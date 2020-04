Classement NFL Draft Quarterback 2020: Jordan Love Scouting Report

Le placement de Jordan Love sur cette liste en dit plus sur cette classe de quart-arrière que sur lui. C’est une perspective intéressante, c’est ce que vous dites des gars avec de bons outils qui ne sont pas vraiment bons au football. La différence entre Love et le gars suivant sur cette liste est qu’il y a des moments où le bon joueur de football enfoui profondément dans Love se faufile. La plupart du temps, Love est un décideur imprudent qui a du mal à frapper même les lancers les plus routiniers. Mais ensuite il jette un sou sur la course ou passe par sa progression dans la poche et vous pouvez l’imaginer le faire régulièrement dans la NFL. Je ne voudrais tout simplement pas être le directeur général qui parie sur ce qui se passe.

+ Insérez vos clichés de force de bras ici. Peut faire tous les lancers, etc.

+ Montre parfois du confort dans la poche, suggérant qu’il peut devenir un passant de poche disposé

+ Arrive régulièrement à l’arrière de la conception du jeu, même si c’est un battement ou deux en retard

– Un lanceur «voir ça» qui ne jette pas les récepteurs ouverts

– Statistiquement, la pire précision de quiconque dans la classe et ça se voit sur le film

– Un décideur téméraire qui ne semble pas tirer les leçons de ses erreurs

Il y a beaucoup de rouge et d’orange sur ce graphique. Les seuls lancers que Love a effectués à un rythme supérieur à la moyenne étaient ceux adressés à des récepteurs parcourant des itinéraires profonds, ce qui est logique avec ce bras.

Pour quiconque essaie de se parler de l’amour en tant que perspective, détournez vos yeux de ses mesures d’efficacité. Le casting de soutien de Love ne lui a fait aucune faveur, mais Total des points en est la cause, et il se classe dernier mort parmi les huit quarts que nous avons classés.

Glossaire des statistiques avancées

PFF

Pourcentage d’achèvement ajusté:

“Le pourcentage d’achèvement ajusté tient compte de facteurs indépendants de la volonté du quart-arrière en termes de réussite des passes. Cela explique les passes perdues, les passes lancées, les balles à pointes, les passes frappées à la ligne de mêlée et les passes dans lesquelles un quart-arrière a été touché alors qu’il lançait. »

Profondeur moyenne de la cible:

La distance moyenne qu’un quart-arrière jette franchit la ligne de mêlée.

Pourcentage de lancement à grande échelle:

«Dans ses termes les plus simples, un lancer à grande échelle se situe à l’extrémité supérieure de la difficulté et de la valeur… Par conséquent, la projection à grande échelle est mieux décrite comme une passe avec un excellent emplacement et un bon timing de balle, généralement lancée plus loin sur le terrain et / ou dans une fenêtre plus étroite. “

Pourcentage de lancement digne d’un chiffre d’affaires:

“Pour les quarts-arrière, il y a deux façons de réaliser un jeu digne d’un chiffre d’affaires: lancer une passe qui a un pourcentage élevé de chances d’être intercepté ou faire un mauvais travail de prendre soin du ballon et de tâtonner.”

SIS

Pourcentage de lancer sur cible:

“Le nombre de lancers précis qu’un quart-arrière fait divisé par le nombre total de tentatives de passe”

Pourcentage de lancer capturable:

«Le nombre de lancers capturables qu’un quart-arrière fait divisé par le nombre total de tentatives de passes»

EPA:

«Points attendus ajoutés; la variation totale des points attendus de l’infraction qui se sont produits sur les passes lancées par le joueur »

Points totaux:

“Le total de la responsabilité d’un joueur dans l’EPA sur les passes en utilisant le système Total Points qui répartit le crédit entre tous les joueurs sur le terrain pour un jeu donné. Pour les passants, cela comprend la prise en compte du jeu offensif en ligne, des sacs, des passes hors cible, des passes abandonnées et des interceptions abandonnées. »

IQR:

“La métrique exclusive du quart-arrière de Sports Info Solutions s’appuie sur la formule traditionnelle de notation Passer en considérant la valeur d’un quart-arrière indépendamment des résultats hors de son contrôle tels que les passes abandonnées, les interceptions abandonnées, les lancers, etc.”

