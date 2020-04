Classement de la puissance totale de Madness après ep. 4

Lors de notre dernière sortie de l’émission de téléréalité The Challenge de MTV, une équipe composée de CT, Dee, Jordan et Rogan a remporté la victoire après une saison folle.

Cette fois? C’est chaque concurrent pour lui-même dans Total Madness, alors que 28 des meilleurs vétérinaires et des recrues très talentueuses se disputent un prix d’un million de dollars tout en vivant dans un bunker souterrain.

Comme toujours, nous demandons à notre expert résident du Challenge, Charles Curtis, de classer chaque compétiteur après chaque semaine.

AVERTISSEMENT: SPOILERS AVANT!

Cette semaine: Pour un deuxième épisode consécutif, un ancien champion rentre chez lui après une perte surprise en élimination.

1. Jenny

Je n’ai aucune raison de la déplacer – elle a un crâne rouge, elle est clairement l’un des joueurs les plus forts là-bas et je ne vois personne qui veuille la mettre en élimination de si tôt.

2. Johnny Bananas

Un rappel saisonnier que Johnny a tant de pouvoir. Il a trouvé la bonne stratégie dans le défi effrayant de la guerre froide – dans lequel les concurrents ont sauté dans l’eau glacée pour récupérer des pièces de puzzle – et a vu Ashley rentrer chez elle après qu’elle et lui se soient mis dans un tiff.

3. Wes

La semaine dernière, il a aidé Johnny Bananas – son nouveau copain d’alliance – et cette semaine, il faisait presque partie d’une équipe gagnante et a aidé Dee à mettre les saisons de The Challenge dans le bon ordre afin qu’elle puisse battre Ashley au Purgatoire. Tant qu’il n’y a pas de fissures dans son alliance avec Johnny, il est très bien positionné.

4. Fessy

Toujours convaincu qu’il dominera dans une élimination à un moment donné et gagnera un crâne rouge.

5. Dee

Sauvegarde elle part deux semaines après un épisode difficile. Elle a son crâne rouge après avoir abattu Ashley maintenant, même si on a l’impression que beaucoup de gens ne lui font pas confiance.

6. Jordanie

7. Tori

Mec, ils essaient tous les deux si durement de s’entraider sur le ring du Purgatoire, mais ils ne peuvent pas faire une pause. À un moment donné, Tori va devoir gagner quelque chose impliquant un puzzle – et il y a beaucoup plus de puzzles qu’auparavant – pour arriver à une finale.

8. Rogan

Je pense qu’il pourrait mériter d’être plus élevé? Voyons ce qui se passe dans une semaine d’élimination masculine à venir et décidons.

9. Mattie

Je ne voudrais pas avoir une confrontation avec elle si j’étais dans cette maison… euh, bunker.

10. Jay

Donnez du respect à cette recrue. Il a gagné deux fois en élimination – y compris un résultat choquant de tous les temps avec une victoire sur CT – il a donc son crâne rouge. Et il avait l’air vraiment bien dans le défi de cette semaine.

11. Ours

Pourquoi le déplacer vers le HAUT après avoir pulvérisé un extincteur et continuer à traquer Kailah? Parce que c’est le jeu de Bear. Il agace, il attise les ennuis et il flirte. Et tu sais quoi? Il est allé loin de cette façon.

12. Cory

Je le déplace vers le bas parce qu’il a arrêté de fumer après avoir vu ce qui est arrivé à Nelson, et nous savons ce que TJ pense des personnes qui cessent de fumer (même celles qui quittent des piscines qui peuvent vous donner de l’hypothermie).

13. Nelson

Je pense toujours qu’il va bien malgré qu’il ait besoin d’une visite à l’hôpital après s’être gelé pendant la guerre froide.

14. Jenna

Toujours fiable et bon, mais devra faire un pas à un moment donné pour attraper un crâne rouge.

15. Big T

Vous devez la respecter lorsqu’elle est entrée dans le Tribunal cette semaine.

16. Swaggy C

17. Bayleigh

Être en couple aide dans ce jeu. Mais j’ai ri comme Aneesa du fait qu’ils ont une couverture avec les photos des autres.

18. Kailah

Finalement, s’impliquer avec Bear pourrait finir par aider d’une manière ou d’une autre à partir d’un PDV politique.

19. Aneesa

Bonne victoire cette semaine, mais, avec le recul, était-ce une occasion manquée de se jeter dans l’élimination?

20. Kaycee

J’attends toujours de voir ce que cette recrue peut faire.

21. Kyle

C’était vraiment gentil de sa part d’aller voir Ashley et de lui faire un câlin après qu’il ait coupé le vote d’élimination afin qu’elle puisse être épargnée d’entendre des commentaires plus négatifs.

22. Josh

Pas un ep notable pour le grand homme.

23. Nany

Elle a failli en venir à bout avec Mattie. Oui.

24. Melissa

Je n’ai pas encore vu grand-chose d’elle.

25. Ashley

Une saison difficile pour elle se termine par une sortie anticipée. Il semblait que c’était plus que Johnny qui n’était pas satisfait de la façon dont elle jouait au jeu social, et quand cela se produit, la cible sur votre dos ne fait que grossir.

.