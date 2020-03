Clemson, Ohio State, Alabama favoris pour remporter le championnat 2020

Clemson, Ohio State et Alabama sont les favoris pour remporter le championnat de football universitaire NCAA 2020.

Avec Joe Burrow quittant LSU pour la NFL, plusieurs programmes ont l’impression d’avoir un chemin clair vers le titre national.

Alors que Jalen Hurts de Burrow et Oklahoma jouera chez les pros l’année prochaine, Justin Fields et Trevor Lawrence restent. Et les deux jeunes hommes visent le prix ultime du football universitaire.

Selon Odds Shark, Clemson a actuellement les meilleures chances de gagner un championnat l’an prochain à -200. Vient ensuite l’Ohio State à -150 et l’Alabama à -125.

Chances de participer aux éliminatoires de la CFB 2020 (BetOnline):

Clemson -200

Ohio St -150

Alabama -125

Oklahoma +125

Géorgie +150

LSU +200

Notre Dame +275

Floride +350

Texas / Texas A&M +400

Auburn / Oregon +500

Penn St +600

Michigan +650

Washington / Wisconsin +1000

Tennessee / Utah / FSU / OK St +1400

– Odds Shark (@OddsShark) 25 mars 2020

En dehors des Big 3, l’Oklahoma a la quatrième meilleure chance de remporter un championnat avec +125.

Au bas de la liste se trouvaient la Géorgie à +150 et le champion en titre Tigers à +200.

La seule équipe du Pac-12 qui espère remporter un championnat est l’Oregon, qui arrive à +500.

