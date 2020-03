Classement des 30 équipes Maillots NBA

Les maillots sont toujours un sujet douloureux pour les amateurs de sport. Tout le monde pense toujours que le maillot de son équipe est le meilleur dans la ligue qu’il aime. C’est particulièrement le cas en NBA, où les équipes ont autant de maillots.

Certains sont bons. La plupart sont mauvais. Certains ne sont que des variantes de maillots qui n’ont pas vraiment dû être modifiés. D’autres sont juste des tentatives étranges pour rendre hommage à quelque chose qui n’a probablement pas vraiment besoin d’être rendu hommage – comme ces maillots Mavericks.

Ceci est votre guide à travers tout ce gâchis. Nous allons vous dire ce qui est bon, ce qui est mauvais et ce que vous ne devez absolument jamais voir en aucune circonstance.

Voici un classement définitif des meilleurs maillots de la NBA.

1. LA Lakers

C’était assez facilement numéro un et je ne suis pas sûr que ce soit proche. C’est classique. Il n’y a pas de gadget avec ce maillot. Ils n’ont pas à vous inciter à penser que ce maillot est bon avec un graphisme ou une image. C’est le maillot le plus emblématique de la NBA.

© AP Photo-Marcio Jose Sanchez

2. Portland Trail Blazers

Ce maillot est également assez intemporel. On dirait que les Blazers ont eu, à peu près, une certaine variation de ce look pour toujours. C’est tellement propre. La police Blazers est emblématique. La barre oblique au milieu est un baiser de chef. C’est parfait.

© Soobum Im-USA AUJOURD’HUI Sports

3. Toronto Raptors

Cela me donne des frissons quand je pense à l’endroit où les Raptors seraient sans une nouvelle marque Drake, mais heureusement, le Six God les a sauvés. Ces maillots sont extrêmement propres.

© Rick Osentoski-USA TODAY Sports

4. Miami Heat

Si les Heat portaient leurs maillots Miami Vice comme maillots habituels à domicile et à l’extérieur, ils seraient facilement numéro un dans ce classement, mais hélas. Pourtant, ils ont un maillot incroyable. Et ce n’est qu’une des équipes les plus cool de la NBA.

© Chuck Cook-USA TODAY Sports

5. Brooklyn Nets

Peut-être que c’est juste le minimaliste en moi, mais j’aime vraiment le look noir et blanc simple des Nets. Je vois ce qu’ils essayaient de nous donner avec les modèles de pulls Coogi sur les uniformes Bed-Stuy, mais ce n’est pas nécessaire. Ce look est plus que suffisant.

© Tim Fuller-USA TODAY Sports

6. Chicago Bulls

Michael Jordan a rendu ces maillots emblématiques dans les années 90 et ils ont fait un excellent travail pour maintenir cette tradition avec le même look. Cela fonctionne encore aujourd’hui. Si seulement l’équipe était aussi bonne.

© Mike Dinovo-USA TODAY Sports

7. Golden State Warriors

Les Warriors sont l’une des rares équipes de la NBA avec un incroyable maillot alternatif qui est probablement meilleur que leurs habituels, mais ceux-ci sont toujours propres. Tout est juste placé correctement. Les couleurs ne sont pas trop vives, leurs graphismes ne sont pas trop forts. C’est un bon maillot.

© AP Photo-Ben Margot

8. Milwaukee Bucks

Ce sera probablement assez controversé, mais c’est un bon maillot. Ce vert forêt que les Bucks utilisent dans leurs maillots est vraiment difficile à retirer, mais il est principalement limité à la garniture du maillot. Cela ne gêne pas du tout.

© AP Photo-Morry Gash

9. LA Clippers

Les Clippers ne seront jamais l’équipe des Lakers à Los Angeles, mais c’est A-OK parce que leurs maillots sont toujours assez bons. La seule chose qui les retient est la police de l’équipe – ils doivent trouver un moyen de le rendre plus cool.

© Sean M. Haffey-.

10. Washington Wizards

Peut-être que ce n’est que le fan des Wizards en moi, mais il s’agit essentiellement d’une nouvelle version de leurs anciens uniformes des Bullets qui est objectivement un maillot NBA classique. Il ne fait aucun doute que c’est le top 10. Les Wizards ont également l’un des meilleurs maillots alternatifs de la ligue avec leur look Stars and Stripes – ils seraient dans le top 5 si c’était leur maillot normal.

© Brad Mills-USA TODAY Sports

11. Denver Nuggets

Encore une fois, je suis un aspirant à la simplicité. Cela ne devient pas vraiment plus simple que les maillots des Nuggets. Cela aide certainement lorsque vous avez déjà l’un des meilleurs schémas de couleurs de l’Association.

© Isaiah J. Downing-USA AUJOURD’HUI Sports

12. Philadelphia 76ers

Je dirais que les Sixers auraient probablement pu être un peu plus créatifs avec leurs maillots ici – surtout compte tenu de l’histoire de l’équipe et de l’histoire de la ville. Mais ceux-ci s’entendent très bien. Je souhaite que la police PHILA soit meilleure, mais elle est assez bonne.

© AP Photo / Matt Slocum

13. San Antonio Spurs

Plus je regarde ces maillots Spurs, plus je tombe amoureux d’eux. Il y a quelque chose dans le noir et le gris qui me fait vraiment plaisir. Le logo est classique. Ils sont vraiment bons.

© AP Photo-Frank Franklin II

14. Phoenix Suns

Je note peut-être les Suns un peu injustement. Leurs maillots des années 90 sont parmi les meilleures œuvres d’art jamais vues sur un terrain de basket. Comparer ces maillots à ceux-là? Probablement injuste. Ce sont plutôt bons, mais ce ne sont certainement pas ceux-là.

© Craig Mitchelldyer-USA TODAY Sports

15. Memphis Grizzlies

Les maillots des Grizzlies vont bien. Avoir un schéma bleu sur bleu est difficile à faire, en particulier avec les nuances avec lesquelles ils travaillent. Vous ne pouvez pas blâmer un maillot pour un mauvais schéma de couleurs.

© Joe Murphy-NBAE via .

16. Houston Rockets

Les maillots Rockets sont tout simplement ennuyeux. Le logo de l’équipe sur la poitrine semble un peu caricatural sur ce rouge. Ils n’auraient pas dû changer de look qu’ils avaient en 2018.

© Gary A. Vasquez-USA AUJOURD’HUI Sports

17. Utah Jazz

Le logo Jazz est vraiment sympa, mais la palette de couleurs de leur logo n’aide pas à créer un super maillot. Leurs suppléants sont aussi très bien. Ce ne sont pas mauvais, mais ils ne sont certainement pas si bons.

© AP Photo-Sarah Stier

18. Indiana Pacers

Ces maillots seraient bien si ce n’était pour quelques choses. Tout d’abord, cette bordure jaune sur la police Pacers et sur les manches est tout simplement mauvaise. Deuxièmement, cette bande de roulement de pneu sur le côté? Jette le. Faites un drapeau à damier ou quelque chose. Rien d’autre. Ça n’a pas l’air bien.

© Brian Spurlock-USA AUJOURD’HUI Sports

19. Boston Celtics

Très bien, fam. Allez-y et rôtissez-moi. Je m’en fiche. Nous sommes habitués aux uniformes des Celtics mais cela ne les rend pas bons. Ce vert est terrible et il y en a trop. Soyez mieux, Boston.

© Photo par Andy Lyons-.

20. Cleveland Cavaliers

Les uniformes des Cavaliers vont bien. C’est un look simple, qui leur donne des points dans mon livre. Mais cette couleur de vin est tout simplement trop morne. Je comprends – c’est Cleveland. Nous devons respecter la ceinture de rouille et tout ça. Mais ce n’est pas parce que vous avez la réputation d’être ennuyeux que vous devez être ennuyeux. Nourriture pour la pensée.

© Chuck Cook-USA TODAY Sports

21. Minnesota Timberwolves

Ces maillots des Loups seraient plutôt bons s’ils n’essayaient pas de nous nourrir de force vert lime dans pratiquement chaque itération d’entre eux qui existe. C’est si simple.

© Jayne Kamin-Oncea-USA AUJOURD’HUI Sports

22. New York Knicks

Cela rendra probablement les fans de Knicks fous, mais le bleu et l’orange ne sont tout simplement pas si géniaux qu’une combinaison. Du moins pas ce bleu royal avec cet orange vif. Il y a un moyen de faire fonctionner ça, mais ce n’est pas vraiment ça. C’est un classique, donc ça ne va nulle part.

© AP Photo-John Bazemore

23. Atlanta Hawks

Pouvons-nous lancer une pétition pour que les Hawks passent définitivement à leurs uniformes de pêchers? Parce que ce sont mauvais. Quel est ce motif supposé sur le maillot? Débarrasse-toi de ça. Et c’est un jaune méchant.

© Jason Getz-USA TODAY Sports

24. Oklahoma City Thunder

Les maillots du Thunder vous rappellent les maillots d’une équipe de basket-ball de lycée. C’est comme s’ils prenaient un tas de couleurs et les jetaient ensemble et étaient comme “yup, c’est ce avec quoi nous roulons”.

© Alonzo Adams-USA TODAY Sports

25. Pélicans de la Nouvelle-Orléans

La Nouvelle-Orléans est bien trop artistique pour que les maillots Pelicans soient si ennuyeux. Aucune idée de ce qui doit arriver pour changer cela, mais cela doit absolument être rectifié.

© Jeffrey Becker-USA TODAY Sports

26. Dallas Mavericks

Ces maillots Mavericks que nous avons mentionnés ci-dessus? Honnêtement, ces articulations ne sont pas beaucoup mieux. C’est comme s’ils tentaient d’être les Cowboys de Dallas de la NBA, mais ils ont échoué.

© AP Photo-Jeff Chiu

27. Orlando Magic

Portons-nous encore des rayures fines en 2020? C’est une chose? Parce que, si c’est le cas, nous devrions définitivement arrêter. Et les Magic sont les premiers à recevoir cette note.

© Nelson Chenault-USA TODAY Sports

28. Detroit Pistons

Tout comme l’organisation Pistons, il est difficile de dire ce que les Pistons essaient réellement de faire avec leurs uniformes. Je n’essaierai même pas de l’expliquer.

© AP Photo-Matt Slocum

29. Sacramento Kings

À un moment donné, les Kings doivent se rendre compte que tant de pourpre et de gris ne vont pas tous bien paraître ensemble. Une fois cela fait, ils peuvent enfin commencer à prospérer.

© AP Photo-Rich Pedroncelli

30. Charlotte Hornets

Oui, les années 90 ont fait un retour la décennie dernière. Mais nous aurions certainement dû laisser cette sarcelle là. Il est trop brillant et ne va pas du tout avec ce violet.

© Jason Getz-USA TODAY Sports

.