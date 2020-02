Classement des dix plus grandes rivalités locales du football par passion et férocité

Si vous vivez dans un endroit comme Glasgow ou Manchester où il y a plus d’un club, vous saurez à quoi cela ressemble le jour du derby.

Non, vous savez très certainement à quoi cela ressemble avant le derby, avec une accumulation qui dure généralement une semaine entière et dans certaines villes beaucoup plus longtemps. Les amitiés sont partagées et remplacées par la fidélité au club.

Ici, talkSPORT.com examine les rivalités dans le football, les évaluant par passion et férocité, tout en ignorant les idiots qui tentent de le ruiner pour tout le monde.

. – .

L’une des photos les plus emblématiques du football sous le regard de Materazzi et Rui Costa lors du derby de Milan

10. Aston Villa vs Birmingham

Connu sous le nom de derby de la deuxième ville, Villa Park et St Andrew’s sont à environ cinq kilomètres l’un de l’autre et lorsqu’ils se rencontrent, c’est généralement mémorable.

Dans un match de 2003, il y a eu une bagarre de 21 joueurs, des problèmes dans les tribunes, deux cartons rouges et Robbie Savage a été remplacé pour sa propre sécurité après avoir été frappé par Dion Dublin.

En 2011, Alex McLeish a mis en colère les deux groupes de fans lorsqu’il a quitté Birmingham pour prendre le relais à Villa, tandis qu’un fan a été emprisonné pour avoir couru sur le terrain et avoir frappé Jack Grealish en 2019.

. – .

Un envahisseur de terrain est abordé par un steward après avoir frappé Jack Grealish à St Andrews l’année dernière

9. Partizan Belgrade vs Red Star Belgrade

Les deux clubs ont été créés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec Partizan représentant l’armée et Red Star la police.

Le succès de cette dernière en Coupe d’Europe les distingue, mais pour les observateurs hors de Serbie, le football dans le derby éternel est secondaire, la violence venant définir le match.

En 2015, le match a été retardé en raison de problèmes de foule, qui ont fait 35 policiers blessés.

. – .

Des policiers anti-émeute montent la garde alors que les partisans du Red Star brûlent des torches en 2016

. – .

Marko Jevtovic du Partizan rivalise avec Filip Stojkovic de Crvena Zvezda alors que la fumée monte des tribunes en 2017

8. Ajax vs Feyenoord

Un autre affrontement fortement politisé voit les intellectuels libéraux de la capitale néerlandaise affronter les fans de droite de Feyenoord.

Cette rivalité a pris feu en 1983 lorsque Johan Cruyff a changé d’allégeance, entraînant des émeutes lors des matchs suivants.

Les fans à l’extérieur ont été interdits pendant plusieurs années dans ce match.

. – .

Les fans de Feyenoord soutiennent leur équipe lors d’une SÉANCE D’ENTRAÎNEMENT préparant un affrontement avec l’Ajax

7. West Ham vs Millwall

Les deux clubs de l’est de Londres étaient peut-être les plus tristement célèbres pendant l’ère du hooligan britannique, à tel point que la guerre entre la firme Inter City et les Bushwall de Millwall a été dépeinte dans plusieurs films populaires.

La violence a entraîné la mort d’un partisan de Millwall en 1976 et le meurtre d’un fan de West Ham en 1986.

Plus récemment, l’émeute d’Upton Park de 2009 a causé de nombreuses blessures, dont un fan de Millwall poignardé avant le début du match.

. – .

Les fans de West Ham sont escortés par la police vers Upton Park avant le match de championnat avec Millwall en 2012

. – .

Les chevaux de police retiennent les fans de West Ham lors du match de Division One entre Millwall et West Ham à The Den en 2004

6. Lazio vs Roma

Il est un peu étrange que les Roms soient associés à la politique de gauche dans le Derby della Capitale: ils ont été fondés lorsque Mussolini a fusionné trois clubs dans le but de créer un contrepoint à la domination de la Juventus et des Milans. La Lazio a refusé de se joindre.

Les deux ensembles d’Ultras sont beaucoup violents. Note 2004, et une émeute qui a conduit à 13 arrestations et 170 policiers blessés.

. – .

Salut fasciste de Paolo Di Canio envers les fans de Lazio à la fin de Lazio vs Roma en 2005

. – .

La police anti-émeute sur le terrain lors du match de Serie A entre la Roma et la Lazio en 2004

5. Celtic vs Rangers

De renommée mondiale, féroce et historique, leur rivalité a été stoppée dans son élan par la rétrogradation des Rangers en 2012.

Il n’a peut-être pas le talent pour correspondre à l’ancien temps, lorsque Brian Laudrup, Paul Gascoigne et Henrik Larsson étaient là, mais la nomination de Steven Gerrard en tant que patron des Rangers et leur retour à la Premiership a encore fait monter la barre.

. – .

Les médecins soignent les blessés après que les fans du Celtic et des Rangers se sont affrontés après la victoire 1-0 du Celtic lors de la finale de la Coupe d’Écosse de 1980

. – .

Frank McAvennie de Celtic est attrapé à la gorge par un joueur des Rangers comme Chris Woods en 1985

. – .

La rivalité se résume encore aujourd’hui

4. Fenerbahce vs Galatasaray

En 2014, les fans de Galatasaray ont choisi de recréer – via un gigantesque drapeau de stade – le moment en 1996 où leur patron / psychopathe Graeme Souness a couru sur le terrain de Fenerbahce et a planté un drapeau de Galatasaray au milieu.

D’une certaine manière, cette insulte a ravi la moitié d’Istanbul encore plus que la victoire précédente.

Une rivalité alimentée par la petite haine et le chaos: on l’adore.

. – Contributeur

Les fans de football de Fenerbahce allument des torches alors qu’ils soutiennent leur équipe lors du match final de la Coupe de Turquie contre Galatasaray en 2016

. – .

Un match en 2018 plonge dans le chaos sur le terrain

3. Olympiakos contre Panathinaikos

Le derby des ennemis éternels d’Athènes peut être vif. En 2012, il a été abandonné après le déclenchement de bombes à essence dans les tribunes.

En 2014, le patron du Panathinaïkos Giannis Anastasiou a été terrassé par un objet jeté de la foule et des milliers de policiers ont été déployés dans le match suivant pour essayer d’éviter les problèmes, mais Anastasiou s’est toujours fait expulser.

. – .

Les équipes entrent sur le terrain avant le match de Superleague entre le Panathinaikos FC et l’Olympiacos en 2015

. – .

Affrontements entre la police anti-émeute et les supporters du Panathinaïkos à l’intérieur du stade après la décision de l’arbitre de reporter un match en 2015

. – .

Les joueurs du Panathinaikos se recroquevillent derrière la police anti-émeute pour se protéger des objets et des fusées éclairantes lancés par des fans rivaux d’Olympiakos

2. Al Ahly contre Zamalek

Ce n’est pas un mince exploit d’être connu comme le derby le plus effrayant de la ligue si l’on considère que la Premier League égyptienne a dû annuler des saisons ces dernières années en raison de troubles politiques et de la violence des supporters.

C’est un match qui a dû être abandonné quatre fois et c’est un match divisant le Caire au milieu entre le rouge d’Al Ahly et le blanc de Zamalek, et voit même un arbitre étranger arriver parce que tous les officiels égyptiens auraient un penché vers l’un des clubs.

. – .

La fumée et les fusées éclairantes augmentent pendant le match de football entre l’Égyptien Zamalek et Al Ahly Tripoli lors de leur Ligue des champions africaine en 2017

. – .

Fans d’Al Ahly lors d’un affrontement avec Zamalek au Caire en 2011

. – .

Zamalek vs Al Ahly passe rarement sans incident

1. Boca Juniors contre River Plate

Après une saison dans les ligues inférieures, River Plate est revenu pour remporter le palier supérieur en 2014. Excellente nouvelle pour River, terrible nouvelle pour la police de Buenos Aires.

«Le jour du derby à Buenos Aires fait ressembler le jeu Old Firm à une école primaire,» explique le journaliste écossais Gavin Hamilton.

Alors que 70% du pays auraient une allégeance d’une manière ou d’une autre, vous pouvez voir pourquoi.

En novembre 2018, avant la finale de la Copa Libertadores entre les deux parties, le bus de l’équipe de Boca Juniors a été attaqué par des fans de River Plate alors qu’il se rendait au match pour le match retour à l’Estadio Monumental de River.

À la suite de blessures aux joueurs, le match a été reporté. La finale s’est finalement jouée à Madrid, en Espagne.

. – .

Des fusées éclairantes de fumée sont vues lorsque les joueurs entrent sur le terrain avant le match aller entre Boca Juniors et River Plate dans le cadre de la finale de la Copa Libertadores en 2018

. – .

Pablo Perez de Boca Juniors après l’attaque du bus de l’équipe Boca

. – .

Fans de Boca lors du match aller de la finale de la Copa Libertadores en 2018

.