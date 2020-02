Classement des 50 meilleurs joueurs disponibles par valeur

Bienvenue dans un autre classement des meilleurs agents libres de la NFL disponibles cet intersaison. Celui-ci est probablement un peu différent des autres que vous avez lus, car il ne repose pas entièrement sur les compétences des joueurs. Les valeurs contractuelles attendues (nous avons utilisé les projections d’OverTheCap.com, via Pro Football Focus, pour les déterminer) sont un facteur important.

Dans une ligue avec un plafond salarial rigoureux, trouver une bonne valeur est presque aussi important que de trouver des joueurs talentueux. Je vais utiliser un exemple de la dernière intersaison: Trey Flowers était considéré comme un meilleur joueur que Justin Houston, mais le premier a coûté 90 millions de dollars à Detroit (56 millions de dollars garantis) tandis qu’Indianapolis a dépensé 24 millions de dollars (18,5 millions de dollars garantis) pour ce dernier. C’est une grande raison pour laquelle nous avons classé Houston au troisième rang des meilleurs agents libres disponibles dans la version de l’an dernier de ces classements, tandis que Flowers n’a pas fait partie de notre top 20. Et devine quoi? Houston a fini par avoir la meilleure saison.

Voilà comment ces classements ont été mis en place. Avec cela à l’écart, classons quelques agents libres…

Les 25 meilleures valeurs disponibles

1. Dak Prescott, QB (26 ans)

Over the Cap projection: 5 ans, 165 millions de dollars



Si Jerry Jones laisse Prescott se rendre à l’agence libre, ce sera la plus grosse erreur de son temps en tant que propriétaire des Cowboys. Le paiement sera monstrueux, mais Dak est un quart avec quelques faiblesses qui est capable de porter une franchise pour la prochaine décennie. Il est difficile de surpayer pour un gars comme ça.

2. Philip Rivers, QB (38 ans)

Over the Cap projection: 2 ans, 58 millions de dollars

La perception de ce qu’est Rivers à ce stade de sa carrière est loin. Bien sûr, il n’a fondamentalement plus de force de bras, mais il est toujours l’un des quarts les plus précis de la ligue et peut toujours jouer sur le terrain – à condition qu’ils ne soient pas trop loin dans le champ.

Je l’ai devant Brady sur cette liste pour deux raisons: (1) il est plus précis que le champion du Super Bowl à six reprises, et (2) il coûtera à sa nouvelle équipe beaucoup moins d’argent que Brady.

3. Tom Brady, QB (42 ans)

Over the Cap projection: 2 ans, 60 millions de dollars



Brady a encore beaucoup de capacités, mais il n’est pas aussi précis qu’il l’était autrefois, et son âge commence vraiment à apparaître sur le film. Un domaine où il a clairement décliné: Lancer en mouvement. Il n’y a pas si longtemps, Brady était l’un des meilleurs quarts de la ligue à naviguer dans la poche et à lancer des corps autour de lui. Cela combiné à sa précision lui a permis d’élever son casting de soutien. Je ne sais plus si c’est le cas mais il va commander ce type d’argent.

4. A.J. Green, WR (âge: 31)

Over the Cap projection: 3 ans, 50 millions de dollars



La dernière fois que nous avons vu Green, il jouait toujours au niveau élite. Bien sûr, c’était une saison et une blessure importante il y a longtemps, mais Green a appris du Dr Robert Anderson que la blessure à la cheville qui l’a empêché toute l’année dernière ne devrait pas avoir d’effet persistant sur sa carrière. Lorsqu’il est en bonne santé, Green est un véritable récepteur n ° 1 qui gagnera des cibles partout sur le terrain. Les Bengals seraient avisés de le garder pour aider à faciliter la transition de Joe Burrow dans la NFL.

5. Amari Cooper, WR (25 ans)

Over the Cap projection: 5 ans, 100 millions de dollars



Cooper est la réception la plus prometteuse disponible pendant cette intersaison, mais le coût sera élevé. Bien qu’il soit l’un des meilleurs receveurs de la ligue, je ne pense pas qu’il soit tout à fait dans cette classe d’élite, et son plafond à court terme pourrait être inférieur à celui de Green si le joueur de 32 ans, en fait, revient. à la pleine santé.

6. Devin McCourty, S (32 ans)

Over the Cap projection: 2 ans, 20 millions de dollars



La sécurité de longue date des Patriots n’est pas largement considérée comme la meilleure sécurité disponible pendant l’intersaison, mais il n’y en a pas une que je serais plus à l’aise de payer. Justin Simmons est juste derrière, mais devrait signer un accord beaucoup plus important. McCourty est un défenseur central fiable qui peut tomber dans la surface et jouer la couverture de l’homme.

7. Andrew Whitworth, LT (38 ans)

Over the Cap projection: 1 an, 11 millions de dollars



La saison 2019 ne s’est pas déroulée comme prévu pour Whitworth, mais il est toujours un très bon protecteur des blinds qui ne nuira pas à la situation du plafond salarial d’une équipe. Les pénalités étaient en hausse pour le vétéran la saison dernière, mais sa pression et son nombre de sacs sont restés près du sommet de la ligue. Toute équipe nécessiteuse de tacles prête à concourir pour une place en séries éliminatoires devrait jeter un coup d’œil à Whitworth.

8. Justin Simmons, S (26 ans)

Over the Cap projection: 4 ans, 57 millions de dollars



Parmi les jeunes sécurités disponibles en agence libre, Simmons est mon préféré. C’est un bon athlète dont les instincts apparaissent sur le film. Il peut laisser tomber des récepteurs profonds ou à fente. Anthony Harris est considéré comme la meilleure sécurité disponible, mais Simmons est un joueur beaucoup plus actif. Les Broncos devraient le gifler avec l’étiquette de franchise et essayer de trouver un accord à long terme.

9. Chris Jones, DT (25 ans)

Over the Cap projection: 4 ans, 72 millions de dollars



Je déconseille généralement de payer un tacle défensif le genre d’argent que Jones obtiendra probablement, mais c’est un rare qui peut dominer un match – comme nous l’avons vu lors de la victoire des Chiefs au Super Bowl. Jones était sans doute le meilleur joueur sur le terrain cette nuit-là.

10. Jameis Winston, QB (26 ans)

Over the Cap projection: 1 an, 27 millions de dollars



J’ai longuement écrit pourquoi je prendrais un pari à long terme sur le talentueux quart-arrière de Bucs. Vous pouvez lire mes pensées étendues ici. Un bref résumé: En dehors des interceptions, Winston est l’un des quarts les plus productifs de la ligue et il est peu probable que sa mauvaise chance d’interception se poursuive. Il ne sera jamais un gars d’interception à un chiffre, mais il devrait être en mesure de réduire de moitié son total d’interception sans sacrifier sa capacité de gros jeu. Peut-être qu’il était juste une opération LASIK loin d’atteindre son plein potentiel.

11. Cory Littleton, LB (26 ans)

Over the Cap projection: 4 ans, 48 ​​millions de dollars



La mauvaise gestion des plafonds par les Rams les rattrapera pendant la saison morte, et perdre Littleton sera la perte la plus impactante. Il a été l’un des meilleurs secondeurs de la NFL au cours des deux dernières saisons grâce à sa capacité de couverture rare et à sa gamme de jeu. Chaque équipe peut utiliser un joueur diversifié comme celui-ci au milieu de sa défense.

12. Anthony Castonzo, LT (31 ans)

Over the Cap projection: 3 ans, 39 millions de dollars



De solides tacles à gauche comme Castonzo n’arrivent pas souvent en agence libre, et je doute que cela se produise pendant la morte-saison, car les Colts ont suffisamment d’espace pour le marquer s’ils ne peuvent pas conclure un accord à long terme avec le 31. Age. Castonzo est un bloqueur de run fiable mais son travail dans la protection contre les passes le rend si précieux.

13. Hunter Henry, TE (25 ans)

Over the Cap projection: 1 an, 10 millions de dollars



Henry a le talent d’être l’un des meilleurs virages serrés de la ligue, mais les blessures et les incohérences au point de capture l’ont empêché d’atteindre ce niveau. Il est un bloqueur de course OK et un coureur de route, et bien que son grand cadre et son athlétisme le rendent une menace dans la zone rouge, il laisse beaucoup de balles 50/50 s’échapper de lui. Si Henry arrive sur le marché libre, il sera payé comme un haut de gamme, mais il est juste un peu plus bas qu’à ce stade de sa carrière.

14. Jadeveon Clowney, EDGE (27 ans)

Over the Cap projection: 5 ans, 105 millions de dollars



Les observateurs des scores peuvent ne pas apprécier le jeu de Clowney, mais il s’est imposé comme l’un des défenseurs dominants de la ligue. Malgré le nombre élevé d’équipes doubles au cours de la saison 2019, Clowney a quand même réussi à faire pression sur les quarts adverses, terminant septième dans la mesure du taux de réussite au bloc de passes d’ESPN. Alors pourquoi Clowney est-il si bas sur cette liste? Eh bien, le reste de la NFL sait à quel point il est bon, et la façon de soumission augmentera la valeur de son contrat.

15. Byron Jones, CB (27 ans)

Over the Cap projection: 5 ans, 80 millions de dollars



Avec Dallas devant payer Dak et Amari, Jones pourrait être l’homme étrange. Mais ne vous sentez pas trop désolé pour lui. Si cela se produit, Jones sera considéré comme le meilleur demi de coin du marché et devrait chercher un accord qui fait de lui l’un des arrières défensifs les plus riches de l’histoire de la NFL. Je ne sais pas s’il est capable de respecter un tel accord. Jones est un homme décent, mais pas celui qui suivra un récepteur de haut niveau. Il est un bon n ° 1 et un n ° 2 haut de gamme.

16. Teddy Bridgewater, QB (27 ans)

Over the Cap projection: 2 ans, 18 millions de dollars



Je vais juste choisir d’ignorer ce rapport disant que Bridgewater pourrait commander jusqu’à 30 millions de dollars par an (c’est à cette époque de l’année) parce que si c’était vraiment le cas, il serait beaucoup plus bas sur cette liste. Sur la base des dernières semaines de son essai en tant que starter des Saints, Bridgewater ressemble à un QB de départ moyen de la ligue qui pourrait produire comme un supérieur à la moyenne avec les bonnes pièces autour de lui. Si une équipe peut obtenir ce type de production pour environ 20 millions de dollars par saison, c’est une victoire.

17. Ryan Tannehill, QB (31 ans)

Over the Cap projection: 1 an, 25 millions de dollars



Je mettrais Tannehill dans le même bateau que Bridgewater, mais comme le premier jouit d’un succès plus long en 2019, il pourrait (et devrait) commander plus d’argent. Si je devais choisir entre les deux, je choisirais l’option la moins chère. Les paramètres avancés de Tannehill étaient parmi les meilleurs de la ligue en 2019, mais cela pourrait simplement être du bruit. Il a été exceptionnellement efficace sur les play-actions et les baisses de pression, qui ont tendance à être volatiles d’une année à l’autre. Il est peu probable que Tannehill se produise à nouveau comme un top cinq – ou même un top 10 – quart-arrière, mais un démarreur «en moyenne de la ligue» est faisable.

18. Shaquil Barrett, EDGE (27 ans)

Over the Cap projection: 4 ans, 66 millions de dollars



Je peux dire une chose au sujet de la saison d’évasion de Barrett: ce n’était pas un coup de chance. Maintenant, je ne pense pas qu’il va accumuler à nouveau 19,5 sacs, mais les chiffres de pression qu’il a mis dans le passé tout en jouant dans un rôle de réserve suggèrent qu’il est plus d’une merveille d’un an. Barrett n’est en aucun cas un chasseur de bord dominant, mais avec son athlétisme et un moteur implacable, il planera autour de la marque des 10 sacs pour les années à venir. Je ne sais pas si ce type de production vaut l’argent, il recevra cette intersaison, mais il y a de pires façons pour les équipes de dépenser leur plafond.

19. Breshad Perriman, WR (26 ans)

Over the Cap projection: 1 an, 7 millions de dollars



En termes de réception de talents, Perriman ne fait pas partie des cinq premiers de cette classe d’agent libre, mais il va être bon marché et il a un ensemble de compétences que beaucoup d’équipes pourraient utiliser dans leur corps d’accueil. Pendant son séjour à Tampa, Perriman a prouvé qu’il pouvait être une menace profonde et dangereuse, mais il a également montré ses côtelettes comme cible potentielle n ° 1 pendant l’absence de Mike Evans en fin de saison. Perriman a ce genre de capacité; il y a une raison pour laquelle il a été repêché au premier tour. Il est un meilleur coureur de route qu’il ne mérite, et il semble qu’il ait surmonté les problèmes de blessures qui ont saboté son début de carrière.

20. James Bradberry, CB (26 ans)

Over the Cap projection: 5 ans, 68 millions de dollars



Les chiffres de Bradberry ne lui rendent pas justice. C’est exactement ce qui se passe lorsque vous jouez dans la même division que Julio Jones, Michael Thomas et Mike Evans. Et Carolina lui a demandé de suivre ces gars pendant ces matchs, ce qui a conduit à de vilains moments forts. Mais Bradberry est un coin de zone intelligente qui peut jouer une couverture collante contre des récepteurs moins importants. Il n’est pas un corner n ° 1, mais il peut être un n ° 2 haut de gamme.

21. Emmanuel Sanders, WR (32 ans)

Over the Cap projection: 3 ans, 30 millions de dollars



Sanders est du mauvais côté des 30 et il n’est plus un récepteur qui va effrayer les défenses sur le terrain, mais il sait toujours comment s’ouvrir et déplacer les chaînes. Pour une équipe qui n’a pas de couverture de sécurité pour son quart-arrière (et qui n’a pas une tonne d’argent à dépenser), Sanders est une cible idéale.

22. D.J. Reader, DT (25 ans)

Over the Cap projection: 4 ans, 54 millions de dollars



Si Reader avait frappé le marché il y a deux ans, il aurait été bien plus bas sur cette liste. Mais le géant du bourrage des runes s’est régulièrement amélioré comme un accélérateur de passes au point où les Texans pourraient le garder sur le terrain lors des troisièmes essais. Reader va être payé, mais s’il continue sur sa piste actuelle, le contrat qu’il obtient cette intersaison pourrait ressembler à un vol dans un an.

23. Joe Thuney, G (27 ans)

Over the Cap projection: 5 ans, 68 millions de dollars



Thuney était l’un des rares points lumineux sur une ligne offensive des Patriots qui a fait un grand pas en arrière en 2019 après avoir servi de moteur au Super Bowl de l’équipe la saison précédente. Il est un protecteur de passe solide et un bon bloqueur de run. Thuney ne va pas transformer une ligne offensive, mais il va l’améliorer.

24. Robby Anderson, WR (26 ans)

Over the Cap projection: 4 ans, 53 millions de dollars



J’adore le jeu d’Anderson. Il est l’un des récepteurs les plus rapides de la ligue et il sait comment suivre une balle profonde. Mais il n’est pas un coureur de route polyvalent et son petit cadre limite son plafond. Il est plus un n ° 2 complémentaire qu’un gars capable de transporter un corps d’accueil. Et ça va! Mais les projections de Spotrac et Over the Cap suggèrent qu’Anderson pourrait rapporter un salaire moyen allant de 12 à 16 millions de dollars par saison. C’est un peu trop pour une pièce complémentaire.

25. Brandon Scherff, G (28 ans)

Over the Cap projection: 5 ans, 70 millions de dollars



Sinon pour les blessures, Scherff serait beaucoup plus élevé sur cette liste. Il va être payé comme l’un des meilleurs gardiens du football pendant la saison morte. Il est si bon, mais il a également raté 13 matchs au cours des deux dernières saisons, donc quelle que soit l’équipe qui cherche cet argent, elle prendra un risque énorme.

Le meilleur du reste

26. Jack Conklin, T (25 ans)

Conklin se dirige vers un gros salaire, mais il est un meilleur bloqueur de course que bloqueur de passes, et ce dernier est plus important dans la NFL d’aujourd’hui.

27. Chris Harris Jr. (30 ans)

Il n’y a pas si longtemps, Harris était l’un des meilleurs joueurs de couverture de la ligue. Ce n’est plus le cas, mais revenir à plein temps à la machine à sous pourrait rajeunir sa carrière.

28. Tre Boston, S (27 ans)

29. Anthony Harris, S (28 ans)

Je ne suis pas fasciné par Harris, que Pro Football Focus a qualifié de meilleure sécurité de la NFL au cours des deux dernières saisons. Il est rapide et possède de bonnes compétences de balle, mais il fait rarement des jeux qui ne sont pas juste devant lui et n’est pas du tout intéressé à tacler. Il n’y a pas beaucoup de différence entre Harris et Boston, et ce dernier doit apparemment attendre le camp d’entraînement pour être signé chaque saison. Si je suis une équipe à la recherche d’une sécurité gratuite pendant la morte-saison, je prendrais Boston, qui ne coûtera presque pas autant.

30. Robert Quinn, DE (30 ans)

Il semble que Quinn soit dans la ligue depuis toujours, mais il n’a que 30 ans et sort d’une saison de 11,5 sacs qui a été soutenue par des mesures avancées impressionnantes.

31. Arik Armstead, DE (26 ans)

Atterrir à San Francisco, où il a un rôle clairement défini qui lui convient parfaitement, serait le meilleur pour le grand ailier défensif, qui est plus un passeur de bord qu’un chasseur de passes dominant.

32. Jimmie Ward, S (28 ans)

Ward est un cric de tous les métiers mais aucun maître. C’est un coin de sécurité et de machine à sous OK, mais ne vous attendez pas à ce qu’il change de jeu de l’un de ces endroits. Pourtant, sa polyvalence sera appréciée.

33. Austin Hooper, TE (25 ans)

Hooper a enregistré des chiffres impressionnants à Atlanta – ce qui lui a valu deux hochements de tête au Pro Bowl – mais il est un joueur serré dépendant du schéma qui est mieux à trouver des trous dans la couverture de la zone qu’il ne bat l’homme en face de lui.

34. Jason Peters, T (38 ans)

L’âge et les blessures sont les deux principales préoccupations, mais lorsque le futur membre du Temple de la renommée est sur le terrain, il peut arrêter même les meilleurs coureurs de passes.

35. Ha Ha Clinton-Dix, S (27 ans)

Clinton-Dix n’a jamais tout à fait été à la hauteur du battage médiatique d’avant-projet, mais il s’est avéré être un gardien de moyenne de la ligue qui peut faire quelques jeux … tout en abandonnant de grands jeux dans le processus.

36. Joe Schobert, LB (28 ans)

Il y a vingt ans, Schobert jouait peut-être la sécurité. Il est un défenseur inutile de la course, mais ses compétences en couverture font de lui un secondeur précieux dans une ligue qui passe bien.

37. Yannick Ngakoue, DE (24 ans)

Je ne sais pas comment ressentir Ngakoue. C’est un bon rusher de passes, c’est sûr, mais il va exiger de l’argent de haut niveau et il n’est pas tout à fait à ce niveau. Bien que Ngakoue sera productif au cours de son nouveau contrat, il est presque certain qu’il sera payé en trop.

38. Javon Hargrave, DL (27 ans)

Hargrave s’est amélioré juste assez comme un broyeur de passes pour se faire une marchandise précieuse. Il est toujours un bourreau de course, avant tout, mais il peut également fournir une pression au début et ne coûtera pas trop de place à sa nouvelle équipe.

39. Brian Bulaga, T (30 ans)

Les Packers finiront probablement par taguer Bulaga, qui était un joueur clé sur l’une des meilleures lignes du football. C’est un solide protecteur de laissez-passer qui obtiendra une tonne d’argent s’il arrive sur le marché libre.

40. Matthew Judon, EDGE (27 ans)

Judon a donné aux Ravens la saison d’évasion dont ils avaient désespérément besoin, mais une grande partie de sa production était le résultat du plan blitz-happy de Don Martindale, qui a fourni à Judon des matchs gagnables.

41. Kyle Van Noy, EDGE (29 ans)

J’adore le jeu de Van Noy, mais je ne sais pas à quel point il est précieux pour la plupart des équipes de la NFL. S’il n’atterrit pas avec une équipe comme la Nouvelle-Angleterre ou Baltimore, il ne respectera pas le contrat qu’il est susceptible d’obtenir cet intersaison.

42. Eric Ebron, TE (26 ans)

Nous savons à peu près ce qu’est Ebron à ce stade de sa carrière: il est essentiellement un autre récepteur avec de bonnes capacités physiques mais une paire de mains suspecte. Au juste prix, il pourrait être un atout.

43. Micheal Bennett, DE (34 ans)

Même à ce stade de sa carrière, Bennett reste un joueur productif à la fois comme défenseur des passes et défenseur des runes. Il n’est pas le défonceur de bord dominant qu’il était autrefois, mais il est aussi beaucoup moins cher maintenant.

44. Dante Fowler Jr., EDGE (25 ans)

Je mets Fowler dans le même seau que Ngakoue, mais il n’est pas tout à fait le pousseur de passes de son ancien coéquipier. devenir Il va mettre de bons chiffres mais une équipe va lui payer trop d’argent pour le faire.

45. Shelby Harris, DL (28 ans)

Harris a créé plus de ravages en tant que chasseur de laissez-passer de réserve avant de jouer un rôle plus important pour les Broncos en 2019. Bien qu’il ne soit pas aussi productif, il s’est tout de même révélé être une solide présence à l’intérieur. Harris est une bonne option bon marché pour les équipes manquant de profondeur sur la ligne défensive.

46. ​​Graham Glasgow, G (27 ans)

Glasgow est toujours à son apogée, il est un bon bloqueur de course et il n’est pas responsable en tant que protecteur de passe. En d’autres termes, il va être beaucoup payé.

47. Bud Dupree, EDGE (27 ans)

Méfiez-vous de la grande année du contrat! Plus important encore, le grand total de sacs de Dupree en 2019 est suspect, car ses chiffres de pression avancés ne brossent pas un tableau encourageant. Dupree cherchera à encaisser; des équipes plus intelligentes resteront à l’écart, mais il n’en faut qu’une.

48. Leonard Williams, DT (25 ans)

Un échange avec les Giants a conduit à une augmentation de la production pour le sixième choix au total en 2016, mais Williams n’est pas le défenseur de passes que nous attendions tous qu’il sorte du collège. Il est un tacle de départ utile et pas beaucoup plus.

49. Brian Poole, CB (27 ans)

Poole n’est pas votre coin de machine à sous typique. Il n’est pas particulièrement rapide ni agile. Mais c’est un joueur intelligent qui contribuera dans un schéma de zone lourde.

50. Derrick Henry, RB (25 ans)

Henry est probablement le coureur le plus dominant de la ligue. Un problème: les retours en arrière n’ont pas d’importance. Autre problème: il y a beaucoup de kilomètres sur ces pneus.

Autres agents libres notables (classés par ordre alphabétique):

Blake Martinez, LB; Bradley Roby, Connor McGovern, C; CB; Damarious Randall, S; Danny Amendola, WR; Eli Apple, CB; Gerald McCoy, DT; Jamie Collins, LB; Jarran Reed, DT; Jordan Howard, RB; Josh Norman, CB; Karl Joseph, S; Logan Ryan, CB; Marcus Mariota, QB; Melvin Gordon, RB; Michael Brockers, DL; Michael Pierce, DT; Mike Daniels, DL; Ndamukong Suh, DT; Nelson Agholor, WR; Ronald Darby, CB; Shaq Lawson, EDGE; Tony Jefferson, S; Trae Waynes, CB; Vonn Bell, S

.