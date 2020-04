Classement du quart-arrière de la NFL 2020: Jalen Hurts dépêche le rapport

C’est le classement qui m’inquiète le plus pour obtenir @ FreezingColdTakes’d. Je peux imaginer Jalen Hurts devenir un starter fiable – et peut-être bon – de la NFL, mais je ne sais pas si une équipe aura la patience de lui donner une chance. Hurts est le seul meilleur quart-arrière de ce repêchage qui fera une réelle différence en tant que coureur et il a montré juste assez de progrès en tant que passeur au cours de sa seule saison à Norman pour être considéré comme un choix au début du Jour 3.

La précision en aval est le plus gros problème. Hurts a montré des signes de pouvoir naviguer dans la poche et faire des lectures dans le champ, mais c’est plus l’exception que la règle. Hurts est qui les sceptiques de Lamar Jackson pensaient que le MVP de la NFL serait. La différence? Jackson était un passeur bien meilleur et un coureur plus explosif. Et contrairement à d’autres menaces doubles qui ont réussi dans la NFL, Hurts n’a pas de bras spécial.

+ A montré une amélioration en tant que passant à Norman. Hurts a montré des signes de pouvoir naviguer dans la poche et faire des lectures dans le champ.

+ Peut échapper à la pression dans la poche et rester en mode passe-premier



+ A la capacité de courir en arrière. Capable d’être la pièce maîtresse du jeu de course d’une équipe.

– Précision parfois erratique



– Ne possède pas un bras trop fort, une mauvaise combinaison avec une mauvaise précision

– Libérera des poches propres même si les récepteurs sont ouverts dans le champ



Si Hurts veut devenir un quart-arrière à plein temps au niveau suivant, il devra s’améliorer aux lancers «gimme». Vous ne pouvez pas manquer ceux de la NFL.

Je suis préoccupé par la précision de Hurts, mais pas les chiffres. Il s’est classé très bien dans toutes les mesures de précision, bien qu’il possède la profondeur moyenne de cible la plus élevée de la classe. Cependant, la fréquence à laquelle il a mis la balle en danger est très préoccupante.

Aller à un autre QB: Joe Burrow | Tua Tagovailoa | Jordan Love | Justin Herbert | Anthony Gordon | Jacob Eason | Jake Fromm | Retour aux classements

Glossaire des statistiques avancées

PFF

Pourcentage d’achèvement ajusté:

“Le pourcentage d’achèvement ajusté tient compte de facteurs indépendants de la volonté du quart-arrière en termes de réussite des passes. Cela explique les passes perdues, les passes lancées, les balles à pointes, les passes frappées à la ligne de mêlée et les passes dans lesquelles un quart-arrière a été touché alors qu’il lançait. »

Profondeur moyenne de la cible:

La distance moyenne qu’un quart-arrière jette franchit la ligne de mêlée.

Pourcentage de lancement à grande échelle:

«Dans ses termes les plus simples, un lancer à grande échelle se situe à l’extrémité supérieure de la difficulté et de la valeur… Par conséquent, la projection à grande échelle est mieux décrite comme une passe avec un excellent emplacement et un bon timing de balle, généralement lancée plus loin sur le terrain et / ou dans une fenêtre plus étroite. “

Pourcentage de lancement digne d’un chiffre d’affaires:

“Pour les quarts-arrière, il y a deux façons de réaliser un jeu digne d’un chiffre d’affaires: lancer une passe qui a un pourcentage élevé de chances d’être intercepté ou faire un mauvais travail de prendre soin du ballon et de tâtonner.”

SIS

Pourcentage de lancer sur cible:

“Le nombre de lancers précis qu’un quart-arrière fait divisé par le nombre total de tentatives de passe”

Pourcentage de lancer capturable:

«Le nombre de lancers capturables qu’un quart-arrière fait divisé par le nombre total de tentatives de passes»

EPA:

«Points attendus ajoutés; la variation totale des points attendus de l’infraction qui se sont produits sur les passes lancées par le joueur »

Points totaux:

“Le total de la responsabilité d’un joueur dans l’EPA sur les passes en utilisant le système Total Points qui répartit le crédit entre tous les joueurs sur le terrain pour un jeu donné. Pour les passants, cela comprend la prise en compte du jeu offensif en ligne, des sacs, des passes hors cible, des passes abandonnées et des interceptions abandonnées. »

IQR:

“La métrique exclusive du quart-arrière de Sports Info Solutions s’appuie sur la formule traditionnelle de notation Passer en considérant la valeur d’un quart-arrière indépendamment des résultats hors de son contrôle tels que les passes abandonnées, les interceptions abandonnées, les lancers, etc.”

.