Classements de basket-ball masculin de la NCAA: le Kansas se maintient au premier rang

Les choses deviennent peut-être un peu plus claires en basket-ball universitaire après la fin de la saison régulière. Le Kansas n ° 1 a été le plus dominant au cours des dernières semaines, gardant son emprise sur la première place du sondage AP pour la troisième semaine consécutive. Les Jayhawks ont remporté le titre des Big 12 en saison régulière et seront les têtes de série au début du tournoi mercredi.

Gonzaga et Dayton sont restés aux n ° 2 et 3, respectivement, et Florida State est passé au n ° 4 après avoir remporté la couronne de la saison régulière de l’ACC et la tête de série n ° 1 dans le tournoi de conférence. Baylor a perdu une place au cinquième rang après avoir perdu contre la Virginie-Occidentale, et les Bears ont maintenant perdu trois de leurs cinq derniers matchs.

L’État de San Diego a perdu son deuxième match de la saison dans le match pour le titre du tournoi de Mountain West contre l’État de l’Utah, et les Aztèques ont glissé au sixième rang. Creighton, Kentucky, Michigan State et Duke complètent le top 10.

Deux équipes du Big Ten – Penn State et Michigan – ont abandonné les sondages cette semaine, mais le Big Ten comptait toujours six équipes en tête du sondage. L’ACC et Big East comptaient chacun quatre équipes classées. La Virginie-Occidentale (n ° 23) et Butler (n ° 24) ont rejoint le classement.

Le Pac-12 n’a qu’une seule équipe classée, mais ne dormez pas sur l’Oregon au n ° 13. Payton Pritchard et les Ducks ont remporté quatre matchs consécutifs et remporté la saison régulière. Ils ont l’infraction n ° 7 selon KenPom, mais la défense n ° 75.

Voici le classement complet:

Sondage AP – Semaine 19

Rang



Équipe



Conférence



Rang précédent













1



Kansas



Grand 12



1











2



Gonzaga



COE



2











3



Dayton



A-10



3











4



Florida State



ACC



sept











5



Baylor



Grand 12



4











6



État de San Diego



Mountain West



5











sept



Creighton



Big East



11











8



Kentucky



SECONDE



6











9



Michigan State



Big Ten



16











dix



Duc



ACC



12











11



Villanova



Big East



14











12



Maryland



Big Ten



9











13



Oregon



Pac-12



13











14



BYU



COE



15











15



Louisville



ACC



dix











16



Seton Hall



Big East



8











17



Virginie



ACC



22











18



Wisconsin



Big Ten



24











19



état de l’Ohio



Big Ten



19











20



Auburn



SECONDE



17











21



Illinois



Big Ten



23











22



Houston



AAC



21











22



Virginie-Occidentale



Grand 12



NR











24



Majordome



Big East



NR











25



Iowa



Big Ten



18

Autres recevant des votes: Stephen F. Austin 75, Providence 66, East Tennessee State 59, Michigan 53, Penn State 42, Utah State 40, Saint Mary’s 9, Arizona 7, Liberty 6, USC 6, Richmond 5, Northern Iowa 4, UCLA 4, Nouveau-Mexique State 4, Rutgers 4, Texas Tech 3, Vermont 2, LSU 2, Purdue 1, Belmont 1, Mississippi State 1, Floride 1