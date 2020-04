Classement des 34 baskets Jordan Brand

La date de sortie du documentaire sur l’héritage de Michael Jordan sur le terrain de la NBA a été repoussée au 19 avril, après que d’innombrables amateurs de sport aient appelé ESPN à reporter la date de plusieurs semaines.

Maintenant, au lieu de mois, nous devons seulement attendre un peu plus de deux semaines pour que la grandeur de Son Airness frappe nos écrans de télévision. Nous allons devoir faire quelque chose pour passer ce temps.

Donc, au lieu de m’asseoir ici et de tourner mes pouces pour les prochaines semaines – ce qui était une possibilité réelle – j’ai classé toutes les chaussures Air Jordan que Michael Jordan a jamais publiées. Tous les 34.

Prendre plaisir.

1. Jordanie 11

Le 1 est certainement une seconde proche ici, mais le 11 a été la Jordanie a été la chaussure la plus en vogue pour la Jordanie depuis au moins une décennie. C’est la chaussure que tout le monde connaît littéralement – les sneakerheads et les non-sneakerheads.

© YouTube

2. Jordan 1

Le 1 a connu une excellente course au cours des dernières années et c’est probablement la chaussure la plus chaude que Jordan ait en ce moment. Mais, à vrai dire, il y a dix ans, c’était sur un tas de rayons de vente.

© YouTube

3. Jordanie 4

C’est probablement ma silhouette Jordan préférée et elle a une très bonne course en ce moment. C’est l’une des articulations les plus endormies.

© YouTube

4. Jordanie 3

Vous vous souvenez de la chaussure dans laquelle Jordan a remporté le concours de dunk en 1988 lorsqu’il a sauté de la ligne des lancers francs? Ouais, c’était ça. Classique.

© YouTube

5. Jordanie 8

L’Aqua 8 est l’un des coloris classiques de Jordan et le fait que la publicité contienne Looney Tunes le rend bien meilleur.

© YouTube

6. Jordanie 9

C’était la toute première chaussure de retraite de Jordan et elle est tellement bonne. C’est dommage que nous n’ayons pas pu le voir sur ce terrain en 1993 quand ils ont abandonné. Cependant, il les portait comme des crampons en son temps en tant que joueur de baseball.

© YouTube

7. Jordanie 10

Le Jordan 10 est surtout connu comme la chaussure que MJ portait lorsqu’il a perdu 55 points sur les Knicks in the Garden. Ce fait à lui seul le rend légendaire.

© YouTube

8. Jordanie 12

Le 12 est l’une des silhouettes Jordan les plus populaires de la journée. Il y a une tonne de coloris disponibles pour les gens à acheter – Drake a même le sien.

© YouTube

9. Jordanie 5

Maintenant, les gens n’aiment généralement pas le Jordan 5 car ce n’est pas le plus confortable. Personnellement, je l’adore. C’est l’une des meilleures chaussures que Jordan a à offrir.

© YouTube

10. Jordanie 7

La 7 est l’une des chaussures Jordan les plus créatives à avoir jamais été abandonnée. Il est disponible en cinq coloris différents et celui de Bordeaux illustré ci-dessus est considéré comme un classique.

© YouTube

11. Jordanie 6

C’était la chaussure que Jordan portait lorsqu’il a remporté son tout premier titre NBA. Cela seul le rend significatif.

© YouTube

12. Jordanie 13

Le 13 n’a pas autant d’amour qu’il devrait parce qu’il ne l’a pas porté lors de la finale de 1998 quand il est tombé, mais c’est toujours une très bonne chaussure.

© YouTube

13. Jordan 2

Maintenant écoute. Le Jordan 2 ne reçoit pas une tonne d’amour des gens. Mais je soutiens que c’est toujours l’un des meilleurs Jordans fait. Les articulations de Radio Raheem tiennent toujours.

© YouTube

14. Jordanie 14

C’est le “Final Shot” Jordan dont tout le monde parle. Il l’a porté bien avant sa date de début prévue pour la finale de 1998 parce qu’il savait que ce serait sa dernière manche. Et, oui, il a frappé ce coup au-dessus de Byron Russell.

© YouTube

15. Jordanie 17

C’était la première chaussure que Jordan portait en tant que membre des Wizards de Washington, donc elle tient un espace proche et cher à mon cœur.

© YouTube

16. Jordanie 15

Le 15 était probablement un peu en avance sur son temps. C’était encore une autre chaussure Jordan qu’il ne portait pas sur le terrain à la retraite.

© YouTube

17. Jordanie 18

Le 18 est une silhouette solide et une autre spéciale des Wizards de Washington, bien que celle-ci ait baissé dans beaucoup plus de couleurs Bulls. Jordan a probablement raté Chicago.

© YouTube

18. Jordanie 20

Le 20 ressemble à une chaussure de luxe avec ce col évasé en haut et le motif sur le rabat en dentelle. Cela fonctionne assez bien avec la plupart des streetwear.

© YouTube

19. Jordanie 19

Le 19 a tellement dormi. Les gens détestent cette chaussure, mais cela me rappelle beaucoup les questions Reebok d’Allen Iverson.

© YouTube

20. Jordanie 16

Le problème avec le 16, c’est qu’il fallait juste qu’il y ait plus de couleurs. Ce coloris concord est si fade.

© YouTube

21. Jordanie 21

La 21 est une bonne chaussure, mais elle marque également le début de la fin des bonnes chaussures Jordan depuis un certain temps.

© YouTube

22. Jordanie 31

Si la 21 était la dernière meilleure chaussure, la 31 était probablement la meilleure depuis lors. Cette chaussure était censée être une version mise à jour de la Jordan 1.

© YouTube

23. Jordanie 32

Poursuivant avec le modèle de riffing de vieux Jordans, le 32 était une version futuriste de la Jordan 2. originale. Celle-ci était solide.

© YouTube

24. Jordanie 34

La 34 a été conçue pour être une sneaker à cerceau que les gens peuvent toujours porter avec désinvolture. Bien qu’elle n’atteigne pas tout à fait cette marque, c’est toujours une très belle chaussure.

© Photo: Chuck Cook-USA AUJOURD’HUI Sports

25. Jordanie 33

Le 33 n’est pas terrible. Il a un système de verrouillage en dentelle intrigant, mais le reste de la chaussure est juste meh.

© YouTube

26. Jordanie 22

Oui, c’est le début d’une très mauvaise manche pour Jordans. Le 22 devrait être considéré comme le meilleur du pire.

© YouTube

27. Jordanie 2011

La Jordan 2011 – ou la Jordan 26 – ressemble à une botte de canard sous forme de baskets. Compte tenu de ce qui l’a précédé et de ce qui l’a suivi, cependant, c’est plutôt bien.

© YouTube

28. Jordanie 30

Aucune idée de ce à quoi ils pensaient quand ils ont fait le 30. Cela ressemble à une chaussure qu’un enfant de 13 ans créerait sur NBA 2k.

© YouTube

29. Jordanie 23

Les 23 ont l’air d’avoir enlevé le tapis d’une vieille voiture et de l’avoir plâtré partout sur cette chaussure.

© YouTube

30. Jordanie 29

En parlant de chaussures que vous pourriez faire sur 2k, voilà à quoi ressemble le 29. Cette photo est vraiment cool, mais mettre une chaussure aussi mauvaise? Non, absolument pas.

© YouTube

31. Jordanie 28

Le 28 était le Jordan que vous pouviez zipper jusqu’à vos chevilles hautes et le faire ressembler à une chaussure de boxe. Assez drôle, mais pas terrible.

© YouTube

32. Jordanie 2012

Cette chaussure me ressemble à une balle de baseball. Je ne sais pas pourquoi. Cela me rappelle juste une balle de baseball.

© YouTube

33. Jordanie 2009

Le Jordan 2009 aurait dû être appelé le Jordan 24. Et il aurait aussi dû être donné à Carmelo Anthony ou à quelqu’un d’autre parce que ce n’est tout simplement pas bon.

© YouTube

34. Jordanie 2010

Oui, c’est une chaussure Jordan. La 25ème chaussure Jordan, en fait. Cela ressemble à quelque chose que vous trouveriez dans un kiosque de centre commercial non descriptif, mais non. C’est un Jordan.

© YouTube

.