Classement des options 2020 de Tom Brady les plus attrayantes, d’une équipe de Los Angeles aux Redskins

Nous savons tous, de façon réaliste, que seules quelques destinations ont du sens pour Tom Brady s’il choisit de ne pas revenir chez les New England Patriots.

Mais tu sais quoi? Il s’agit d’une opportunité unique pour le quart-arrière qui a passé toute sa carrière avec les Pats. S’il pèse où aller ensuite, nous sommes là pour vous aider en classant toutes les franchises de la NFL par un mélange non scientifique d’opportunités sur le terrain et de facteurs hors du terrain (famille, météo, affaires), sans mentionner s’ils avoir l’espace pour le capter. Peut-être qu’il veut gagner un anneau de plus. Peut-être qu’il veut être plus proche de sa famille. Peut-être qu’il est fatigué des hivers de Boston.

Voici donc notre tentative de classer les équipes avec lesquelles il pourrait signer.

32. Washington Redskins

Je ne pense pas que passer de Robert Kraft à Dan “Joyeux Thanksgiving même si je voulais dire bonne année” Snyder serait la préférence de Brady. De plus, l’équipe est un gâchis.

31. Buffalo Bills

Ce n’est pas le temps idéal s’il a passé toutes ces années en Nouvelle-Angleterre, et les fans de Bills ne l’ont pas vraiment bien traité quand il vient à Buffalo.

30. Chiefs de Kansas City

Je pense qu’ils vont bien chez QB en ce moment, merci beaucoup. Mais ils se heurtent parce que peut-être le barbecue de Kansas City s’intègre dans le régime TB12 et c’est le meilleur coup de Brady sur un autre anneau, même si cela soutient Patrick Mahomes.

29. Baltimore Ravens

D’accord, mais écoutez-moi ici: Tom Brady vient jouer quelques matchs, et lui et Lamar Jackson dirigent une sorte de plan sauvage à deux quarts, ou Brady se sépare…

En fait, grattez celui-là. Et grattez toute cette idée. Lamar Jackson est le MVP en titre et un quart de quart.

28. Packers de Green Bay

Je n’arrête pas de parler de la météo, et il y a aussi Aaron Rodgers qui se tient sur son chemin.

27. Eagles de Philadelphie

Une autre ville du nord-est avec une base de fans enragée, parfois très en colère? S’il en laisse un, vous devez imaginer qu’il ne veut pas recommencer.

26. Seattle Seahawks

Russell Wilson est un meilleur QB qu’il ne l’est en ce moment, donc Brady ferait tout simplement tout cela:

25. Atlanta Falcons

Ne voudriez-vous pas éviter l’assaut de 28-3 blagues qui résulteraient chaque semaine où vous y jouez? Cela ne me dérangerait pas, mais c’est parce que je voudrais faire ces blagues sur ce site Web pour lequel j’écris.

24. Bengals de Cincinnati

TOM ET JOE BURROW! QUELLE HISTOIRE! Et aussi, quel mal de tête. Brady ne veut pas enseigner à un enfant. Il veut gagner. Ils ne sont ici que parce qu’au moins, Brady aurait probablement un emploi de départ temporairement.

23. Jacksonville Jaguars

Tout simplement pas.

22. Chicago Bears

Mitchell Trubisky reçoit un coup de pied dans le cul et se fait probablement battre d’un emploi. Mais Chicago devient froid, mec.

21. New York Jets

Pourquoi ne baissent-ils pas? Parce que New York est le meilleur (aucun parti pris ici!) Et ce serait l’ultime mouvement de troll pour rejoindre l’équipe que vous avez battu à plusieurs reprises dans le sol, sauf cette fois qui a conduit à ceci:

20. Lions de Détroit

Uhhh… ils pourraient avoir une ouverture bientôt? Mais c’est une décision de football ici: les armes offensives des Lions sont bien meilleures que celles de Brady cette saison. De plus, il aime peut-être l’ancien entraîneur des Pats, Matt Patricia.

19. Pittsburgh Steelers

Ce n’est pas à moi de décider, mais si j’étais footballeur, j’AIMERAIS jouer pour Mike Tomlin.

18. Houston Texans

Ce n’est pas à moi de décider, mais si j’étais Tom Brady, j’aurais probablement adoré jouer avec mon ancien entraîneur des quarts, Bill O’Brien.

17. Cleveland Browns

Brady à Beckham! Baker Mayfield qui? J’entends aussi que Shaker Heights est un bel endroit où vivre.

16. Denver Broncos

Hmm. Cela semble être une excellente idée même si Drew Lock avait l’air bien jusqu’à présent. John Elway pourrait être d’accord.

15. Arizona Cardinals

Les anciens Patriots sauvegarde QB Kliff Kingsbury travaille ici! Et cela ne piquerait-il pas la curiosité de Brady de jouer dans une infraction innovante comme celle-ci? Je sais, je sais, Kyler Murray est là. Laisse-moi rêver un peu.

14. New York Giants

Je maintiens ce que j’ai dit à ce sujet précédemment: si vous ne pouvez pas les battre, rejoignez-les.

13. Las Vegas Raiders

Je ne comprends vraiment pas pourquoi il y a tout ce buzz autour de Brady pour les Raiders. Passer d’une franchise stable à une tenue dirigée par un gars qui vient de les arracher d’Oakland et de les coincer à Vegas ne semble pas idéal. Et puis passer de Bill Belichick à Chucky? Meh.

12. Cowboys de Dallas

Autant que tout le monde veut voir le drame de Brady succéder à Dak Prescott, je ne voudrais pas avoir à faire face à Jerry Jones dans mon oreille tous les jours. Mais l’alignement a un sérieux talent.

11. Carolina Panthers

Nous y arrivons. Les Panthers offrent de grandes armes en attaque.

10. Vikings du Minnesota

Kirk Cousins ​​n’aime pas ça. Mais est-il vraiment le QB qui prendra le dessus sur ce concurrent perpétuel? Voici TOM pour sauver la journée!

9. Los Angeles Rams

Peut-être que Sean McVay veut arrêter d’avoir à crier à l’oreille de Jared Goff avant chaque claquement et abandonner le contrôle. De plus, Los Angeles rapproche Brady de sa famille (plus de détails bientôt).

8. Miami Dolphins

Le temps et la situation sont vraiment solides. Il se trouve que je pense que les Fins seront bien meilleurs au cours des deux prochaines années avec tous leurs choix de repêchage et leur salle de cap.

7. Titans du Tennessee

J’adore cette coupe. Les Titans n’ont pas besoin de dépenser des tonnes d’argent pour Ryan Tannehill, l’offensive est bonne – Tom, tout ce que vous avez à faire est de remettre le ballon à Derrick Henry 25 fois par match! – et ils ont prouvé en séries éliminatoires qu’ils peuvent battre de bonnes équipes. De plus, l’ancien secondeur des Pats Mike Vrabel! Nashvegas! Tellement à aimer.

6. Colts d’Indianapolis

Si mon collègue Steven Ruiz dit que c’est la seule équipe qui a du sens, j’ai tendance à le croire. Il a raison.

5. Tampa Bay Buccaneers

Météo de Floride, une équipe avec des pièces intrigantes et Bruce Arians. Une combinaison sous-estimée.

4. New Orleans Saints

Il s’agit d’un espace réservé pour “et si Drew Brees prend sa retraite?” Les Saints continueraient d’être des prétendants, donc cela aide. Brady devrait lutter contre la tentation de la nourriture là-bas, mais il est bon dans ce domaine.

3. Patriots de la Nouvelle-Angleterre

C’est simple: le diable que vous connaissez est meilleur que le diable que vous ne connaissez pas. S’il s’agissait uniquement d’une décision concernant le football, je dirais qu’ils pourraient être inférieurs avec le manque de bonnes armes en attaque… à moins que Jacobi Meyers et N’Keal Harry se révèlent bons? Mais ce n’est pas seulement une décision de football. Il y a toute l’émotion et la familiarité liées.

2. San Francisco 49ers

Tout se rapproche de la perfection ici: les Niners ont échoué avec Jimmy Garappolo, l’ancien remplaçant de Brady. Ils sont à un quart de revenir du Super Bowl, et ce pourrait être le gars qui a pris racine pour les Niners qui grandissent et dont la famille est toujours à San Mateo, dans la Bay Area.

1. Los Angeles Chargers

Pourquoi sont-ils plus élevés? Parce qu’il y a une place grande ouverte pour Brady. Los Angeles lui offre plus d’opportunités d’affaires, et bien qu’il soit plus éloigné de sa famille, il est toujours en Californie, plus près de Boston. Les Chargers ont l’offense de garder Brady heureux – en supposant que les Bolts re-signent Melvin Gordon et Austin Ekeler, et peut-être étiqueter le fin rapproché Hunter Henry, qui pourrait ressembler à Gronk? – et quelques bons joueurs de l’autre côté du ballon.

.