Classements de puissance de licence: tout le monde déteste Peter

Peter Weber a peut-être tout foiré dans la semaine 4 de The Bachelor, et il craint que son casting ne sorte de la série après que ses décisions déroutantes aient déclenché une fureur. Nous récapitulerons chaque épisode et classerons tous les candidats chaque semaine sur FTW.

1. Madison

Classement de la semaine dernière: 2

Dans un épisode où Peter a peut-être détruit ses relations avec la majorité des acteurs, Madison semblait être le moins affectée, et elle est restée à l’écart de tout le drame entourant le retour d’Alayah. Bien qu’il interagisse à peine avec Peter, c’est une raison plus que suffisante pour passer au n ° 1 du classement de puissance.

2. Kelley

Classement de la semaine dernière: 3

Comme Madison, Kelley s’est tenue à l’écart des querelles qui ont dominé l’épisode. Kelley s’est également révélée être une quart-arrière décente dans le jeu de ramassage, lançant une passe de touché liée au jeu juste avant la fin du temps pour envoyer les 13 femmes au cocktail.

3. Lexi

Classement de la semaine dernière: sept

Lexi et Peter n’ont fait aucun pas en avant dans leur relation au cours de la semaine 4, mais elle est l’une des très rares femmes qui ne semblent pas être activement anti-Peter à ce stade. Lexi s’est alignée contre Alayah et a accusé Alayah de ne revenir que dans The Bachelor simplement pour rester à la télévision.

4. Kelsey

Classement de la semaine dernière: 18

#ChampagneGate semble si loin pour Kelsey, qui a étonnamment gagné un rendez-vous en tête-à-tête à Cleveland, Ohio. Peter a immédiatement informé Kelsey qu’Alayah était revenue à l’émission, et Kelsey a impressionné Peter de sa réaction, disant qu’elle ne voulait pas qu’il ait des regrets et explore sa relation avec tout le monde.

Kelsey et Peter ont passé la journée à explorer la ville et ont participé à une course de caisses à savon contre des enfants. Cette nuit-là, Kelsey s’est ouverte à Peter au sujet du divorce de ses parents et a dit que l’expérience lui avait laissé un «extérieur dur». Peter a été tellement ému par la discussion qu’il a commencé à pleurer et a ensuite récompensé Kelsey avec une rose.

5. Victoria P.

Classement de la semaine dernière: 1

Par où commencer avec Victoria P.?

Victoria P. faisait partie de la date du groupe de football, mais en raison de problèmes de dos, elle s’est assise hors du jeu et a plutôt passé du temps à câliner Peter sur la touche, ce qui était un mouvement professionnel total. Victoria P. aurait probablement été exclue du cocktail, mais heureusement pour elle, le match s’est terminé par une égalité, ce qui signifie que les 13 femmes ont pu passer la soirée à se battre pour le temps.

Victoria P. a été la première personne à voler des gens, ce qui a enragé le reste du casting, en particulier le joueur par excellence du jeu Shiann. Peter et Victoria ont eu une conversation agréable sur l’encouragement de leurs enfants un jour, et à ce moment, Victoria P. semblait prête à mettre fin à l’épisode en tant que favorite pour gagner à nouveau. Puis Alayah est arrivée.

Alayah, cherchant à effacer son nom, a révélé à Peter qu’elle et Victoria P. étaient en fait des amis proches qui parlaient tous les jours et avaient même fait un voyage à Las Vegas ensemble. Alayah a dit qu’elle était en «choc physique» en apprenant de Peter que Victoria P. a dit qu’elle ne connaissait Alayah que depuis quelques heures et n’était rien de plus qu’une connaissance.

Lorsqu’elle a été confrontée à Peter, Victoria P. a admis qu’elle était allée à Vegas avec Alayah – et a donc déformé sa relation – mais a confirmé que sa vérité est la vérité, et ce qu’elle a initialement dit à Peter qui l’a conduit à éliminer Alayah était valide. Elle est tombée en panne en se défendant de Peter, au point qu’il était difficile de comprendre ce qu’elle disait.

(Normalement, je prédis que le fait d’être pris dans un mensonge comme celui-ci condamnerait n’importe quel candidat, mais parce que Peter a foiré cette situation de manière si catastrophique, je pense qu’il est plus susceptible d’oublier ou de pardonner et d’essayer simplement d’avancer avec celui qui les femmes l’auront.)

Plus tard, Victoria P. a tourné la table à Peter et a déclaré dans un confessionnal que son «erreur» de permettre à Alayah de revenir dans l’émission lui faisait «tout remettre en question».

Avant la cérémonie des roses, plusieurs femmes ont confronté Peter sur la façon dont il a géré la date du groupe de football et le retour d’Alayah, et il a présenté des excuses au groupe. Peter a ensuite demandé à Victoria P. si elle voulait aller parler, et elle a accepté tout en annonçant haut et fort au groupe qu’elle ne voulait pas vraiment lui parler pour le moment. Victoria P. était furieuse contre Peter d’avoir abandonné son nom dans le groupe lorsqu’elle a expliqué pourquoi Alayah avait été renvoyée chez elle, et a estimé que Peter avait fait d’elle une cible. (C’est la deuxième fois cette saison que Peter sort un dénonciateur, et nous n’en sommes qu’à la semaine 4.)

6. Hannah Ann

Classement de la semaine dernière: 5

Ce fut une autre semaine tranquille pour Hannah Ann, qui était l’une des nombreuses femmes qui n’ont pas eu de temps avec Peter après avoir joué dans le Bachelor Bowl.

7. Victoria F.

Classement de la semaine dernière: 14

Les producteurs de licence ont pris leur complot détourné à un tout nouveau niveau pour le rendez-vous individuel de Victoria F. à Cleveland. Victoria F. a mortellement peur des hauteurs, alors Peter l’a emmenée pour un vol en avion au-dessus de la ville, puis vers un Cedar Point complètement vide, où ils ont roulé plusieurs montagnes russes par eux-mêmes.

Au cours d’un déjeuner, Peter et Victoria F. ont discuté du nombre idéal d’enfants qu’ils espèrent avoir, ce qui est tout à fait normal pour un premier rendez-vous au baccalauréat. Peter veut avoir un nombre pair d’enfants, de sorte que si la famille monte sur des montagnes russes, les enfants pourront s’asseoir côte à côte deux par deux.

Peter a ensuite surpris Victoria F. en la conduisant à un concert, et nous avons obtenu un gros plan fantastique du visage de Victoria F.Elle se rend lentement compte que l’interprète est Chase Rice, quelqu’un qu’elle décrit comme un ex-petit ami. Dans un confessionnal, Victoria dit qu’elle et Chase sont sorties avant de venir dans la série, mais ne fournissent pas de calendrier clair.

Chase Rice a parlé de l’incident dans une interview à la radio et a déclaré qu’il n’avait aucune idée qu’il verrait Victoria F. pendant la représentation. Rice a également réfuté les allégations de Victoria selon lesquelles elles étaient dans une relation.

Via Yahoo !:

“Pour être clair, a-t-il dit, il n’avait aucune mauvaise volonté envers Victoria, mais il n’a certainement pas catégorisé leur relation comme” datant “, comme elle l’a fait quand elle l’appelait son” ex-petit ami “et a affirmé qu’il avait demandé elle de ne pas faire le spectacle. “Nous avons passé une nuit ensemble à Charlotte, c’est une fille cool, d’après ce que je sais d’elle”, a-t-il commenté. «Je n’ai eu aucun problème avec elle. Je n’ai eu aucun problème avec lui. “

Selon Victoria F., elle a rompu les choses parce que leurs modes de vie ne correspondaient pas.

Victoria était incroyablement nerveuse de révéler à Peter qu’elle avait une histoire avec Rice, et ses aveux se sont transformés en l’un des moments les plus dramatiques de la saison jusqu’à présent. En réalité, c’était une drôle de coïncidence et rien de plus, et Victoria F. et Peter auraient dû pouvoir en rire. Au lieu de cela, Victoria F. s’est éloignée de la table en sanglotant après avoir révélé le lien avec Peter (qui n’a pas non plus très bien géré la situation).

Peter a pourchassé Victoria F. et lui a dit qu’il «respectait l’enfer» de sa part pour lui avoir parlé de Rice, et lui a assuré qu’il ne détenait pas la relation passée contre elle.

Victoria F. aurait dû faire de sérieux progrès au cours de la semaine 4, mais tant que chaque moment significatif est potentiellement la fin du monde, je ne peux pas la voir durer longtemps.

8. Kiarra

Classement de la semaine dernière: T-9

Kiarra a reçu moins de temps d’antenne que toute autre femme restante à la semaine 4, mais vous tenir à l’écart du petit drame est toujours une bonne stratégie dans The Bachelor. Si Kiarra peut survivre à la prochaine cérémonie des roses, elle devrait enfin être en mesure d’obtenir du temps de qualité avec Peter.

9. Sydney

Classement de la semaine dernière: 4

Sydney a commenté dans un confessionnal qu’elle regardait Peter différemment après avoir ramené Alayah dans la série, et elle lui a expliqué clairement ce qu’elle ressentait à propos de la situation dans une conversation révélatrice.

“Vous ne savez rien de moi! Et nous ne pouvons même pas y arriver, car nous avons affaire à Alayah 24/7. “

Pouvons-nous nous diriger vers un rejet des roses lors de la cérémonie des roses de la semaine prochaine?

10. Tammy

Classement de la semaine dernière: 6

Tammy était ravie à l’idée de s’attaquer au reste de la distribution dans le match de football, mais de manière surprenante, elle ne s’est pas présentée dans de nombreux moments forts du montage. Plus tard, dans un confessionnal, Tammy a décrit Peter comme son «petit ami», ce qui est tout simplement hilarant.

Malheureusement, les extraits de l’épisode n’augurent rien de bon pour Tammy. Elle semble entrer dans une dispute d’éruption avec Sydney, et est montrée dans un autre plan sanglotant dans un confessionnal. Bien que les aperçus soient certainement modifiés de manière trompeuse pour vous faire attendre des choses qui ne se produiront pas nécessairement, cela ne semble pas bon pour Tammy.

11. Shiann

Classement de la semaine dernière: T-9

Shiann a dominé le match de football et était complètement imparable sur le terrain, se précipitant pour quatre touchés pour transporter son équipe. Elle a probablement estimé que sa performance sur le terrain était suffisante pour inciter Peter à prendre du temps pour elle au cocktail, mais elle a été déconcertée lorsque Victoria P. l’a immédiatement volé pour une conversation. Shiann était toujours visiblement touchée quand elle a finalement pu parler avec Peter, et lui a dit qu’elle «n’allait pas» et qu’elle se sentait «poussée sur le côté».

Il est compréhensible que Shiann ne soit pas satisfaite du temps qu’elle a passé avec Peter, mais elle sait probablement comment ce jeu fonctionne. Aucun concurrent n’a droit à quelque moment que ce soit, et vous devez vous battre pour chaque seconde. Si vous n’êtes pas le premier, vous êtes le dernier, Shiann.

12. Mykenna

Classement de la semaine dernière: 8

Mykenna, qui a décrit Cleveland comme “étourdissante” pendant l’épisode, a pleuré dans un confessionnal après ne pas avoir reçu le premier rendez-vous en Ohio. Elle n’a pas pu passer de temps significatif avec Peter au cours de la semaine et craint constamment qu’il n’ait pas la possibilité d’apprécier son cœur ou quoi que ce soit. Elle va être un formidable acteur dans Paradise.

13. Natasha

Classement de la semaine dernière: T-9

Natasha a eu l’une des meilleures lignes de la semaine après le match de football:

“Shiann, tu devrais d’abord attraper Peter, et je bloquerai pour toi jusqu’à ce que tu aies fini.”

Shiann n’a malheureusement pas suivi les conseils de Natasha. Plus tard dans l’épisode, Natasha a appelé Peter pour avoir donné la date du groupe à Alayah, qui n’était même pas officiellement à la date.

14. Savannah

Classement de la semaine dernière: T-9

Savannah est potentiellement le seul membre de la distribution à être pro-Alayah, ce qui pourrait devenir un problème pour elle plus tard. Elle a ouvertement accusé Victoria P. d’avoir menti au sujet d’Alayah au groupe et a révélé qu’elle avait vu Alayah et Victoria P. se comporter très amicalement dans certaines situations.

15. Deandra

Classement de la semaine dernière: T-9

Deandra a claqué Peter à juste titre avant la cérémonie des roses, lui disant qu’elle ne s’était jamais sentie «plus méconnue de quelqu’un» et qu’elle pouvait à peine se tenir debout pour le regarder. Il est possible que Peter essaie de faire amende honorable en lui présentant une rose d’excuses, mais cette relation semble porter un toast.

16. Alayah

Classement de la semaine dernière: 19

Alayah a planté le cocktail d’après-match de football, étourdissant le reste de la distribution et déclenchant un événement cataclysmique potentiel. Alayah a dit à Peter qu’elle voulait clarifier ce qui avait été dit à son sujet et a fait valoir à Peter qu’il n’était pas juste qu’il prenne une décision éclairée après avoir entendu «l’opinion» de chaque autre femme Alayah.

Peter n’aurait probablement pas dû être influencé par cet argument, mais fut aveuglé par la révélation de l’amitié de Victoria P., et ne réalisa pas qu’accepter Alayah dans le giron revenait à signaler qu’il ne faisait pas confiance à long terme. ligne de femmes qui ont levé des drapeaux rouges sur Alayah. Selon Peter, il a «aimé» tout ce qu’il a vu d’Alayah jusqu’à présent et l’a invitée à revenir.

Peter a ensuite aggravé son erreur en offrant à Alayah la date du groupe a augmenté, et s’est excusé de la date sans avoir parlé à la majorité des femmes qui ont réellement joué dans le match.

Naturellement, il ne faut pas longtemps à Alayah pour s’impliquer dans plus de drames. Les candidats à The Bachelor sont complètement coupés du monde extérieur pendant le tournage et ne sont pas autorisés à utiliser leur téléphone ou à accéder à Internet pendant qu’ils sont sur le plateau. Après avoir été éliminée, Alayah a pu lire tous les spoilers et les spéculations sur les choses qui se seraient produites, alors elle était au courant de la rencontre maladroite de Victoria F. avec Chase Rice et de l’histoire diffusée au sein de la distribution. Victoria F. a été scandalisée par cela et a promis de se venger d’Alayah.

Dans une conversation émotionnelle avec Peter, Alayah dit qu’elle est «déchirée en lambeaux» par les autres filles, mais ne sait pas pourquoi presque tout le monde dans la maison semble la mépriser. Elle est maintenant une écluse du paradis, ce qui a peut-être été son objectif depuis le retour.

