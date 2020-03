Classement des meilleurs logos de 1 à 30

Avec toute la délocalisation et le changement de marque qui se produisent dans la NFL, il semble que cela fait un moment que nous n’avons pas eu une équipe NBA pour introduire un nouveau logo principal.

Les équipes sont toutes essentiellement les mêmes et leurs logos n’ont pas vraiment changé autant au cours des quatre ou cinq dernières années. Ils sont cohérents, c’est le moins qu’on puisse dire, même s’ils ne sont pas toujours bons.

Quelle équipe a le meilleur logo, cependant? Il est temps pour un classement.

Alors voilà. Votre classement définitif du logo principal de chaque équipe NBA, en commençant par le meilleur logo incontesté de l’association, jusqu’au pire absolu.

1. Les Chicago Bulls: ce logo est tout simplement intemporel. C’est peut-être juste la nostalgie de Jordan qui m’atteint, mais celle-ci ne vieillit jamais.

2. Los Angeles Lakers: un autre classique. Ce logo signifie tellement pour tant de gens dans et autour de la NBA.

3. Toronto Raptors: je suis un grand fan des logos de l’équipe du cercle et l’effet griffu des Raptors sur le basket-ball me tire la corde sensible depuis que je suis enfant. C’est bien.

4. Philadelphia 76ers: Encore une fois, ces logos circulaires sont incroyables. Et la police de l’équipe 76ers est tellement propre et simple. C’est un super logo.

5. Atlanta Hawks: vous voyez le modèle ici maintenant, non? Ce Hawk au centre ressemble aussi un peu à Pacman mangeant une tête d’oiseau, ce qui lui donne des points bonus.

6. Miami Heat: La seule chose que le Heat pourrait faire pour améliorer cela est de mettre le météore de basket-ball en flammes aux couleurs de Miami Vice. S’il vous plaît, quelqu’un, faites que cela se produise.

7. Boston Celtics: Les maillots des Celtics ne sont pas les meilleurs, mais leur logo est plutôt super. Ce lutin a toujours été plutôt cool.

8. Portland Trail Blazers: Les Trail Blazers vont toujours se classer parmi les 10 premiers dans tout ce qui concerne le logo ou le maillot. Ce lettrage est propre, le logo est classique et leurs couleurs sont superbes.

9. Phoenix Suns: J’adore quand les équipes embrassent leurs racines. Les Suns font cela avec le ballon de basket lumineux au-dessus de ce fond noir. Tellement bon.

10. Milwaukee Bucks: Le vert forêt n’est normalement pas une bonne couleur, mais il va parfaitement avec cette crème dans le logo. De plus, le Buck a l’air plus féroce que jamais. Craignez le cerf.

11. San Antonio Spurs: Le logo des Spurs a toujours été super simple et c’est ce qui l’a toujours rendu si bon. Vous savez ce que c’est quand vous le voyez.

12. Golden State Warriors: J’aime ce logo, mais je ne peux m’empêcher de rêver des jours où il comprenait un vrai guerrier et non le Golden Gate bridge.

13. Washington Wizards: Que le basket-ball de Wizards est plutôt dope et en tant que DMVer natif, je peux totalement apprécier l’utilisation du monument dans cette chose.

14. Denver Nuggets: Ce logo m’embrouille un peu, mais les couleurs le sauvent. Cela ressemble un peu à quelque chose qui pourrait être un jeton dans un jeu vidéo Super Mario.

15. New York Knicks: ce logo, comme bien d’autres avant lui, est intemporel et classique. Mais cela fait partie du problème. Les Knicks sont en désordre depuis si longtemps. Ils ont besoin d’un nouveau nom.

16. Brooklyn Nets: Les maillots des Nets ont obtenu des points de ma part pour être super simples, mais ce logo est juste beaucoup. Il y a un B au hasard dans le basket. Enlevez cela et c’est assez bien.

17. Memphis Grizzlies: Cela ressemble trop au jeu vidéo pour être un véritable logo d’équipe. Je sais que oui, mais ça ne devrait pas l’être.

18. Indiana Pacers: Ce logo est très bien. Mais c’est tout ce que c’est – très bien. C’est un peu trop simple.

19. Utah Jazz: La note de musique est une belle touche, je suppose, mais à part ça, ce logo explique en quelque sorte Utah Jazz qui n’est pas très créatif du tout.

20. Sacramento Kings: L’animation de la couronne ici est une belle touche, mais ce basket-ball gris ruine totalement cette chose. C’est inutile.

21. Los Angeles Clippers: Lorsque les Clippers se déplacent, ils devraient faire quelque chose de plus créatif avec leur logo. Un ballon de basket avec LAC ne le fait pas.

22. Houston Rockets: Ce logo est correct. Vous pouvez clairement voir qu’il y a une fusée qui décolle. Mais c’est un peu ça. Il n’y a pas de fusée éclairante ici.

23. Cleveland Cavaliers: Ce logo est tout simplement super ennuyeux, mec. Cleveland doit devenir plus créatif.

24. Charlotte Hornets: Ce logo est puni, fondamentalement, pour ne pas être l’ancien logo des années 90. C’est ça.

25. New Orleans Pelicans: Pelicans est un mauvais nom d’équipe et une mauvaise mascotte d’équipe.

26. Timberwolves du Minnesota: Le logo des Wolves serait cool… mais ce vert lime le gâche.

27. Dallas Mavericks: Les Mavericks sont une grande équipe mais, mec, ils auraient pu utiliser un nouveau nom il y a une dizaine d’années.

28. Oklahoma City Thunder: Ce logo ressemble à une image clipart Microsoft Word.

29. Pistons de Detroit: Les Pistons doivent ramener ce cheval. Ils ont besoin d’une mascotte pour animer ce logo.

30. Orlando Magic: The Magic devrait frapper Disney et voir s’ils peuvent utiliser ce château Magic Kingdom comme logo. Ou faites littéralement autre chose. Tant que ce n’est plus ça.

