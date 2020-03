Classements masculins de basket-ball de la NCAA: Dayton continue de grimper

Nous approchons de la fin de la saison régulière de basket-ball universitaire et il y a encore beaucoup de mouvement dans le sondage AP. Les Kansas Jayhawks sont restés au n ° 1 pour la deuxième semaine consécutive après avoir pris soin de Kansas State dans le match revanche d’un match qui a comporté une bagarre plus tôt dans la saison. Son équipe Big-12, Baylor, est passée du n ° 2 au n ° 4 après avoir perdu contre TCU sur la route, laissant à Gonzaga la possibilité de monter d’une place au n ° 2.

Obi Toppin et les Flyers de Dayton ont poursuivi leur croisière avec des victoires sur George Mason et Davidson, se hissant au troisième rang. L’État de San Diego, une seule défaite, est resté au cinquième rang pour compléter le top cinq. Le Kentucky a bondi de deux places au n ° 6, l’État de Floride, Seton Hall, Maryland et Louisville remplissant le top 10.

Duke est tombé du n ° 7 au n ° 12 après être tombé à la championne en titre Virginia à Charlottesville, et les Cavaliers ont rejoint le classement au n ° 22. L’équipe de Tony Bennett prend forme au bon moment car ils sont au milieu d’un six -série de victoires de jeu (et ont remporté neuf des 10 derniers).

Le Big Ten compte huit équipes ridicules au classement cette semaine, et – malgré de vives critiques sur la force de la ligue cette année – l’ACC arrive en deuxième position avec quatre équipes classées.

Trois équipes – Virginie-Occidentale, Colorado et Texas Tech – sont toutes sorties du classement cette semaine.

Voici le sondage complet:

Sondage AP – Semaine 18

Rang



Équipe



Conférence



Rang précédent













Rang



Équipe



Conférence



Rang précédent















1



Kansas



Grand 12



1











2



Gonzaga



COE



3











3



Dayton



A-10



4











4



Baylor



Grand 12



2











5



État de San Diego



Mountain West



5











6



Kentucky



SECONDE



8











sept



Florida State



ACC



6











8



Seton Hall



Big East



13











9



Maryland



Big Ten



9











dix



Louisville



ACC



11











11



Creighton



Big East



dix











12



Duc



ACC



sept











13



Oregon



Pac-12



14











14



Villanova



Big East



12











15



BYU



Côte ouest



17











16



Michigan State



Big Ten



24











17



Auburn



SECONDE



15











18



Iowa



Big Ten



18











19



état de l’Ohio



Big Ten



23











20



Penn State



Big Ten



16











21



Houston



AAC



25











22



Virginie



ACC



NR











23



Illinois



Big Ten



NR











24



Wisconsin



Big Ten



NR











25



Michigan



Big Ten



19

















Recevant également des votes: Butler 68, UCLA 54, Stephen F. Austin 47, East Tennessee State 31, West Virginia 22, Providence 17, Colorado 13, Marquette 12, Arizona 9, Texas Tech 9, Northern Iowa 4, Oklahoma 4, Stanford 4 , Arizona State 4, Wichita State 2, Saint Mary’s 2, LSU 2, New Mexico State 2, USC 1, Belmont 1, Vermont 1