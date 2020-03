Classement des villes sportives les plus gagnantes (du 1er à Détroit)

Les amateurs de sport dans des villes comme Boston et Los Angeles semblent célébrer les titres tout le temps, mais le succès d’une équipe dans un sport donné peut changer considérablement d’année en année. Les Golden State Warriors, par exemple, sont allés à cinq finales consécutives de la NBA, seulement pour afficher le pire record de la NBA cette saison. Les 49ers n’ont remporté que quatre matchs en 2018, mais se sont rendus au Super Bowl dès la saison prochaine. Alors, quelle ville sportive a eu le plus de succès récemment et quelles bases de fans ont été absolument misérables? Nous avons croisé les chiffres pour le découvrir.

Comment ça marche? Pour être éligible, une ville doit avoir au moins deux grandes équipes de la NBA, NFL, NHL, MLB, MLS ou WNBA. Le record de chaque équipe a été tiré de la dernière saison terminée ou de la saison en cours, si la majorité des matchs ont déjà été joués. Par exemple, nous avons utilisé les classements actuels pour les saisons 2019-20 NBA et NHL, qui étaient presque terminés avant leurs suspensions respectives, mais sont revenus au classement MLS 2019, car la saison 2020 ne faisait que commencer.

Le pourcentage de victoires de chaque équipe individuelle a été calculé, et chaque sport a reçu un poids égal dans l’élaboration d’un pourcentage de victoires global pour la ville. Par exemple, si une ville a une équipe MLB qui a terminé la saison à 0,500 et une équipe NBA avec un pourcentage de victoires de 75%, le pourcentage de victoires de la ville serait de 62,5%. Les records des séries éliminatoires ont été exclus.

Nous avons effectué cet exercice pour la dernière fois en 2014 et Portland est devenue la ville sportive la plus gagnante d’Amérique du Nord. Six ans plus tard, Portland a considérablement baissé et a effectivement échangé des places avec la ville sportive n ° 1 en 2020.

1. Milwaukee

Pourcentage de victoires en ville: .682

Meilleure équipe: Bucks (53-12)

Pire équipe: Brewers (89-73)

2. La Nouvelle-Orléans

Pourcentage de victoires en ville: 0,625

Meilleure équipe: Saints (13-3)

Pire équipe: Pélicans (28-36)

3. Boston

Pourcentage de victoires en ville: 0,614

Meilleure équipe: Patriots (12-4)

Pire équipe: Revolution (11-11-12)

4. Baltimore

Pourcentage de victoires en ville: 0,604

Meilleure équipe: Ravens (14-2)

Pire équipe: Orioles (54-108)

5. Salt Lake City

Pourcentage de victoires en ville: .5925

Meilleure équipe: Jazz (41-23)

Pire équipe: (Real Salt Lake (16-13-5)

6. Las Vegas

Pourcentage de victoires en ville: .5835

Meilleure équipe: As (21-13)

Pire équipe: Golden Knights (39-32)

7. Houston

Pourcentage de victoires en ville: .58

Meilleure équipe: Astros (107-55)

Pire équipe: Dynamo (12-18–4)

8. St. Louis

Pourcentage de victoires en ville: 0,576

Meilleure équipe: Blues (42-29)

Pire équipe: Cardinals (91-71)

9. Philadelphie

Pourcentage de victoires en ville: 0,566

Meilleure équipe: Sixers (39-26)

Pire équipe: Phillies (81-81)

10. Los Angeles

Pourcentage de victoires en ville: 0,561

Meilleure équipe: Lakers (49-14)

Pire équipe: Ducks (29-42)

11. Seattle

Pourcentage de victoires en ville: .556

Meilleure équipe: Seahawks (11-5)

Pire équipe: Mariners (68-94)

12. Tampa

Pourcentage de victoires en ville: 0,548

Meilleure équipe: Lightning (43-27)

Pire équipe: Buccaneers (7-9)

13. Toronto

Pourcentage de victoires en ville: 0,547

Meilleure équipe: Raptors (46-18)

Pire équipe: Blue Jays (67-95)

14. Buffalo

Pourcentage de victoires en ville: 0,529

Meilleure équipe: Bills (10-6)

Pire équipe: Sabres (30-39)

15. Minneapolis

Pourcentage de victoires en ville: 0,523

Meilleure équipe: Vikings (10-6)

Pire équipe: Timberwolves (19-45)

16. Denver

Pourcentage de victoires en ville: .515

Meilleure équipe: Nuggets (43-22)

Pire équipe: Broncos (7-9) et Rockies (71-91)

17. Kansas City

Pourcentage de victoires en ville: .508

Meilleure équipe: Chiefs (12-4)

Pire équipe: Royals (59-103)

18. San Francisco

Pourcentage de victoires en ville: .50633

Meilleure équipe: 49ers (13-3)

Pire équipe: Warriors (15-50)

19. Washington D.C.

Pourcentage de victoires en ville: .506

Meilleure équipe: Mystics (26-8)

Pire équipe: Redskins (3-13)

20. Pittsburgh

Pourcentage de victoires en ville: .501

Meilleure équipe: Penguins (40-29)

Pire équipe: Pirates (69-93)

21. Dallas

Pourcentage de victoires en ville: .487

Meilleure équipe: Mavericks (40-27)

Pire équipe: Rangers (78-84)

22. Portland

Pourcentage de victoires en ville: .4765

Meilleure équipe: Timbers (14-13-7)

Pire équipe: Trail Blazers (29-37)

23. Indianapolis

Pourcentage de victoires en ville: .473

Meilleure équipe: Pacers (39-26)

Pire équipe: Fever (13-21)

24. Chicago

Pourcentage de victoires en ville: 0,469

Meilleure équipe: Sky (20-14)

Pire équipe: Bulls (.338)

25. New York

Pourcentage de victoires en ville: .465

Meilleure équipe: NYCFC (18-6–10)

Pire équipe: Giants (4-12)

26. Vancouver

Pourcentage de victoires en ville: .4515

Meilleure équipe: Canucks (36-33)

Pire équipe: Whitecaps (8-16-10)

27. Columbus

Pourcentage de victoires en ville: .441

Meilleure équipe: Blue Jackets (33-37)

Pire équipe: Équipage (10-16–8)

28. Orlando

Pourcentage de victoires en ville: .4365

Meilleure équipe: Magic (30-35)

Pire équipe: Orlando City FC (9-15-10)

29. Phoenix

Pourcentage de victoires en ville: .4362

Meilleure équipe: Diamondbacks (85-77)

Pire équipe: Cardinals (5-10-1)

30. San Jose

Pourcentage de victoires en ville: .434

Meilleure équipe: Earthquakes (13-16-5)

Pire équipe: Sharks (29-41)

31. Miami

Pourcentage de victoires en ville: .432

Meilleure équipe: Heat (41-24)

Pire équipe: Dolphins (5-11)

T-32. Atlanta

Pourcentage de victoires en ville: .431

Meilleure équipe: Braves (97-65)

Pire équipe: Dream (8-26)

T-32. Montréal

Pourcentage de victoires en ville: .431

Meilleure équipe: Canadiens (31-40)

Pire équipe: Impact (12-17-5)

34. Cleveland

Pourcentage de victoires en ville: .413

Meilleure équipe: Indiens (93-69)

Pire équipe: Cavaliers (19-46)

35. Cincinnati

Pourcentage de victoires en ville: 0,363

Meilleure équipe: Reds (75-87)

Pire équipe: Bengals (2-14)

36. Charlotte

Pourcentage de victoires en ville: .333

Meilleure équipe: Hornets (23-42)

Pire équipe: Panthers (5-11)

37. Détroit

Pourcentage de victoires en ville: .263

“Meilleure” équipe: Pistons (20-46)

Pire équipe: Lions (3-12-1)

