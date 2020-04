Classement de la puissance totale de Madness après ep. 1

Lors de notre dernière sortie de l’émission de téléréalité The Challenge de MTV, une équipe composée de CT, Dee, Jordan et Rogan a remporté la victoire après une saison folle.

Cette fois? C’est chaque concurrent pour lui-même dans Total Madness, alors que 28 des meilleurs vétérinaires et des recrues très talentueuses se disputent un prix d’un million de dollars tout en vivant dans un bunker souterrain.

Comme toujours, nous demandons à notre expert résident du Challenge, Charles Curtis, de classer chaque compétiteur après chaque semaine.

AVERTISSEMENT: SPOILERS AVANT!

Cette semaine: Nous avons fait démarrer les choses avec tout le monde qui se rencontrait, traversant un premier défi difficile et la première élimination… avec une touche.

1. Rogan

Est-il le joueur le plus fort ici? Non. Est-il le plus avisé politiquement? Non. Mais il arrive en tant que champion en titre et il a remporté la manche masculine du défi Battle Lines et il a conclu un accord avec Kyle. Démarrage solide.

2. Jenny

Je vous ai dit toute la saison dernière qu’elle était parmi les meilleures de War of the Worlds 2. Bien qu’elle n’ait pas réussi, elle a commencé cette saison avec une victoire dans Battle Lines et la preuve qu’elle est une énorme menace.

3. Johnny Bananas

Une torsion ÉNORME – il fait équipe avec Wes au lieu de se tourner vers lui. Aussi intelligent que ça par les deux joueurs et maintenant, nous allons voir s’ils peuvent utiliser leur intelligence et leur force combinées pour aller loin.

4. Wes

C’était curieux de le voir exploser à Asaf en appelant son nom dans les nominations pour l’élimination, mais c’était peut-être juste un peu un spectacle pour dissimuler le fait que lui et Bananas sont une équipe. Comment devrions-nous les appeler? Banawes? Wesnana?

5. Jordanie

Un autre champion en titre qui a sa fiancée Tori là-bas. Si l’un d’eux gagne, ils gagnent tous les deux.

6. Fessy

Grâce à mon entretien avec Johnny, j’avais un œil sur l’ancien cul-de-sac Chattanooga Moc. Le fait que les électeurs évitent déjà de se faire des ennemis avec lui me fait penser qu’ils sont inquiets pour lui, et ils devraient l’être. Il mesurait 6 pieds 5 pouces et 235 livres à l’université et il était sur American Ninja Warrior. De plus, en tant que personne qui a adopté les Mocs comme équipe de football universitaire, je suis partisan.

7. Tori

Presque gagnée l’année dernière, elle rejoint la Jordanie comme une force avec laquelle il faut compter.

8. Dee

Je suis impressionné. Elle en était aux deux derniers du défi. Après avoir remporté la saison dernière et avoir prouvé que son ex Rogan avait tort, j’ai le sentiment que cela va être une bonne année pour elle (même si elle dort dans la couchette au-dessus de Rogan, yeesh).

9. Ashley

Comme Wes l’a fait remarquer, elle a gagné quelques années en évitant l’élimination. Mais je ne pense pas qu’elle aura un problème avec le nouveau rebond des règles qui oblige les concurrents à remporter une élimination pour être admis en finale.

10. Nelson

J’ai toujours été convaincu qu’il frappait à la porte de la victoire en finale. C’est peut-être son année.

11. Jenna

Même chose avec elle.

12. Mattie

Nous savons qu’elle a ce qu’il faut pour arriver à une finale.

13. Cory

Je sais qu’il a fait un tribunal uniquement parce que Rogan et Jenny l’ont choisi. Mais il était en passe de remporter le défi avant que le char de T.J. ne roule sur son canon.

14. CT

Maintenant qu’il est contraint de se retirer, verrons-nous le CT de l’ancien dominer complètement? Nous verrons.

15 (à égalité). Swaggy C et Bayleigh

Les deux recrues de Big Brother sont un couple, et nous avons déjà vu comment cela a aidé dans les délibérations.

17. Ours

Oh, ours. J’essaie déjà de faire du canoë avec Kailah, qui est entrée dans la maison, euh, bunker avec une relation.

18. Jay

Pas le plus fort des recrues. Mais il a maintenant un «crâne rouge» – ce qui lui permet de courir une finale s’il y arrive – et c’est énorme.

19. Kailah

Je veux la mettre plus haut, mais nous avons vu dans les aperçus qu’elle se connecte avec Bear. Peut-être pas la meilleure idée?

20. Nany

Oof. Un soir, elle est avec Asaf, le lendemain elle le regarde se faire éliminer.

21. Aneesa

Pouvez-vous croire qu’elle n’a jamais gagné? C’est assez choquant. Mais elle a fait deux finales.

22. Kyle

Je m’inquiète pour lui. Malgré un accord avec Rogan et avec son ex Cara Maria pas là cette saison, je pense juste qu’il a constamment une cible sur le dos, quelque chose que CT a remarqué.

23 (ex aequo). Kaycee et Jennifer

Je n’ai pas vu assez de gagnants de Big Brother et d’anciens de Amazing Race pour avoir une idée de leurs compétences.

25. Josh

Nous savons qu’il est fort et peut être un facteur physique. Mais son jeu politique a souffert. Voyons ce qu’il peut faire cette saison.

26. Big T

Nous verrons si elle dure plus longtemps qu’elle ne l’a fait en tant que recrue sur War of the Worlds 2, qui était deux eps.

27. Melissa

Pas une belle performance dans le premier défi.

28. Asaf

Un petit quelque chose de différent dans le classement de cette saison: nous inclurons une description du ou des joueurs éliminés. Et quelle course d’un épisode pour lui. Il canoodled avec Nany, se fait des amis et a été rapidement éliminé par Jay dans Air Strike qui a joué aux points forts de Jay.

.