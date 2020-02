Cleveland Browns s’apprête à signer le quart-arrière de l’agent libre

Les Browns de Cleveland sont prêts à signer un quart-arrière agent libre cette intersaison.

L’agence libre de la NFL débute officiellement le 18 mars. À ce stade, les équipes sont libres de poursuivre les démarreurs et les réserves non signés à volonté.

Bien que de grands noms comme Tom Brady, Drew Brees, Dak Prescott, Jameis Winston et Philip Rivers aient volé la série jusqu’à présent, il existe également un certain nombre de produits moins connus.

L’une de ces options est l’ancien quart-arrière vedette du Missouri, Chase Daniel. Après un an de soutien aux Chicago Bears, les figures de 33 ans ont suscité un intérêt décent sur le marché libre des organisations à la recherche d’un passeur de deuxième chaîne.

Selon l’initié de CBS Sports NFL Jason La Canfora, Cleveland devrait avoir un intérêt sérieux à acquérir Daniel.

Attendez-vous à ce que les Browns poursuivent QB Chase Daniel lorsque le libre arbitre commencera. Ils auront besoin d’un solide vétéran pour aider Baker Mayfield l’année prochaine. Ça fait beaucoup de sens

– Jason La Canfora (@JasonLaCanfora) 26 février 2020

“Attendez-vous à ce que les Browns poursuivent QB Chase Daniel au début de la libre agence”, a-t-il déclaré.

«Ils auront besoin d’un solide vétéran pour aider Baker Mayfield l’an prochain. Cela a beaucoup de sens. “

Mayfield a fortement régressé dans sa deuxième campagne, après une saison recrue relativement impressionnante. En 2019, malgré l’ajout d’Odell Beckham Jr. à l’infraction, il a enregistré 22 touchés, 21 interceptions et a tout fait avec un taux d’achèvement de 60%.

Cela fait suite à une saison 2018 où il a établi un record de passes de touché recrue.

Daniel serait essentiellement présenté comme une police d’assurance en cas de problème. Ce serait similaire au rôle que Drew Stanton a joué en 2019. Malheureusement, l’ancienne star du Michigan State sera également un agent libre pendant cette intersaison.

L’an dernier, Daniel a enregistré trois touchés, deux interceptions et 435 verges en action limitée. Une saison plus tôt, en 2018, il avait amassé le même total de touchés et d’interceptions avec 515 verges.

Une décision finale quant à savoir si les Browns poursuivront finalement Daniel ou non devrait intervenir à un moment donné dans les prochaines semaines.

