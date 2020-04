Classement NFL Draft Quarterback 2020: rapport de dépistage de Joe Burrow

Alors peut-être que Joe Burrow n’est pas la perspective du slam dunk que beaucoup de gens croient qu’il est, mais je ne doute pas qu’il sera, à tout le moins, un bon starter de la NFL. Je ne vois tout simplement pas comment un quart-arrière qui est précis, en équilibre dans la poche et qui a une bonne compréhension des défenses qui lui sont lancées échouerait.

Eh bien, aller aux Bengals pourrait être une façon, mais même ils ne peuvent pas foirer ça. Alors, pourquoi ne suis-je pas plus haut sur Burrow en tant que prospect? J’ai couvert cela en profondeur ici, mais le TL; DR: le bras de Burrow n’est pas spécial et notre perception de lui comme une perspective est basée sur une année de production non durable.

+ Précis à tous les niveaux des champs. Il brille vraiment sur les routes de croisement intermédiaires.

+ Ne perd aucune précision lors de la course à pied hors de la poche.

+ Empoisonné dans la poche et n’a aucun problème à parcourir ses lectures quand il se referme sur lui.

+ Sort le ballon rapidement grâce à des lectures précises avant la capture et à l’anticipation après la capture.

– La force des bras n’est pas ce que vous attendez d’une perspective de premier ordre. Les boules profondes peuvent mourir dans l’air.

– La précision n’est pas aussi bonne dans les poches plus étroites, qui seront plus fréquentes dans la NFL.

– Jette dans la couverture plus que ce que les chiffres impliquent. Les lancers serrés pourraient se transformer en revirements contre les défenseurs de la NFL.

Sans surprise, Burrow était productif sur presque tous les types de lancers. Les sorties profondes semblaient lui causer des ennuis, ce qui correspond aux préoccupations concernant la force de ses bras. Burrow était à son meilleur sur des itinéraires révolutionnaires – à tous les niveaux – qui devraient se traduire par le niveau de la NFL.

Les statistiques de Burrow sont impressionnantes dans tous les domaines. Statistiquement parlant, il est le quart-arrière le plus précis de la classe, mais, comme vous pouvez le voir avec sa profondeur moyenne de cible et son pourcentage de lancer important, il ne se contentait pas de tremper et tremper pour améliorer ces statistiques.

Glossaire des statistiques avancées

PFF

Pourcentage d’achèvement ajusté:

“Le pourcentage d’achèvement ajusté tient compte de facteurs indépendants de la volonté du quart-arrière en termes de réussite des passes. Cela explique les passes perdues, les passes lancées, les balles à pointes, les passes frappées à la ligne de mêlée et les passes dans lesquelles un quart-arrière a été touché alors qu’il lançait. »

Profondeur moyenne de la cible:

La distance moyenne qu’un quart-arrière jette franchit la ligne de mêlée.

Pourcentage de lancement à grande échelle:

«Dans ses termes les plus simples, un lancer à grande échelle se situe à l’extrémité supérieure de la difficulté et de la valeur… Par conséquent, la projection à grande échelle est mieux décrite comme une passe avec un excellent emplacement et un bon timing de balle, généralement lancée plus loin sur le terrain et / ou dans une fenêtre plus étroite. “

Pourcentage de lancement digne d’un chiffre d’affaires:

“Pour les quarts-arrière, il y a deux façons de réaliser un jeu digne d’un chiffre d’affaires: lancer une passe qui a un pourcentage élevé de chances d’être intercepté ou faire un mauvais travail de prendre soin du ballon et de tâtonner.”

SIS

Pourcentage de lancer sur cible:

“Le nombre de lancers précis qu’un quart-arrière fait divisé par le nombre total de tentatives de passe”

Pourcentage de lancer capturable:

«Le nombre de lancers capturables qu’un quart-arrière fait divisé par le nombre total de tentatives de passes»

EPA:

«Points attendus ajoutés; la variation totale des points attendus de l’infraction qui se sont produits sur les passes lancées par le joueur »

Points totaux:

“Le total de la responsabilité d’un joueur dans l’EPA sur les passes en utilisant le système Total Points qui répartit le crédit entre tous les joueurs sur le terrain pour un jeu donné. Pour les passants, cela comprend la prise en compte du jeu offensif en ligne, des sacs, des passes hors cible, des passes abandonnées et des interceptions abandonnées. »

IQR:

“La métrique exclusive du quart-arrière de Sports Info Solutions s’appuie sur la formule traditionnelle de notation Passer en considérant la valeur d’un quart-arrière indépendamment des résultats hors de son contrôle tels que les passes abandonnées, les interceptions abandonnées, les lancers, etc.”

.