plus tôt que tard tant que la liste continuera à se construire tout de suite autour de lui et de Kristaps Porzingis.

11. Oklahoma City Thunder (6e à l’ouest)

Désolé, Chris Paul. Pas cette année. Encore.

12. Philadelphia 76ers (5e à l’Est)

Pouah. Une équipe qui espérait être un niveau supérieur ou peut-être plus est un gâchis. Nous espérons que la programmation de Brett Brown avant la pause continuera de fonctionner.

13. Indiana Pacers (6e à l’Est)

Ils vont faire les séries éliminatoires. Ils pourraient faire sensation ici et là avec Victor Oladipo arrondi en forme. Mais cette équipe a une chance de monter d’un niveau l’année prochaine. En parlant de l’année prochaine…

Niveau 4: nous passons à l’année prochaine (et les années suivantes)

14. Memphis Grizzlies (8e dans l’Ouest)

L’avenir est SI brillant. Ja Morant, Jaren Jackson Jr., Dillon Brooks et Brandon Clarke forment un beau noyau pour les années à venir. Faire les séries éliminatoires cette année comme tête de série n ° 8 serait un bonus.

15. Pélicans de la Nouvelle-Orléans (11e à l’ouest)

SION!!! ZIONZIONZIONZIONZIONZIONZION. De plus, Lonzo Ball a fait un bon pas en avant et Brandon Ingram a percé.

16. Portland Trail Blazers (9e à l’ouest)

Les Blazers entameront la saison prochaine avec Damian Lillard, C.J. McCollum, un Jusuf Nurkic en bonne santé et Zach Collins. Bien que cette année ait été perdue, c’est le noyau qui a presque atteint la finale la saison dernière.

17. Brooklyn Nets (7e à l’Est)

Le retour de Kevin Durant. C’est ça.

Niveau 5: Meh.

18. San Antonio Spurs (10e à l’ouest)

J’adore que LaMarcus Aldridge ait étiré sa gamme, mais les Spurs sont toujours corrects.

19. Orlando Magic (8e à l’Est)

Ils ont trois matchs d’avance à la huitième place, mais il n’y a pas grand-chose à dire de plus.

20. Washington Wizards (9e à l’Est)

Ils sont plus amusants à regarder que nous ne le pensions … mais ils ne peuvent pas jouer en défense. Et quand John Wall reviendra, nous verrons ce que cela signifie vraiment pour l’avenir de la franchise.

Niveau 6: Oh non! On suce encore

21. Phoenix Suns (12e à l’Ouest)

On dirait qu’ils ont été coincés dans ce niveau pour toujours.

22. Sacramento Kings (13e à l’Ouest)

J’avais de grands espoirs après l’année dernière, mais ils ont été mis en pièces.

23. Minnesota Timberwolves (14e dans l’Ouest)

Au moins, ils sont sortis du contrat avec Andrew Wiggins. Et peut-être que D’Angelo Russell et Karl-Anthony Towns jouent ensemble.

24. Atlanta Hawks (14e à l’Est)

Le plan était probablement que l’équipe soit à nouveau mauvaise. Au moins Trae Young a fleuri et ils ont John Collins, Kevin Huerter, De’Andre Hunter et le tout nouveau Clint Capela sur lesquels s’appuyer.

Niveau 7: à quelle heure est le tirage au sort de la NBA?

25. Golden State Warriors (15e à l’Ouest)

Ils appartiennent probablement au niveau 4, mais leur destin est également lié à la loterie. S’ils obtiennent le premier choix et ont Steph Curry, Klay Thompson, Draymond Green, Wiggins ET une sélection n ° 1? Attention.

26. Charlotte Hornets (11e à l’Est)

Ils ont déniché un joyau dans Devonte ’Graham. C’est un point positif. C’est juste qu’il joue le même poste que Terry Rozier, qui a été signé et échangé à l’intersaison dans le contrat avec Kemba Walker. C’est un point négatif.

27. Chicago Bulls (10e à l’Est)

Quel bordel. Zach LaVine est un point brillant, Lauri Markkanen ne l’est pas, et tout le reste se sent dans l’air.

28. New York Knicks (13e à l’Est)

(Chuchotement Homer Simspon) Ils ont remporté quatre de leurs six derniers matchs. Oui, ces victoires sont venues contre des équipes médiocres. Mais la location du front office était bonne. La prochaine étape, probablement: trouver un bon entraîneur, participer aux deux prochaines loteries et espérer que le R.J. Barrett, Mitchell Robinson et Kevin Knox core font un pas dans la bonne direction.

29. Cleveland Cavaliers (15e à l’Est)

Collin Sexton est un point brillant, Darius Garland a montré des flashs, peut-être qu’ils peuvent trouver un moyen de déplacer Kevin Love pendant l’intersaison et qu’Andre Drummond peut jouer. C’est juste qu’ils ne s’emboîtent pas tous ensemble. Pourtant, ils sont tellement loin du mode gagnant maintenant.

30. Detroit Pistons (12e à l’Est)

Ils n’ont presque rien pour Drummond, Blake Griffin a perdu un an à cause d’une blessure… il serait peut-être temps de tout faire exploser et de recommencer.

