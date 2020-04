Classement des 5 meilleurs coureurs

Les infractions collégiales restent en avance sur les infractions pro quand il s’agit de comploter un espace ouvert pour les contre-offensifs. La plupart des joueurs de ce groupe ont bénéficié d’entraîneurs offensifs qui ont travaillé dur pour s’assurer que les équipes adverses accordent plus d’attention au jeu de passes, sortent en nickel ou en dix cents et ne déposent pas les joueurs vers la ligne de mêlée.

Ce n’est pas aussi facile de le faire dans la NFL, car les coordinateurs défensifs sont plus avertis et les secondeurs intermédiaires pro courent comme des sécurités universitaires et ne manquent pas de plaqués. C’est pourquoi mon premier choix ici n’est pas un joueur qui met des chiffres «wow»; au lieu de cela, c’est un coureur qui a déjà prouvé qu’il peut être efficace lorsqu’il doit créer son propre espace.

1. Jonathan Taylor, Wisconsin

Le Wisconsin s’aligne toujours et exécute le ballon en descente; il n’y a pas beaucoup de manipulation de la défense en cours. Taylor se heurtait fréquemment à des boîtes chargées et n’aimait pas autant d’espace pour courir que ses pairs. Donc, ses chiffres pourraient ne pas apparaître autant que les autres dos. Cette expérience – ainsi que son expérience dans le programme de course de style professionnel du Wisconsin – devrait cependant lui être utile le dimanche. Taylor est un coureur de zone idéal; il est habile à trouver les plus petits éclats de lumière du jour et il a la vitesse pour exploiter cette lumière du jour. Lorsque Taylor atteint le troisième niveau de la défense, il peut devancer les arrières défensifs et terminer les longs runs. Quelques inconvénients? Il n’est pas le coureur le plus changeant et peut ne pas contribuer au jeu de passes.

Grade: Round 3

2. Clyde Edwards-Helaire, LSU

Edwards-Helaire est une perspective unique en ce qu’il est un coureur explosif et insaisissable, mais il n’est pas très rapide (4,6 40 mètres de course). Il est aussi petit mais construit comme un tank. Il me rappelle Maurice Jones-Drew mais MJD avait une vitesse de piste, ce qui le fait tomber d’Edwards-Helaire d’un rang. Comme MJD, Edwards-Helaire fera également des dégâts dans le jeu de passes. Il est l’un des meilleurs receveurs de cette classe. Les mains sont là mais c’est son parcours qui le distingue. Un entraîneur offensif intelligent pourrait faire de lui une star à double menace.

Grade: Round 3

3. Cam Akers, État de Floride

Personne ne peut dire qu’Akers a profité de jouer derrière une bonne ligne offensive, voire médiocre. C’est un coureur patient, un style de course qui ne fonctionne pas nécessairement derrière une mauvaise ligne mais qui le servira mieux dans la NFL. Akers n’est pas un coureur sournois mais il est explosif et passera par des plaqués au bras. Je ne sais pas s’il est un espoir spécial, mais il se taillera une longue carrière dans la NFL.

Classe: Round 4

4. Zack Moss, Utah

Moss est mon préféré dans la classe, mais il est impossible d’ignorer les drapeaux rouges. Il a couru un lent 40 (4,65), il aura 24 ans à la fin de sa première saison et a un historique de blessures inquiétant. Moss n’a peut-être pas beaucoup de résistance et il ne va pas interrompre beaucoup de longues courses, mais c’est un brillant coureur qui sait comment configurer ses bloqueurs. Et bonne chance pour le combattre en tête-à-tête. Aucun retour dans cette classe n’était plus difficile à faire tomber en plein champ.

Classe: Round 4

5. J.K. Dobbins, Ohio State

Dobbins ressemble à votre cheval de bataille typique, mais même à cette taille, il a une vitesse légitime. Il s’intégrera mieux dans un schéma de course de zone, ce qui lui permettra de faire une coupe et d’exploser vers le haut. Il est un coureur rapide en ligne droite, mais il n’a pas beaucoup de “vous faire manquer” à son jeu. Il sera intéressant de voir comment il s’adapte aux boîtes de course plus encombrées après avoir joué dans l’offensive de l’Ohio State.

Classe: Round 4

Cinq perspectives de plus à surveiller…

6. DeAndre Swift, Géorgie

7. A.J. Dillon, Boston College

8. Ke’Shawn Vaugh, Vanderbilt

9. Anthony McFarland, Maryland

10. Antonio Gibson, Memphis

Plus de classements de repêchage NFL 2020: Quarterback | Récepteur large | Tight End | Tacle offensif | Intérieur OL | Rushers de bord | Tacle défensif | Linebacker | Cornerback | sécurité

.