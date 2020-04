Classement des 8 meilleures perspectives de quart-arrière

Nous ne sommes qu’à une semaine du repêchage de la NFL 2020 et je ne sais toujours pas ce que je pense de la classe de quarts cette année. Eh bien, ce n’est pas tout à fait vrai. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, mais je sens que je pourrais parler à chacun des prospects que j’ai évalués ici. Mais je pourrais être convaincu tout aussi facilement que, à part les deux premiers, aucun d’entre eux ne représentera jamais quoi que ce soit.

Je ne sais pas si les niveaux de perspective ont jamais été plus clairs. Il y a les gars qui savent bien jouer le quart-arrière (Joe Burrow et Tua Tagovailoa), puis il y a les gars “potentiels” qui ne sont pas très bons au football (Justin Herbert et Jordan Love). Le reste du groupe est composé de gars qui pourraient être capables de jouer au football mais qui n’ont pas les outils physiques (comme Jake Fromm), ou qui ont les outils mais pas le traitement et le soutien nécessaires pour le poste (comme Jacob Eason.)

Cela ressemble à une de ces classes de quart-arrière où tout se passe mal, mais je ne laisserai pas cela m’empêcher de classer toutes les perspectives. Faisons le. Commençons par le haut…

Alors peut-être que Joe Burrow n’est pas la perspective du slam dunk que beaucoup de gens croient qu’il est, mais je ne doute pas qu’il sera, à tout le moins, un bon starter de la NFL. Je ne vois tout simplement pas comment un quart-arrière qui est précis, en équilibre dans la poche et qui a une bonne compréhension des défenses qui lui sont lancées échouerait. Eh bien, jouer pour les Bengals pourrait être une façon, mais même ils ne peuvent pas foirer ça. Alors pourquoi ne suis-je pas plus haut sur Burrow en tant que prospect? J’ai couvert cela en profondeur ici, mais le TL; DR: le bras de Burrow n’est pas spécial et notre perception de lui comme une perspective est basée sur une année de production non durable.

Plafond: Matt Ryan

Sol: Andy Dalton

Tua Tagovailoa regarde la partie. Non, pas au sens traditionnel du terme, où chaque quart-arrière est grand et blanc et possède un gros bras. Mais regardez Tua opérer l’offensive de l’Alabama et il ressemble à un quart-arrière professionnel. Il passe rapidement ses lectures et délivre le ballon avec précision. La plus grande préoccupation – en dehors de la blessure à la hanche qui a mis fin à sa carrière universitaire, bien sûr – est sa capacité à effectuer des lancers de grande envergure. Ce n’est pas seulement un problème de force des bras non plus. Tua est trop conservateur et devra changer sa mentalité s’il veut être plus qu’un quart-arrière de niveau intermédiaire au niveau suivant.

Plafond: Dak Prescott

Sol: Teddy Bridgewater après la blessure

Le placement de Jordan Love sur cette liste en dit plus sur cette classe de quart-arrière que sur lui. C’est une perspective intéressante, c’est ce que vous dites des gars avec de bons outils qui ne sont pas vraiment bons au football. La différence entre Love et le gars suivant sur cette liste est qu’il y a des moments où le bon joueur de football enfoui profondément dans Love se faufile. La plupart du temps, Love est un décideur imprudent qui a du mal à frapper même les lancers les plus routiniers. Mais ensuite il jette un sou sur la course ou passe par sa progression dans la poche et vous pouvez l’imaginer le faire régulièrement dans la NFL. Je ne voudrais tout simplement pas être le directeur général qui parie sur ce qui se passe.

Plafond: Jay Cutler

Sol: Brett Hundley

* John Elway est entré dans le chat *

Écoutez, je ne vais pas me contenter de dire que Justin Herbert est un mauvais joueur de football, mais je dirai ceci: en ce moment, c’est un mauvais quart-arrière. Bien sûr, il est grand et fort et peut lancer le ballon au-dessus des montagnes, mais quand il s’agit de tous les autres domaines où les bons débutants de la NFL excellent généralement, il n’est agressivement pas bon. Si tout se passe bien et que la première lecture d’Herbert est ouverte, il ressemble à une étoile. Vous pouvez dire cela sur beaucoup de quarts, cependant. C’est quand Herbert doit passer à sa prochaine lecture où les choses s’effondrent – du moins mentalement. Mais le produit Oregon vérifie toutes les cases de votre directeur de la NFL, alors il ira au premier tour et les jeux d’éclaboussures inspireront de l’espoir dans sa nouvelle base de fans mais ne mèneront finalement à nulle part.

Plafond: Josh Allen

Sol: Paxton Lynch

La NFL sera plus amusante si Anthony Gordon réussit. Mélangez du Gardner Minshew avec du Ryan Fitzpatrick et ajoutez un soupçon de Jameis Winston et vous avez Gordon. C’est un décideur imprudent, mais il a une bonne idée du poste, ce qui est plus que ce que vous pouvez dire pour la moitié des quarts de cette classe. Et bien que son bras ne soit pas le plus fort, il est flexible et lui permet de faire des jets sauvages sous des angles de bras ridicules. La mentalité de jeu de Gordon lui causera des ennuis (souvent) mais quand tout clique, il ressemble à un choix de premier tour. S’il peut simplement faire passer les Jameis d’un 10 à un 7, Gordon se retrouvera à commencer dans la NFL – peut-être plus tôt que tard. Si cela se produit, nous gagnons tous.

Plafond: Fitzmagic

Sol: Fitztragic

C’est le classement qui m’inquiète le plus pour obtenir @ FreezingColdTakes’d. Je peux imaginer Jalen Hurts devenir un starter fiable – et peut-être bon – de la NFL, mais je ne sais pas si une équipe aura la patience de lui donner une chance. Hurts est le seul meilleur quart-arrière de ce repêchage qui fera une réelle différence en tant que coureur et il a montré juste assez de progrès en tant que passeur au cours de sa seule saison à Norman pour être considéré comme un choix au début du Jour 3. La précision en aval est le plus gros problème. Hurts a montré des signes de pouvoir naviguer dans la poche et faire des lectures dans le champ, mais c’est plus l’exception que la règle. Hurts est qui les sceptiques de Lamar Jackson pensaient que le MVP de la NFL serait. La différence? Jackson était un passeur bien meilleur et un coureur plus explosif. Et contrairement à d’autres menaces doubles qui ont réussi dans la NFL, Hurts n’a pas de bras spécial.

Plafond: Ce que Sean Payton pense que Taysom Hill est

Sol: Ce que tout le monde pense que Taysom Hill est

Je vais faire de mon mieux pour ne dire que de belles choses sur Jacob Eason. C’est parti: Eason est grand et son bras est très fort. Il peut insérer le ballon dans des fenêtres que très peu de QB oseraient même essayer. Et, euh… oh, en voici une bonne: Eason peut passer à travers une progression en temps opportun. Si sa première lecture n’est pas ouverte, ce mec le fera – vous asseyez-vous? – regardez sa deuxième lecture. Fou, je sais. Maintenant, est-il suffisamment précis pour amener le ballon à sa cible de manière cohérente? Non. Est-il prêt à accrocher dans la poche et à parcourir ses lectures quand il y a des corps autour de lui? LOL. Aucune chance. Mais ce bras. Ce sera suffisant pour convaincre une équipe de gaspiller un choix pour le Jour 2, mais il est peu probable qu’une équipe le considère comme une réponse viable au quart-arrière. La bonne nouvelle: la sauvegarde de la NFL est un concert plutôt sympa. (Je suppose que je n’ai pas réussi à dire de belles choses.)

Plafond: Carson Palmer (ça n’arrivera pas)

Sol: Zach Mettenberger (va probablement arriver)

Si le sport du football n’exigeait aucune capacité physique, Jake Fromm serait en tête de liste. Il est intelligent comme l’enfer, comprend les défenses et n’a aucun problème à trouver des récepteurs ouverts. C’est donner le ballon aux récepteurs qui pose le plus de problèmes à Fromm. Surtout quand les récepteurs sont comme là-bas. Entre les chiffres, le produit Georgia est un lanceur précis, et il maîtrise l’art du fondu d’épaule; mais si un lancer nécessite un talent de bras quelconque, Fromm va avoir du mal. Et ne pensez même pas à lui demander de jouer avec la structure. Alors peut-être que Fromm ne va pas allumer la NFL en feu en tant que quart-arrière, mais il fera un beau coordinateur offensif un jour.

Plafond: Cody Kessler

Sol: Kellen Moore

