Classement NFL Draft Quarterback 2020: rapport de dépistage Anthony Gordon

La NFL sera plus amusante si Anthony Gordon réussit. Mélangez du Gardner Minshew avec du Ryan Fitzpatrick et ajoutez un soupçon de Jameis Winston et vous avez Gordon. C’est un décideur imprudent, mais il a une bonne idée du poste, ce qui est plus que ce que vous pouvez dire pour la moitié des quarts de cette classe. Et bien que son bras ne soit pas le plus fort, il est flexible et lui permet de faire des jets sauvages sous des angles de bras ridicules. La mentalité de jeu de Gordon lui causera des ennuis (souvent) mais quand tout clique, il ressemble à un choix de premier tour.

S’il peut simplement faire passer les Jameis d’un 10 à un 7, Gordon se retrouvera à commencer dans la NFL – peut-être plus tôt que tard. Si cela se produit, nous gagnons tous.

+ Peut changer la vitesse et la trajectoire des lancers si nécessaire. Pas le bras le plus fort mais il a un talent de bras.

+ Peut changer l’angle des bras pour s’adapter aux jets dans les fenêtres

+ Un joueur rusé qui utilisera les yeux pour déplacer les défenseurs

+ L’offense de l’État de Washington l’a obligé à faire des lectures plein champ, ce qui lui sera très utile au niveau suivant

– Essaie trop fort de faire des jeux hors de la structure. Il dirigera les récepteurs vers des zones ouvertes et se contentera de croire aveuglément qu’ils sont sur la même longueur d’onde.

– Lance beaucoup d’interceptions de type Jameis

Jouer dans le raid aérien a certainement gonflé les chiffres de précision de Gordon, mais sur ces itinéraires plus courts qui constituaient la majeure partie de ses lancers, la star de l’État de Washington était meilleure que la plupart des élèves de la classe de cette année.

Le système de Mike Leach a peut-être gonflé certains des chiffres de Gordon, mais les joueurs autour de lui ne l’ont pas fait. Gordon était l’un des rares joueurs de cette classe à avoir obtenu de meilleurs résultats au total que dans l’EPA.

Glossaire des statistiques avancées

PFF

Pourcentage d’achèvement ajusté:

“Le pourcentage d’achèvement ajusté tient compte de facteurs indépendants de la volonté du quart-arrière en termes de réussite des passes. Cela explique les passes perdues, les passes lancées, les balles à pointes, les passes frappées à la ligne de mêlée et les passes dans lesquelles un quart-arrière a été touché alors qu’il lançait. »

Profondeur moyenne de la cible:

La distance moyenne qu’un quart-arrière jette franchit la ligne de mêlée.

Pourcentage de lancement à grande échelle:

«Dans ses termes les plus simples, un lancer à grande échelle se situe à l’extrémité supérieure de la difficulté et de la valeur… Par conséquent, la projection à grande échelle est mieux décrite comme une passe avec un excellent emplacement et un bon timing de balle, généralement lancée plus loin sur le terrain et / ou dans une fenêtre plus étroite. “

Pourcentage de lancement digne d’un chiffre d’affaires:

“Pour les quarts-arrière, il y a deux façons de réaliser un jeu digne d’un chiffre d’affaires: lancer une passe qui a un pourcentage élevé de chances d’être intercepté ou faire un mauvais travail de prendre soin du ballon et de tâtonner.”

SIS

Pourcentage de lancer sur cible:

“Le nombre de lancers précis qu’un quart-arrière fait divisé par le nombre total de tentatives de passe”

Pourcentage de lancer capturable:

«Le nombre de lancers capturables qu’un quart-arrière fait divisé par le nombre total de tentatives de passes»

EPA:

«Points attendus ajoutés; la variation totale des points attendus de l’infraction qui se sont produits sur les passes lancées par le joueur »

Points totaux:

“Le total de la responsabilité d’un joueur dans l’EPA sur les passes en utilisant le système Total Points qui répartit le crédit entre tous les joueurs sur le terrain pour un jeu donné. Pour les passants, cela comprend la prise en compte du jeu offensif en ligne, des sacs, des passes hors cible, des passes abandonnées et des interceptions abandonnées. »

IQR:

“La métrique exclusive du quart-arrière de Sports Info Solutions s’appuie sur la formule traditionnelle de notation Passer en considérant la valeur d’un quart-arrière indépendamment des résultats hors de son contrôle tels que les passes abandonnées, les interceptions abandonnées, les lancers, etc.”

.