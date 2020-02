Classements de basket-ball de la NCAA: Baylor n ° 1 pour la troisième semaine consécutive

Pour la troisième semaine consécutive, les Baylor Bears sont votre équipe n ° 1 dans le basketball masculin de la NCAA. La séquence de victoires des Bears a bondi à 18 cette semaine alors que l’équipe de Scott Drew a remporté des victoires convaincantes sur l’Iowa State et le TCU. Le tronçon de trois semaines de Baylor dans la première place est deuxième seulement après le relais de Gonzaga de quatre semaines au n ° 1.

Gonzaga est resté stable au n ° 2, suivi par aucun changement avec le Kansas n ° 3 et le n ° 4 (et invaincu) San Diego State. Louisville a grimpé d’une place à la cinquième place après que la championne en titre Virginia Cavaliers a obtenu une victoire de reprise bien méritée contre Florida State cette semaine. FSU est tombé au n ° 8 suite à la défaite et affrontera ensuite l’UNC en difficulté.

Les notables du Big East ont eu un peu de mal cette semaine avec le non-alors. 8 Villanova, n ° 10 Seton Hall et n ° 16 Butler abandonnant tous les matchs à domicile.

Auburn et Maryland ont réalisé les plus gros sauts cette semaine alors que les deux équipes ont grimpé de six places dans le classement. Les Tigers ont sauté au n ° 11 après avoir éliminé le Kentucky (qui a perdu deux places au n ° 15), et les Terps ont sauté dans le top 10 au n ° 9 grâce à des victoires contre l’Indiana et l’Iowa.

Seules deux équipes ont abandonné cette semaine – Wichita State et Rutgers – laissant place à Creighton (n ° 21) et Arizona (n ° 23) pour rejoindre le parti.

Voici le classement complet:

Sondage AP – Semaine 14

Rang



Équipe



Conférence



Rang précédent













Rang



Équipe



Conférence



Rang précédent















1



Baylor



Grand 12



1











2



Gonzaga



COE



2











3



Kansas



Grand 12



3











4



État de San Diego



Mountain West



4











5



Louisville



ACC



6











6



Dayton



A-10



sept











sept



Duc



ACC



9











8



Florida State



ACC



5











9



Maryland



Big Ten



15











dix



Villanova



Big East



8











11



Auburn



SECONDE



17











12



Seton Hall



Big East



dix











13



Virginie-Occidentale



Grand 12



12











14



Oregon



Pac-12



11











15



Kentucky



SECONDE



13











16



Michigan State



Big Ten



14











17



Iowa



Big Ten



18











18



LSU



SECONDE



22











19



Majordome



Big East



16











20



Illinois



Big Ten



19











21



Creighton



Big East



NR











22



Penn State



Big Ten



24











23



Arizona



Pac-12



NR











24



Colorado



Pac-12



20











25



Houston



AAC



21

Autres recevant des votes: Texas Tech 66, Marquette 31, Ohio State 19, Tulsa 19, Rhode Island 18, Northern Iowa 17, Wichita State 17, BYU 14, Rutgers 12, Stanford 7, Stephen F. Austin 3, Yale 1, Winthrop 1, Michigan 1, Virginie 1, Bowling Green 1