Clemson Star subit une opération au genou

Une star de Clemson a subi une opération au genou la semaine dernière.

Le secondeur de première année Bryton Constantin n’a pas eu un grand relais avec les Tigers jusqu’à présent.

La star du lycée et la recrue quatre étoiles de la classe 2019 ont déchiré son LCA pendant sa dernière année de lycée.

Malgré cela, l’entraîneur-chef de Clemson, Dabo Swinney, a décidé d’aller de l’avant avec le recrutement du jeune. Cela a semblé être une décision judicieuse jusqu’à ce que Constantin déchire à nouveau son ACL au cours de la deuxième semaine de la saison 2019.

La blessure est survenue environ sept mois après la déchirure initiale du LCA.

À la suite de la blessure, Constantin a opté pour le redshirt en 2019 pour se donner plus de temps pour récupérer.

Malheureusement, Constantin a subi un autre revers.

Chirurgie du LCA la semaine prochaine. 3ème fois un charme. #GodSpeed

– Bryton Constantin (@Kxng_Bryton) 20 février 2020

Selon ses comptes sur les réseaux sociaux, la perspective talentueuse devrait subir une nouvelle intervention chirurgicale pour son LCA déchiré. Constantin a confirmé la nouvelle sur Twitter jeudi soir.

“Chirurgie du LCA la semaine prochaine”, écrit-il. “3ème fois un charme.”

À ce jour, Constantin n’a toujours pas disputé un seul du football de saison régulière pour Clemson.

Entrer au collège Constantin a été classé comme le huitième meilleur secondeur extérieur disponible et le 170e meilleur joueur au classement général disponible.

Debout à six pieds deux pouces et plus de 200 livres, Constantin a tous les attributs physiques nécessaires pour réussir au niveau suivant. Il a juste besoin de tout dire sur la santé.

Sera-t-il capable de le faire? Le temps nous le dira.

