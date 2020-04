Classement de la puissance totale de Madness après ep. 2

Lors de notre dernière sortie de l’émission de téléréalité The Challenge de MTV, une équipe composée de CT, Dee, Jordan et Rogan a remporté la victoire après une saison folle.

Cette fois? C’est chacun de ses concurrents dans Total Madness, alors que 28 des meilleurs vétérinaires et quelques recrues très talentueuses se disputent un prix d’un million de dollars tout en vivant dans un bunker souterrain.

Comme toujours, nous demandons à notre expert résident du Challenge, Charles Curtis, de classer chaque compétiteur après chaque semaine.

AVERTISSEMENT: SPOILERS AVANT!

Cette semaine: Une recrue se plonge dans un combat d’élimination, et TJ Lavin introduit une autre tournure ÉNORME au jeu.

1. Jenny

Elle était n ° 2 la semaine dernière, et maintenant elle a un crâne rouge après une victoire par élimination facile sur Jenn, ce qui signifie qu’elle est qualifiée pour la finale. Sans aucun doute, elle mérite cet endroit et elle pourrait s’y accrocher pendant un certain temps.

2. Wes

Il a ses tentacules partout dans ce jeu – lui et Johnny (qui, rappelons-le, sont en alliance cette fois) ont en quelque sorte convaincu Jenn de faire un discours terrible pendant le vote pour qui va au Purgatoire, puis vous l’avez vu parler à Dee de comment son vote devant le Tribunal devrait baisser. Beaucoup de puissance ici.

3. Johnny Bananas

Même chose avec lui.

4. Rogan

Notre numéro 1 la semaine dernière reste dans le top cinq, principalement en raison du pouvoir qu’il exerçait sur Dee et Jenn.

5. Fessy

Encore une fois, cette énorme recrue a prouvé qu’il était une menace.

6. Jordanie

Il se fait légèrement bousculer pour son horrible travail de repérage pendant la partie hélicoptère du défi Airdrop, mais dans l’ensemble, Tori et lui ont beaucoup de puissance dans ce jeu même s’ils n’ont pas réussi à éliminer Tori pour gagner son crâne rouge.

7. Tori

Elle a fait de son mieux pour entrer au Purgatoire mais a échoué. Un bon effort cependant.

8. Cory

Deux eps et je suis impressionné par sa performance. Il était fort la semaine dernière et son trio est allé 9-en-9 en laissant tomber ces caisses sur la cible avec lui jouant le rôle de l’observateur.

10. Nelson

Je ne peux vraiment pas trouver de bonnes raisons de le déplacer ou les deux prochains noms, et donc je vais sauter dans mes écrits.

11. Jenna

12. Mattie

13. Ashley

Obtient sonné pour avoir du mal à soulever des charges lourdes.

14. Dee

Elle était dans le top 10 et aurait pu y rester après une performance dominante dans le défi de cette semaine. MAIS! Wow, at-elle gâché la partie mentale du jeu. Tout d’abord, Wes a raison – vous voulez utiliser votre pouvoir maintenant au Tribunal pour que quelqu’un vous soit redevable pour le reste du jeu, et je préférerais que le duo Tori-Jordan me soutienne plutôt que Jenny. Et puis, Lavin a révélé une autre tournure avant l’élimination: si vous êtes sur le Tribunal, vous pouvez vous porter volontaire pour entrer dans un purgatoire et la chance de gagner un crâne rouge. C’était une semaine parfaite pour le faire – Dee aurait pu battre Jenn aussi facilement que Jenny, mais elle a refusé. Cela pourrait être une énorme erreur à l’avenir.

15. Swaggy C

Son équipe s’est retrouvée au Tribunal, cela signifie donc quelque chose.

16. Bayleigh

Elle et Swaggy sont liées ensemble, bien sûr, alors elle se retrouve ici.

17. Ours

J’ai l’impression de le sous-estimer. Nous savons qu’il est un sacré athlète… mais nous savons aussi que ses intérêts romantiques pour Kailah finiront par faire obstacle.

18. Jay

Encore une fois: le mec a un crâne rouge. Un seul autre joueur en a un.

19. Kailah

Je ne l’ai pas beaucoup vue cet ep.

20. Kaycee

Mon amie qui regarde Big Brother m’a informé qu’elle était meilleure que ce que je pensais au départ, je vais donc la mettre un peu plus haut que la semaine dernière. Nous verrons.

21. Kyle

Il faisait partie d’un groupe qui a avancé au deuxième tour d’Airdrop Extraction!

22. Josh

Le déplacer de quelques places, car il est toujours un être humain géant et c’est un atout, comme nous l’avons vu cette semaine.

23. Nany

Je ne l’ai pas beaucoup vue non plus.

24. Aneesa

Je pense que le vétérinaire chevronné montera beaucoup plus haut sur cette liste à un moment donné. De plus, sa réaction au discours de Jenn (voir ci-dessous) était si bonne.

25. Big T

Elle a essayé d’entrer maintenant pour gagner son crâne rouge, mais elle est bien tombée.

26. Melissa

Deuxième semaine consécutive, elle est la dernière.

27. Jenn

Avec un peu de chance, elle sera de retour pour une prochaine saison afin de corriger les erreurs de recrue qu’elle a commises. Je ne pense pas qu’elle fera plus jamais confiance à Wes ou Johnny – et elle ne devrait pas!

.