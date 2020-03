Classement de chaque schéma de peinture 2020 Cup Series

La saison des NASCAR Cup Series 2020 est en cours, mais quel pilote a la plus belle voiture? Pour essayer de le découvrir, j’ai repéré tous les schémas de peinture que nous avons vus dans la série Cup depuis le Busch Clash d’ouverture de la saison à Daytona et j’ai attribué une note à chaque schéma de peinture. Pour garder les choses aussi scientifiques que possible, je me suis donné cinq secondes pour marquer chaque voiture sur une échelle de 1 à 10, au dixième de point le plus proche, puis je suis retourné et j’ai rompu les liens si nécessaire.

Qu’est-ce qui fait un excellent schéma de peinture? Chaque fan aura des critères différents, mais j’ai apprécié les schémas de peinture qui étaient propres, visuellement cohérents et n’étaient pas trop occupés. Les couleurs correspondent-elles à l’ensemble de la voiture? Les logos des sponsors s’affrontent-ils? Le design remplit-il l’espace vide de détails accrocheurs?

Voici mon classement de chaque schéma de peinture Cup Series que nous avons vu jusqu’à présent, en commençant par l’excellent design de la U.S.Air Force de Bubba Wallace pour le Daytona 500.

1. Chevrolet U.S.Air Force n ° 43

Bubba Wallace

2. Pennzoil n ° 22 (tout jaune) Ford

Joey Logano

Logano devrait l’utiliser comme son principal programme Pennzoil. C’est presque parfait.

3. No. 12 Pennzoil / Menards Ford

Ryan Blaney

4. No. 4 Busch Light Ford

Kevin Harvick

Je peux presque entendre le ruisseau de montagne frais et froid.

5. No. 22 AAA Ford

Joey Logano

6. N ° 6 Castrol Ford

Ryan Newman (conduit par Ross Chastain)

Castrol crée toujours des livrées emblématiques du sport automobile, et cette voiture n ° 6 a l’air incroyable.

7. No. 48 Ally Chevrolet

Jimmie Johnson

Un design élégant pour la dernière saison de Jimmie Johnson.

8. No. 21 Quaker State / Menards Ford

Matt DiBenedetto

Presque identique au schéma Pennzoil précédent de Ryan Blaney, juste avec des couleurs différentes. Ça marche!

9. Batteries inter-États n ° 18 Toyota

Kyle Busch

10. No 88 Valvoline Chevrolet

Alex Bowman

Simple mais efficace.

11. No. 20 IRWIN Toyota

Erik Jones

12. No. 2 MoneyLion Ford

Brad Keselowski

Nous avons besoin de plus de vert menthe dans NASCAR.

13. No. 18 M & Ms Toyota

Kyle Busch

14. No. 24 AXALTA Chevrolet

William Byron

15. No. 22 Pennzoil Ford

Joey Logano

16. No. 12 BODYARMOR Kobe Bryant hommage à Ford

Ryan Blaney

17. No 42 McDonalds Chevrolet

Kyle Larson

18. No. 11 FedEx Toyota

Denny Hamlin

19. No. 20 DeWalt Toyota

Erik Jones

20. Chevrolet Monster Energy n ° 1

Kurt Busch

21. No. 9 Napa Chevrolet

Chase Elliott

22. No. 19 Bass Pro Shops / Tracker Boats Toyota

Martin Truex Jr.

23. No. 42 Credit One Bank Chevrolet

Kyle Larson

24. No. 14 BlueDEF Ford

Clint Bowyer

25. N ° 24 AXALTA Kobe Bryant hommage à Chevrolet

William Byron

26. Wyndham Rewards Ford n ​​° 6

Ryan Newman (conduit par Ross Chastain)

27. No 14 Centres de camions urgents / Mobil 1 Ford

Clint Bowyer

28. No. 12 PEAK / Menards Ford

Ryan Blaney

29. No 88 LLumar Chevrolet

Alex Bowman

30. No. 9 Mtn Dew Chevrolet

Chase Elliott

31. No.32 RagingBull.com Ford

Corey LaJoie

32. No. 10 Smithfield Ford

Aric Almirola

33. N ° 14 Mobil 1 Ford

Clint Bowyer

34. No. 8 Je suis deuxième Chevrolet

Tyler Reddick

35. N ° 6 KOCH Ford

Ryan Newman

36. No 4 # Pit4Busch Ford

Kevin Harvick

37. No. 32 Schluter Systems Ford

Corey LaJoie

38. N ° 41 HAAS / Production Alliance Group Ford

Cole Custer

39. Pneu Discount n ° 2 Ford

Brad Keselowski

40. No 43 Coca-Cola Energy Chevrolet

Bubba Wallace

Ce schéma était difficile à juger. De loin, ça a l'air super, mais les lignes ondulées sont un peu beaucoup de près.

41. No. 34 Love’s Ford

Michael McDowell

42. No. 19 SiriusXM Toyota

Martin Truex Jr.

43. No. 41 HAAS Ford

Cole Custer

44. No. 36 Sélectionnez Stores Ford

David Ragan

45. No. 41 Production Alliance Group / HAAS Ford

Cole Custer

46. ​​No. 18 Snickers Toyota

Kyle Busch

47. Bass Pro Shops / Tracker n ° 3 Chevrolet

Austin Dillon

48. No 43 Victory Junction Chevrolet

Bubba Wallace

49. Clips sport n ° 20 Toyota

Erik Jones

50. No. 96 PROCORE Toyota

Christopher Bell

51. N ° 4 Mobil 1 Ford

Kevin Harvick

52. No. 42 Advent Health Chevrolet

Kyle Larson

53. Ford Fastenal n ° 17

Chris Buescher

54. No. 88 Cincinnati Chevrolet

Alex Bowman

55. Chevrolet Symbicort n ° 3

Austin Dillon

56. Chevrolet CAT n ° 8

Tyler Reddick

57. No. 95 Rheem Toyota

Christopher Bell

58. No. 00 Jacob Construction Chevrolet

Quin Houff

59. No. 37 Cottonelle Chevrolet

Ryan Preece

60. Motorcraft n ° 21 / Ford Quick Lane

Matt DiBenedetto

61. No. 24 Liberty University Chevrolet

William Byron

62. No. 13 GEICO Chevrolet

Ty Dillon

63. N ° 15 Spartan Mosquito Chevrolet

Brennan Poole

64. Ford Pure Farmland n ° 10

Aric Almirola

65. Chevrolet DOW / KILZ n ° 3

Austin Dillon

66. No. 32 Pala Casino Ford

Corey LaJoie

67. No 24 AXALTA (Daytona 500) Chevrolet

William Byron

Cette voiture semble avoir été cuite au soleil pendant plusieurs années avant de frapper la piste.

68. No. 96 Véhicules d’occasion certifiés Toyota Toyota

Daniel Suarez

69. No. 8 Apprivoiser la bête Chevrolet

Tyler Reddick

70. N ° 38 CitGard Ford

John H. Nemechek

71. Chevrolet Goettl n ° 15

Brennan Poole

72. N ° 38 Berry’s Bullets Ford

John H. Nemechek

73. Fin de semaine de la victoire n ° 00 Chevrolet

Quin Houff

74. No. 37 Natural Light Seltzer Chevrolet

Ryan Preece

75. N ° 20 Reser Fine Foods Toyota

Erik Jones

76. N ° 47 Kroger Chevrolet

Ricky Stenhouse Jr.

La moitié avant de cette voiture a l'air bien, mais vous obtenez juste un tas de logos sur le quart de panneau.

77. No. 38 Services d’alarme incendie Ford

John H. Nemechek

78. Chevrolet no 15 (non parrainé)

Brennan Poole

79. No. 77 (non parrainé) Chevrolet

Reed Sorenson

80. Chevrolet no 27 (non parrainé)

Reed Sorenson

81. No. 51 (non parrainé) Chevrolet

Garrett Smithley

